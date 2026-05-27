Queda un mes: CDMX ofrece 100% de descuento en tenencia y regularización de predial, agua y multas hasta el 30 de junio

La prórroga fue anunciada el 28 de abril por el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Juan Pablo de Botton, durante la presentación del Informe Trimestral de Finanzas Públicas. (Secretaría de Administración y Finanzas)

El gobierno de la Ciudad de México mantiene abierto hasta el 30 de junio de 2026 el plazo para acceder al subsidio del 100% en tenencia vehicular y al programa de regularización de adeudos en predial, agua y multas de tránsito. Queda menos de un mes para aprovechar los descuentos.

La prórroga fue anunciada el 28 de abril por el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Juan Pablo de Botton, durante la presentación del Informe Trimestral de Finanzas Públicas.

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El subsidio a la tenencia vencía originalmente el 31 de marzo; el programa de regularización fiscal, el 30 de abril. El 6 de mayo, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México formalizó la ampliación de ambos plazos hasta el 30 de junio.

Quién puede dejar de pagar la tenencia este año

El trámite requiere tarjeta de circulación vigente y el pago del refrendo, con un costo de $760 pesos. El beneficio aplica a personas físicas y morales sin fines de lucro que no tengan adeudos de años anteriores. (Diseño: Jesús Aviles / Infobae México)

Los propietarios de vehículos con un valor de hasta $638 mil pesos (IVA incluido) pueden obtener el 100% de subsidio en la tenencia. Para motocicletas, el límite es de $250 mil pesos.

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El trámite requiere tarjeta de circulación vigente y el pago del refrendo, con un costo de $760 pesos. El beneficio aplica a personas físicas y morales sin fines de lucro que no tengan adeudos de años anteriores.

Al 15 de mayo, un millón 287 mil 732 automovilistas ya habían aprovechado el subsidio, lo que generó una recaudación de $3 mil 577 millones de pesos para la ciudad.

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Predial, agua y multas: qué descuento le toca a cada caso

El Programa de Regularización con Beneficios Fiscales cubre tres conceptos con condiciones distintas según el tipo de adeudo.

En predial, los inmuebles en los rangos A al D pagan cuotas únicas de entre $1,000 y $2,000 pesos; el resto accede a la condonación total de recargos y accesorios.

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En agua, el descuento sobre el monto del adeudo es del 50% para uso doméstico y del 20% para locales comerciales; quienes tengan deuda histórica de años anteriores pueden obtener el 100% de descuento sobre recargos. Las multas de tránsito no graves tienen una reducción del 90%, aunque el beneficio no aplica a infracciones por lesiones, delitos o invasión del carril del Metrobús.

Más de 3.2 millones de capitalinos ya se acogieron al programa

El Programa de Regularización, por su parte, registró 150 mil 865 beneficiarios con una recaudación de $680 millones 409 mil 492 pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SAF informó que al 15 de mayo, más de 3.2 millones de habitantes de la ciudad se beneficiaron con la campaña fiscal 2026. De ese total, un millón 569 mil 295 personas accedieron a los descuentos por pago anticipado del predial, y un millón 287 mil 732 recibieron el subsidio a la tenencia.

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El Programa de Regularización, por su parte, registró 150 mil 865 beneficiarios con una recaudación de $680 millones 409 mil 492 pesos.

El predial aportó $461.9 millones con 14 mil 253 contribuyentes regularizados; el agua, $142.8 millones con 33 mil 585 registros; y las multas de tránsito, $75.5 millones con 103 mil 27 personas atendidas.

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Dónde y cómo hacer el trámite antes del 30 de junio

Los trámites se pueden hacer en cualquiera de los más de 8 mil 800 puntos de pago habilitados en la ciudad: administraciones tributarias, bancos, tiendas de conveniencia, kioscos de la Tesorería y establecimientos de autoservicio.

Quien prefiera no salir puede pagar desde el portal oficial de la SAF o a través de la app Tesorería CDMX, con solo el número de placa o la cuenta predial. Las oficinas de la Tesorería atienden todos los días del año, incluidos festivos, de 9:00 a 21:00 horas.

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