Guía del Mundial 2026: fanáticos estadounidenses y las preguntas más frecuentes sobre el ‘soccer’ que buscan en internet

Para muchas personas ha sido un reto aprender sobre este deporte en tan poco tiempo. (Reuters/Kirby Lee)

El Mundial 2026 está rompiendo récords de asistencia y pasión en Norteamérica. Sin embargo, para muchos aficionados locales que se acercan por primera vez a los estadios de la NFL transformados en templos del balompié, algunas reglas e idiosincrasias de este deporte resultan confusas.

Si eres uno de los miles de fans estadounidenses que se contagió de la fiebre mundialista pero aún tiene dudas en las gradas, aquí te dejamos la guía definitiva con las respuestas a las preguntas más frecuentes.

PUBLICIDAD

El equipo estadounidense se ha convertido en uno de los que mejor ha manejado la pelota en el torneo. (REUTERS/Agustin Marcarian)

1. ¿Por qué se ven menos goles que en otros deportes?

A diferencia del baloncesto (NBA) o el fútbol americano (NFL), donde el marcador se mueve constantemente, en el fútbol tradicional el gol es el recurso más valioso y difícil de conseguir.

Esto se debe a las dimensiones del terreno de juego (un campo enorme para 22 jugadores), la ausencia de un reloj que detenga el juego por completo y la complejidad táctica. En el fútbol, las defensas están sumamente organizadas y no existe una “línea de tres puntos” o jugadas ensayadas automáticas que garanticen anotaciones rápidas. Es un deporte de paciencia, estrategia y construcción.

PUBLICIDAD

El valor de las anotaciones es diferente en este deporte. (REUTERS/Albert Gea)

2. ¿Por qué un partido dura 90 minutos dividido en dos tiempos de 45′?

La duración de 90 minutos se estableció formalmente en Inglaterra a finales del siglo XIX (en 1866, tras un partido entre Londres y Sheffield) como el estándar ideal de resistencia física.

A diferencia de los deportes estadounidenses, el reloj nunca se detiene (es tiempo corrido). El “tiempo añadido” o de compensación lo calcula el árbitro al final de cada tiempo de 45 minutos para recuperar los minutos perdidos por faltas, lesiones, celebraciones de goles o revisiones del VAR.

PUBLICIDAD

El silbante determina cuánto tiempo de compensación dará al final de cada tiempo. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

3. ¿Qué es el fuera de juego (Offside)?

Es la regla que más dolores de cabeza genera, pero es vital para que el juego tenga sentido. Un jugador está en fuera de juego si, al momento en que su compañero le da el pase, se encuentra:

En la mitad del campo contrario. Más cerca de la línea de meta rival que el balón. Por delante del último defensa adversario (sin contar al portero).

En palabras simples: No se vale quedarse “acampando” solo frente al portero rival esperando a que te avienten la pelota.

Esta posición representa ventaja para uno de los equipos, pero de manera ilegal. (REUTERS/Daniel Cole)

4. ¿Qué significa la tarjeta roja?

Es la máxima penalización disciplinaria dentro del campo. Si un jugador recibe una tarjeta roja directa (por una falta extremadamente violenta, conducta antideportiva o insultos) o acumula dos tarjetas amarillas (advertencias), es expulsado del partido inmediatamente.

PUBLICIDAD

A diferencia de la NBA o la NFL, el jugador expulsado no puede ser reemplazado por un sustituto. Su equipo se queda obligado a jugar el resto del partido en desventaja numérica (con 10 jugadores o menos).

Los jugadores, además, tendrán partidos de castigo por entradas imprudentes. (REUTERS/Raquel Cunha)

5. ¿Qué es un Hat-Trick?

Un hat-trick (o triplete) ocurre cuando un solo jugador anota tres goles en un mismo partido.

El término proviene originalmente del cricket en el siglo XIX, donde a los lanzadores que lograban tres eliminaciones seguidas se les regalaba un sombrero (hat) de parte de su club. En el fútbol actual, el jugador que logra esta hazaña tiene el derecho tradicional de llevarse el balón del partido firmado por todos sus compañeros.

PUBLICIDAD

En casi todo el planeta se le conoce simplemente como football (fútbol). Sin embargo, en EE. UU. se le llama soccer para evitar confusiones con la multimillonaria National Football League (NFL).

La palabra soccer no la inventaron los estadounidenses; nació en Inglaterra en el siglo XIX como una abreviatura de Association Football (fútbol asociación), para distinguirlo del Rugby Football. Mientras que los británicos abandonaron el término, en Norteamérica se arraigó para diferenciarlo de su propio deporte rey con el balón ovoide.

PUBLICIDAD