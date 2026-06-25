México

Marjorie de Sousa pide ayuda urgente a Topos de México para rescatar a venezolanos tras doble terremoto: “Auxilio a mi país”

La actriz Laura Termini también hizo un llamado al grupo mexicano pidiendo apoyo

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marjorie de souza, topos de mexico -México- 25 junio
(Instagram)

La actriz Marjorie de Sousa utilizó sus redes sociales para hacer un llamado urgente a los Topos de México, la reconocida brigada de rescate, solicitando apoyo para las labores de búsqueda y salvamento tras el doble terremoto que sacudió Venezuela este 24 de junio.

La intérprete compartió un mensaje de auxilio y se sumó al clamor de otros artistas venezolanos que han pedido ayuda internacional ante la emergencia.

Marjorie de Sousa pide auxilio a los Topos de México para Venezuela

En su cuenta de Instagram, Marjorie de Sousa reposteó el video de la actriz Laura Termini, donde ambas solicitaron la intervención de los Topos para asistir en las zonas devastadas. En la descripción, Marjorie escribió: “Ustedes, Topos de México, SOS por mi país, se los pedimos”.

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marjorie de souza terremoto venezuela
(Instagram)

El mensaje de Laura Termini

En el clip difundido por Marjorie, la actriz Laura Termini dirigió su mensaje directamente a la organización mexicana:

“Este es el tipo de video que uno nunca quiere grabar. Es un video dedicado a la organización Los Topos en México. Ellos son una brigada de rescate especializada. Topos, si algunos de ustedes están escuchando este mensaje, por favor, necesitamos su ayuda en Venezuela, Caracas”.

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Termini enfatizó la falta de recursos y experiencia en Venezuela para atender desastres de esta magnitud:

“No estamos preparados, por muchas razones, para el rescate de gente que se ha quedado atrapada en los escombros. Por favor, pasen este video si lo estás viendo o conoces a alguien de esa organización”.

La actriz añadió que ha intentado contactar a la brigada a través de diferentes medios y confía en que los rescatistas puedan llegar a Venezuela pronto: “Gracias, Topos. Yo sé que ustedes se van a unir y los vamos a tener muy pronto ayudándonos”.

La persona, identificada como @lauratermini, realiza un llamado urgente a la organización Topos MX. Solicita apoyo para labores de rescate de personas en una situación que se describe como difícil. Este video constituye un mensaje de apelación difundido en redes sociales.

Quiénes son los Topos de México

Los Topos de México son una brigada de rescatistas voluntarios que surgió tras el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Conocidos por su capacitación y experiencia en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, los Topos han participado en operaciones de emergencia en distintos países, incluyendo Haití, Nepal, Turquía y Japón, además de su labor en desastres nacionales.

Su trabajo consiste en localizar y rescatar sobrevivientes entre los escombros, muchas veces arriesgando su propia vida.

Un hombre salta sobre un edificio derrumbado tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el miércoles 24 de junio de 2026. (AP Foto/Adrián Naranjo)
Un hombre salta sobre un edificio derrumbado tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el miércoles 24 de junio de 2026. (AP Foto/Adrián Naranjo)

Venezuela tras el doble terremoto

Venezuela enfrenta una crisis humanitaria luego de dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que devastaron varias regiones del país el 24 de junio.

Las autoridades declararon estado de emergencia, mientras rescatistas locales e internacionales intentan salvar a las personas atrapadas bajo los escombros. La escasez de equipos y personal especializado ha dificultado las labores de rescate, lo que ha llevado a figuras públicas y ciudadanos a pedir ayuda internacional para atender la emergencia.

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