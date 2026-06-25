Dueña del pato Merlín se niega a venderlo pese a cuantiosa oferta de Poncho de Nigris: “Es mi bebé”

El fenómeno del pato Merlín sigue generando conversación en redes y programas de espectáculos, ahora por la oferta pública que Poncho de Nigris lanzó para comprar al ave más famosa del futbol mexicano.

La familia de Merlín respondió desde el corazón, reafirmando el lugar insustituible que ocupa el pato en su vida, mientras compartía detalles de su día a día y de sus recientes apariciones públicas, como la visita a la mañanera de Claudia Sheinbaum.

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La oferta de Poncho de Nigris por el pato Merlín

“Pago a la familia seiscientos mil por el pato Merlín. Háganle llegar este mensaje a ver si les interesa y de pasada les regalo once ovnis originales”, escribió el conductor en su cuenta de X.

El ofrecimiento buscaba que Merlín se integrara como mascota a Ring Royale 2, generando reacciones entre seguidores y medios.

Poncho de Nigris y criticó al Pato Merlín (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cifra de 600 mil pesos y los comentarios jocosos de Poncho desataron preguntas sobre si la familia estaría dispuesta a separarse del pato, quien se ha convertido en un símbolo entrañable para la afición y su propio entorno familiar.

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Posteriormente, el famoso lanzó una nueva publicación donde subió su oferta inicial y aseguró que la posibilidad de comprarlo no era tan lejana.

“Ya estamos en pláticas con los representantes del Pato Merlín. Gracias por ayudarme a que me contactaran, pero sólo por tener el acrecentamiento y tomarse las cosas en serio aumento la oferta a 800 mil. Probablemente este fin de semana nos veremos. Gracias”, colocó.

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La respuesta de Karla Ivette Gómez y su familia

Karla Ivette Gómez, dueña de Merlín, fue contundente ante la pregunta sobre la posibilidad de vender al pato:

“Yo aquí lo tengo, es mi bebé y por supuesto que no haría tal cosa”.

Aunque bromeó con que “eso lo decidirá Merlín, yo no”, dejó claro que la familia no contempló aceptar la oferta. “Si él quiere ser dinastía de Nigris, pues ya lo sabrá, pero yo no”, agregó entre risas durante la entrevista en Beristime.

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La familia subrayó que, pese a la fama y a los ofrecimientos, Merlín es parte fundamental de su hogar.

El pato Merlin, con la casaca de la selección de México, aparece sentado frente a un café de la Ciudad de México, el lunes 15 de junio de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)

“Afuera de la casa es embajador, es famoso, es amado y demás, adentro de la casa es un integrante más y también tiene responsabilidades”, compartió Karla, reafirmando el lazo especial con el ave.

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Al ser cuestionada sobre dichas ‘responsabilidades’, la mujer contestó: “Dormirse temprano, no cagarse en todos lados y lo más importante, este, no tirar su comida. Y no morder las hojas del cuaderno de mi hijo”.

Karla habla de la mañanera y su vida con Merlín

Karla también abordó su aparición en la mañanera de Claudia Sheinbaum, desmintiendo rumores sobre supuestas negativas previas a acudir.

La historia del pato Merlín suma un nuevo capítulo luego de que surgieran cuestionamientos sobre su posible acceso al estadio. (Ilustración: Jesús Aviles)

“Fue una mentira. Yo jamás hice declaraciones. Yo soy una persona de decisiones y cuando me hablaron para decirme que la presidenta quería verme, yo dije que sí, con todo gusto. En ningún momento titubeé”.

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La entrevistada relató cómo la vida de su familia cambió desde que Merlín se volvió viral, pasando de vender aguas y refrescos en la calle a compartir cámaras y reflectores, siempre cuidando la salud y bienestar del pato.

“Es un pato joven ahorita… tengo un pato cuatro por cuatro, la verdad. Es un pato con una fuerza y una energía impresionante”, señaló.