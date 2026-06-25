“Jugar es un plus que tiene que ganarse”: Pochettino envía mensaje a Alejandro Zendejas sobre su futuro en el Mundial 2026

(Ilustración: Jovani Pérez)

La Selección de Estados Unidos se alista para disputar su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 ante Turquía, un encuentro que llega con escenarios distintos para ambos equipos.

Mientras el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino ya tiene la mirada puesta en la siguiente ronda, el técnico argentino abordó temas clave en conferencia de prensa, desde la exigencia del rival hasta la gestión interna del plantel.

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Las declaraciones del estratega incluyeron advertencias sobre el compromiso ante Turquía, además de precisiones sobre la rotación del equipo y el papel de Alejandro Zendejas dentro de la plantilla.

Pochettino advierte sobre Turquía y anticipa un partido exigente en la fase de grupos

(AP Foto/Andre Penner)

A pesar de que Turquía ya no cuenta con posibilidades de avanzar en el torneo, Pochettino subrayó que el duelo no será sencillo debido al nivel competitivo del rival y al contexto de un Mundial, donde el orgullo deportivo influye en el rendimiento de cada selección.

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“Es un juego de Copa del Mundo, cuando estás defendiendo tu equipo, tu futuro, siempre se trata de orgullo… ellos están eliminados, pero estarán metidos. Sabemos la calidad del equipo que tienen”, señaló el entrenador.

El técnico añadió que el rendimiento mostrado por el conjunto turco en sus partidos anteriores no ha reflejado completamente su potencial, por lo que pidió máxima concentración a su plantel para evitar sorpresas en el cierre de la fase de grupos.

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Gestión del plantel y el rol de Alejandro Zendejas en el Mundial 2026

(Pamela Smith-Imagn Images)

Otro de los puntos centrales de la conferencia fue la planificación del equipo para este encuentro, especialmente en lo relacionado con jugadores apercibidos de tarjetas amarillas, situación que podría afectar la disponibilidad de elementos clave en la siguiente fase.

Pochettino explicó que la prioridad es evitar riesgos innecesarios en este tipo de circunstancias.

“No es necesario tener un riesgo con los jugadores de tarjeta amarilla… no vamos a arriesgarlos”, afirmó, al tiempo que indicó que casos como los de Cristian Roldán y Christian Pulisic serán evaluados hasta momentos previos al partido.

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En ese mismo contexto, el entrenador fue cuestionado sobre Alejandro Zendejas, a quien ubicó dentro del grupo de 26 jugadores convocados para el Mundial, aunque sin garantizar minutos en el terreno de juego.

“Zendejas está dentro de los 26 jugadores y cualquiera debe saber que eso ya es un premio. El jugar es un plus que tiene que ganarse y pasará por nuestra decisión si juegan o no”, explicó el estratega.

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Pochettino reiteró que la competencia interna forma parte del proceso del equipo y que todos los futbolistas deben asumir su rol dentro del grupo, independientemente del tiempo de juego que acumulen durante el torneo.

Finalmente, el técnico reconoció que la preparación previa al Mundial no fue ideal, aunque destacó la capacidad del plantel para adaptarse y competir en el certamen, enfocándose en el desarrollo colectivo más que en los resultados individuales.

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