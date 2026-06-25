Noche sangrienta en Ciudad Juárez: sicarios dejan tres muertos y dos heridos en ataques simultáneos

Policías municipales y agentes ministeriales resguardaron dos escenas del crimen tras los ataques registrados en el poniente de Ciudad Juárez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia volvió a sacudir a Ciudad Juárez, Chihuahua, la noche del miércoles, cuando un grupo de sicarios perpetró dos ataques armados en distintos puntos de la zona poniente de la ciudad, dejando un saldo de tres personas asesinadas y dos hombres lesionados.

Las agresiones ocurrieron con apenas unos minutos de diferencia en las colonias Libertad e Independencia II, lo que ha llevado a las autoridades a investigar una posible relación entre ambos hechos.

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De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), el primer ataque fue reportado a las 23:05 horas en el cruce de las calles Coral y Tepoztlán, en la colonia Libertad.

Vecinos del sector señalaron haber escuchado entre cuatro y cinco detonaciones de arma de fuego. Tras los disparos, varias personas corrieron por la zona mientras pedían ayuda, generando momentos de pánico entre los habitantes del área.

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Cuando elementos de la unidad 303 de la Policía Municipal arribaron al lugar encontraron una escena marcada por la violencia: dos mujeres se encontraban sin vida sobre la vía pública y dos hombres presentaban heridas provocadas por impactos de bala.

Dos mujeres fueron asesinadas y dos hombres resultaron heridos durante la primera agresión ocurrida en la colonia Libertad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención médica a los lesionados, quienes posteriormente fueron trasladados a un hospital para recibir atención especializada.

De manera preliminar, autoridades señalaron que cerca de los cuerpos de las dos mujeres fueron localizadas varias dosis de cristal, indicio que quedó bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.

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Dos ataques en menos de diez minutos

Mientras policías y personal de emergencia atendían la primera agresión, un segundo reporte movilizó a las corporaciones de seguridad.

A las 23:12 horas se informó sobre una nueva balacera en la colonia Independencia II, ubicada también en el sector poniente de Ciudad Juárez.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Miguel Quilonez y América Latina, donde inicialmente acudió la patrulla 310 del sector Poniente.

Un hombre fue ejecutado dentro de una vivienda de la colonia Independencia II, minutos después del primer ataque. (Canva)

Al ingresar a una vivienda señalada por los vecinos, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre con varios impactos de bala en la cabeza.

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La víctima se encontraba dentro de una habitación, tendida sobre un charco de sangre, y ya no presentaba signos vitales cuando fue revisada por los primeros respondientes.

El área fue asegurada de inmediato para evitar la contaminación de evidencias y permitir el trabajo de los especialistas forenses.

Autoridades investigan posible vínculo criminal

Debido a la cercanía entre ambos ataques y al corto lapso en que ocurrieron, investigadores analizan si las agresiones fueron cometidas por el mismo grupo armado.

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Elementos de la Policía Municipal resguardaron ambas escenas mientras peritos y agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) realizaban el levantamiento de evidencias, la fijación fotográfica y la recolección de indicios balísticos.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con los ataques.

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Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer el móvil de las agresiones y determinar si están relacionadas con actividades del crimen organizado o disputas entre grupos delictivos que operan en la frontera.

Ciudad Juárez acumula 41 homicidios durante junio

Con estos tres asesinatos, la cifra de homicidios dolosos registrados durante junio en Ciudad Juárez ascendió a 41 víctimas, de acuerdo con la estadística oficial de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

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La cifra refleja que la violencia continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades en esta ciudad fronteriza, donde los ataques armados y las ejecuciones siguen registrándose en distintos sectores.

Los hechos ocurridos la noche del miércoles generaron preocupación entre vecinos de las colonias afectadas, quienes denunciaron que las detonaciones sembraron miedo entre familias y comerciantes de la zona.

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Mientras avanzan las investigaciones, la Fiscalía estatal busca determinar la identidad de los responsables y establecer si ambos ataques forman parte de una misma ofensiva criminal que dejó una nueva jornada sangrienta en Ciudad Juárez.