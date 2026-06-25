Niños de 3 y 8 años resultan baleados en dos asaltos en Culiacán

La Policía de Nueva York investiga la escena donde Amir Ahmad fue baleado mortalmente durante un intento de robo de su vehículo BMW el 13 de febrero en El Bronx. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una familia fue atacada a balazos la noche del miércoles 24 de junio en la colonia Siete Gotas, al oriente de Culiacán, y el saldo fue de tres personas heridas: una mujer de 23 años, su pareja y su hijo de tres años. El caso ocurrió solo tres días después de otra agresión contra otra familia en la misma ciudad, en la que también resultó lesionado un menor.

El ataque fue reportado entre las 19:45 y las 20:00 horas sobre la calle Amador Zazueta, casi esquina con Paseo del Rey, entre Labastida Ochoa y el bulevar Paseo del Rey. La agresión se registró cuando las víctimas viajaban en un vehículo de modelo antiguo, identificado en distintos reportes como un Honda Civic gris.

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La familia estaba por llegar a visitar a un familiar en ese sector cuando sujetos armados la interceptaron. Una de las versiones señaló que los agresores iban a bordo de otra unidad de características no precisadas y persiguieron el automóvil antes de dispararle en varias ocasiones.

Las personas heridas fueron Paulina N., de 23 años; Aarón Francisco F., cuya edad fue ubicada entre 26 años y 28 años en los distintos reportes; y su hijo Aarón Francisco N., de tres años. En otra versión, el hombre fue identificado solo como Aarón, de 27 años.

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La imagen en acuarela muestra un vehículo con impactos de bala en el parabrisas y techo, mientras sus ocupantes se protegen, con un francotirador visible en un segundo plano elevado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tres recibieron impactos de bala en el cuerpo. Después de la agresión fueron auxiliados en el lugar y trasladados a un hospital de la ciudad para recibir atención médica, aunque hasta ese momento no se habían dado a conocer ni la gravedad de las lesiones ni su estado de salud.

El automóvil quedó con impactos en cristales y carrocería

El coche en el que viajaba la familia quedó abandonado frente a un domicilio de la colonia Siete Gotas. A simple vista se apreciaban perforaciones por arma de fuego en los cristales y la carrocería.

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Dentro del automóvil también quedaron manchas de sangre. Ese rastro confirmó la intensidad del ataque y la condición en la que fueron rescatadas las víctimas antes de su traslado al hospital.

Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, policías estatales y paramédicos de Cruz Roja para brindar auxilio. El reporte inicial al número de emergencias 911 alertó sobre varias personas lesionadas por disparos de arma de fuego.

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Antes de disparar, el agresor le gritó: "Te lo dijimos, debiste pagar". La víctima murió a consecuencia de los disparos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Poco más de 40 minutos después del aviso llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado y agentes de la Policía de Investigación. El personal inició las diligencias de campo para levantar indicios y abrir la carpeta correspondiente.

Hasta ese momento no se había informado sobre personas detenidas. Tampoco se había establecido públicamente el posible móvil de la agresión ni se habían precisado las características de los responsables más allá de que se trató de hombres armados.

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La agresión ocurrió tres días después de otro ataque contra otra familia

La nueva agresión quedó inscrita en una secuencia cercana de ataques contra familias en Culiacán. Apenas tres días antes, otra familia había sido blanco de disparos en la colonia Guadalupe, cerca del templo de La Lomita.

En ese hecho anterior, un niño de nombre Abelardo N., de 8 años, resultó herido en un brazo por esquirlas. La cercanía temporal entre ambos casos colocó de nuevo la atención en la violencia contra civiles que viajaban con menores de edad.

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Impactos de bala perforan el vehículo involucrado en el caso de 'fuego amigo' en Colombia, según el informe balístico que concluyó que los disparos letales se originaron desde el interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agresión del miércoles ocurrió en el extremo oriente de la capital de Sinaloa, en una zona señalada también como a un costado del fraccionamiento Villas del Real. El punto exacto fue referido como la calle Amador, o Amadeo, Zazueta, entre Paseo del Rey y Francisco Labastida Ochoa.

La respuesta directa al hecho fue que una pareja joven y su hijo de tres años quedaron heridos tras recibir disparos mientras circulaban en su automóvil. Los responsables escaparon y las autoridades estatales abrieron una investigación para esclarecer cómo ocurrió el ataque y quiénes participaron.

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• Una pareja y su hijo de tres años fueron heridos a balazos la noche del 24 de junio en la colonia Siete Gotas, al oriente de Culiacán.

• El ataque ocurrió sobre la calle Amador Zazueta, entre Labastida Ochoa y Paseo del Rey, cuando la familia viajaba en un Honda Civic de modelo antiguo.

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• La agresión se registró tres días después de otro ataque contra otra familia en Culiacán, en el que un niño de 8 años resultó herido por esquirlas.

Otro niño de ocho también fue alcanzado por esquirlas

Un niño de ocho años resultó lesionado por una esquirla de proyectil durante un intento de robo de vehículo ocurrido la tarde de este lunes 22 de junio sobre la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Guadalupe, en Culiacán, Sinaloa. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que el hecho se registró alrededor de las 2:40 horas, en las inmediaciones de esa vialidad y el bulevar Ciudades Hermanas.

La familia trasladó al menor por sus propios medios a la base de la Cruz Roja ubicada en el cruce del bulevar Gabriel Leyva Solano y la avenida Ruperto L. Paliza, en el sector Centro de la ciudad. Paramédicos le brindaron las primeras atenciones y después lo trasladaron a un hospital para una valoración más especializada.

La víctima fue identificada como Abelardo, quien viajaba con sus familiares en un automóvil Honda blanco de modelo reciente cuando un grupo de hombres armados los interceptó. Los primeros reportes señalaron que los ocupantes de otro vehículo les cerraron el paso y uno de los presuntos delincuentes bajó con un arma de fuego para exigir la entrega de la unidad.

En ese momento, la madre del menor aceleró el automóvil para intentar ponerse a salvo. De acuerdo con el reporte, el agresor realizó al menos un disparo que impactó el parabrisas del vehículo. La esquirla del proyectil lesionó al niño, mientras los responsables huyeron sin concretar el robo del auto. La SSP indicó que las autoridades investigaron lo ocurrido para ubicar a los agresores y esclarecer el ataque.

El ataque ocurrió el 22 de junio en la avenida Álvaro Obregón , en la colonia Guadalupe de Culiacán .

La SSP reportó que el hecho se registró alrededor de las 2:40 horas y que el disparo pegó en el parabrisas.

La familia llevó al menor a la Cruz Roja y luego fue trasladado a un hospital para valoración especializada.