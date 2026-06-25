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Cómo ver gratis concierto de Alejandro Fernández con Julión Álvarez y Alfredo Olivas

El evento, convocado a través de redes sociales por los propios músicos, espera superar el récord impuesto hace unos días por Maná

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(IG: @alfredoolivasofficial)
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Miles de personas asisten gratis este 25 de junio a la glorieta de La Minerva en Guadalajara para ver en vivo a Alejandro Fernández, Julión Álvarez y Alfredo Olivas. La cita, bautizada como la ‘Serenata más grande del mundo’, se convierte en uno de los actos públicos con mayor convocatoria en el marco de las festividades rumbo al Mundial 2026.

El evento, convocado a través de redes sociales por los propios músicos, espera superar el récord impuesto hace unos días por Maná, cuando más de 170,000 personas se congregaron en el mismo sitio.

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La invitación viral que reunió a tres estrellas

La noticia surge después de que Alejandro Fernández difundió un video desde el rancho Los Tres Potrillos. En el clip, mientras cepilla a su caballo, invita formalmente a Julión Álvarez a formar parte de la presentación masiva en Guadalajara. La respuesta de Álvarez fue directa: “Puesto, va que va”. Posteriormente, Alfredo Olivas se sumó al cartel, generando expectativa entre seguidores de la música regional y banda.

El encuentro, que se vuelve viral en redes sociales, responde al ánimo de fiesta que vive la ciudad por su papel como sede del Mundial. En apenas unos días, La Minerva ha demostrado su capacidad para reunir a multitudes, consolidándose como uno de los puntos de reunión musical más grandes del país.

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¿Dónde y cómo acceder a La Minerva?

(IG: @alfredoolivasofficial)
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La Minerva se encuentra en la intersección de la Avenida Ignacio L. Vallarta y Avenida López Mateos. Para quienes asisten en auto, las rutas más directas son ambas avenidas, aunque autoridades advierten cierres parciales y tráfico intenso por la cantidad de asistentes esperados. En transporte público, la zona es accesible desde diferentes puntos gracias a la red de camiones y la línea Mi Macro Calzada, que conecta con Chapultepec o Américas–Vallarta.

El acceso es completamente libre. La recomendación es llegar con anticipación, portar lo indispensable y estar atentos a los avisos de Protección Civil y Seguridad Pública. Al tratarse de un evento masivo, se espera la implementación de operativos de seguridad y servicios médicos en los alrededores.

¿Dónde ver el concierto gratis y habrá transmisión en línea?

El concierto de Alejandro Fernández, Julión Álvarez y Alfredo Olivas es presencial y gratuito para todos los asistentes que lleguen a La Minerva. Hasta el momento, ni el gobierno de Jalisco ni las cuentas oficiales de los artistas han confirmado que exista transmisión en vivo, ya sea por televisión, radio o plataformas digitales. En el reciente recital de Maná, tampoco hubo señal en línea, por lo que se recomienda a los interesados acudir directamente al sitio si desean presenciar el espectáculo.

Esta decisión prioriza la experiencia de comunidad y convivencia que caracteriza a los eventos públicos en Guadalajara. El éxito de la convocatoria depende en gran parte de la respuesta del público y de la logística implementada por las autoridades locales.

Recomendaciones para asistentes

Para quienes planean acudir, la organización sugiere tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

  • Llegar temprano para evitar contratiempos en el acceso.
  • Utilizar transporte público y evitar transitar con vehículo propio por las inmediaciones de La Minerva.
  • Llevar agua, ropa cómoda y acordar un punto de reunión con acompañantes en caso de extravío.
  • No portar objetos voluminosos o prohibidos por las autoridades.

La experiencia reciente con el concierto de Maná sirve como referencia: la afluencia puede superar fácilmente las 170,000 personas, lo que complica la movilidad y los servicios en la zona.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Guadalajara, epicentro de la música gratuita rumbo al Mundial 2026

La serie de conciertos gratuitos en La Minerva forma parte de la estrategia de promoción de Guadalajara como sede del Mundial 2026. En las últimas semanas, la ciudad ha recibido a artistas como Maná y ahora suma a Alejandro Fernández, Julión Álvarez y Alfredo Olivas.

El impacto de estos eventos va más allá del entretenimiento, pues posicionan a Guadalajara como referente nacional en organización de espectáculos masivos y gratuitos. La expectativa para el concierto de hoy es igualar o superar el récord reciente, consolidando la tradición de grandes celebraciones en el espacio público.

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