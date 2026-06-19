México

Créditos Infonavit 2026: así quedaría tu pago mensual según tu edad y sueldo actual

Así influyen tu edad actual y tu sueldo en las condiciones del préstamo que otorga el instituto para comprar casa este año

Guardar
Google icon
Vista trasera de una pareja de pie en una sala luminosa, abrazados, mirando por una gran ventana un paisaje urbano de edificios y árboles. Hay cajas de mudanza a la derecha.
Con 100 puntos y seis meses de empleo formal continuo ya se puede solicitar un crédito Infonavit en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprar casa con crédito Infonavit en 2026 es posible desde los 18 años y con un sueldo apegado al mínimo.

Lo que cambia según la edad no es cuánto pagas al mes, sino cuánto te prestan y en cuánto tiempo.

El simulador de crédito del Infonavit calcula el monto máximo del préstamo con base en el sueldo mensual y la edad del solicitante.

Para un ingreso de 10 mil pesos mexicanos —tomado aquí como promedio de referencia aplicable a distintas zonas del país— la tasa de interés es fija durante toda la vida del crédito.

PUBLICIDAD

Vista exterior de una casa de tonos neutros en una calle arbolada de la Ciudad de México, con coches aparcados y luz cálida de atardecer filtrándose entre los árboles.
Los créditos obtenidos después del 1 de mayo de 2024 no generan cuota de administración ni gastos financieros de operación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el aporte patronal se aplica como abono directo a capital, lo que reduce el tiempo total del financiamiento, según el simulador oficial del instituto.

Qué se necesita para pedir un crédito en 2026

Para tramitar el crédito en 2026, el derechohabiente debe acumular 100 puntos —en sustitución del esquema anterior de 1 mil 080 puntos— y acreditar al menos seis meses consecutivos de empleo formal, según el Plan Estratégico y Financiero 2026 del instituto.

PUBLICIDAD

El Infonavit valida esa permanencia laboral de forma automática a través de los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin que el trabajador tenga que presentar documentación adicional.

Un asesor de Infonavit con camisa azul explica documentos a una pareja sonriente en una oficina con muebles de madera. El logo de Infonavit es visible.
La tasa de interés del crédito Infonavit es fija durante toda la vida del financiamiento.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cualquier interrupción, cambio de patrón o periodo sin cotización reinicia el conteo de los seis meses.

El solicitante tampoco debe tener otro crédito hipotecario vigente. Estar en el buró de crédito ya no afecta directamente el monto del financiamiento.

Para créditos obtenidos después del 1 de mayo de 2024, el derechohabiente no paga cuota de administración ni gastos financieros de operación.

Mano abierta sujetando una pequeña casa en miniatura de color blanco y un tejado gris, con una llave antigua dorada apoyada sobre el tejado.
El Infonavit verifica la permanencia laboral de forma automática a través de los registros del IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto pagarías por un crédito según tu salario y edad

El simulador de crédito del Infonavit, disponible en el sitio web oficial de la institución calcula el monto máximo del préstamo con base en dos variables: el sueldo mensual y la edad del solicitante.

El rango de edad válido va de los 18 años mínimo a los 55 años máximo.

Este simulador aplica únicamente para los préstamos Crédito Infonavit (crédito tradicional) y para el Crédito Infonavit Total.

Los pagos son fijos durante toda la vida del crédito y el aporte patronal se aplica como abono directo a capital, lo que reduce el plazo, de acuerdo con la institución.

Infografía sobre el simulador de crédito Infonavit, con iconos de casa, calculadora, personas, dinero y calendario, explicando factores como edad, salario y UMA.
Un gráfico explicativo detalla cómo el simulador de Infonavit calcula el monto máximo de crédito hipotecario, considerando el salario mensual y la edad del solicitante entre 18 y 55 años, con pagos fijos y una UMA anual actualizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) se actualiza al inicio de cada año y su valor se multiplica por 30.4 para determinar la base de cálculo mensual, según el simulador oficial del instituto.

Estos son los resultados para un sueldo mensual de 10 mil pesos mexicanos (tomado como promedio de referencia aplicable a distintas zonas del país):

  • 18 a 40 años: préstamo de 620 mil 522 pesos mexicanos, mensualidad de 2 mil 987 pesos y plazo de 30 años.
  • 41 años: préstamo de 609 mil 824 pesos mexicanos, mensualidad de 2 mil 988 pesos mexicanos y plazo de 29 años.
  • 50 años: préstamo de 488 mil 572 pesos mexicanos, mensualidad de 2 mil 978 y plazo de 20 años.
  • 55 años: préstamo de 402 mil 983 pesos mexicanos, mensualidad de 2 mil 994 pesos y plazo de 15 años.
Mujer joven sonriente sostiene unas llaves con un llavero de casa frente a edificios de apartamentos modernos. El logo rojo de Infonavit se ve a la derecha.
Cualquier interrupción laboral reinicia el conteo de los seis meses requeridos para tramitar el crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A mayor edad, el plazo del crédito se reduce y, por tanto, el monto total prestado disminuye, aunque la mensualidad se mantiene en un rango similar en todos los casos.

Se puede indicar otra edad o cantidad de salario a través del simulador de crédito, o revisar parámetros personales a través de Mi Cuenta Infonavit.

Opción adicional para jóvenes de 20 a 35 años

El Infonavit mantiene un programa de crédito hipotecario dirigido a jóvenes de entre 20 y 35 años, enmarcado en el proyecto de Vivienda para el Bienestar.

El esquema busca atender a un sector con acceso limitado al financiamiento habitacional.

Hombre en traje firma documentos en un escritorio de banco, frente a empleada sonriente. Mesas con monitores, carpetas, planta. Ventana con edificios urbanos.
El programa Vivienda para el Bienestar está dirigido a trabajadores de entre 20 y 35 años afiliados al Infonavit. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mensualidades están diseñadas para no superar el 30% del ingreso mensual del beneficiario, y el monto máximo de financiamiento se ajusta al salario y la capacidad de pago de cada solicitante.

Las propiedades deben tener una superficie mínima de 60 metros cuadrados y pueden ser casas nuevas o usadas.

Sala de estar moderna con televisor en pared de paneles acanalados de madera, estanterías verde oliva con iluminación LED y sofá beige frente a un gran ventanal.
Las mensualidades del programa para jóvenes están diseñadas para no superar el 30% del ingreso mensual del beneficiario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acceder, el solicitante debe contar con los siguientes requisitos:

  • Relación laboral vigente.
  • Estar afiliado al Infonavit.
  • Acreditar al menos seis meses de antigüedad en el empleo actual.
  • No haber ejercido un crédito con el instituto previamente.
  • No poseer otra propiedad a su nombre.

Los interesados pueden iniciar el trámite en los Centros de Servicio Infonavit (CESI) o a través del portal digital del instituto.

Temas Relacionados

InfonavitImssCreditos HipotecariosViviendaDineroPrestamosmexico-serviciosmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Liberan a activista que presuntamente exhibió a Rojo de la Vega y su equipo agredir a comerciantes en la Alcaldía Cuauhtémoc

Luis Fernando Luna Olivares recuperó la libertad luego de permanecer casi 24 horas detenido por haber documentado un operativo en Zona Rosa

Liberan a activista que presuntamente exhibió a Rojo de la Vega y su equipo agredir a comerciantes en la Alcaldía Cuauhtémoc

Las historias detrás de la migración: Daniela Name documenta cómo las tradiciones sobreviven lejos de casa

Con los proyectos Las Primas y Colores Rotos, la fotógrafa mexicana explora cómo las tradiciones, los recuerdos y la identidad se transforman cuando las comunidades migran

Las historias detrás de la migración: Daniela Name documenta cómo las tradiciones sobreviven lejos de casa

Popocatépetl lanza 342 exhalaciones en el último día

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo el país, el estado del Popocatépetl es de principal preocupación para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl lanza 342 exhalaciones en el último día

Este es el tema que Sheinbaum buscará hablar con el Rey de España durante su reunión bilateral

La presidenta se reunirá con Felipe VI el próximo 25 de junio en la Ciudad de México

Este es el tema que Sheinbaum buscará hablar con el Rey de España durante su reunión bilateral

Marina incauta 137 kilos de cocaína en el puerto de Lázaro Cárdenas y detiene a cinco ecuatorianos

Elementos de la Marina, en coordinación con autoridades aduaneras y de seguridad, localizaron cinco bultos con 139 ladrillos de presunta cocaína ocultos en una carga comercial

Marina incauta 137 kilos de cocaína en el puerto de Lázaro Cárdenas y detiene a cinco ecuatorianos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina incauta 137 kilos de cocaína en el puerto de Lázaro Cárdenas y detiene a cinco ecuatorianos

Marina incauta 137 kilos de cocaína en el puerto de Lázaro Cárdenas y detiene a cinco ecuatorianos

Familia confirma muerte de Guillermo Jafett y su pareja Zafar, estadounidenses desaparecidos en CDMX y hallados en una fosa del Edomex

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio

Patrulla naval choca contra ferry en Isla Mujeres: la Marina culpa a una falla de embrague

Hallan cadáver con narcomensaje en Tecate, Baja California: víctima fue privada de su libertad horas antes

ENTRETENIMIENTO

Las historias detrás de la migración: Daniela Name documenta cómo las tradiciones sobreviven lejos de casa

Las historias detrás de la migración: Daniela Name documenta cómo las tradiciones sobreviven lejos de casa

Alejandro Fernández anuncia concierto en Guadalajara: lugar, fecha, hora y todo lo que debes saber

Toy Story 5 llega a México: cuántas escenas poscréditos tiene y de qué tratan

Alejandra Ávalos revela insólitos detalles de sus encuentros con Maradona y Pelé

Hugo Sánchez escapa de la prensa tras preguntas sobre la película ‘México 86′ en el aeropuerto de la CDMX

DEPORTES

Chicharito reconoce que México no brilló ante Corea: le pide a Javier Aguirre cambios en la alineación ante Chequia

Chicharito reconoce que México no brilló ante Corea: le pide a Javier Aguirre cambios en la alineación ante Chequia

Estados Unidos vs Australia en VIVO y en DIRECTO: el anfitrión del Mundial 2026 busca el triunfo en casa

Alejandro Fernández anuncia concierto en Guadalajara: lugar, fecha, hora y todo lo que debes saber

Gimnasia artística mexicana asegura plazas para el Mundial 2026 y los Juegos Panamericanos Lima 2027

Aviones de combate y helicópteros de Black Hawk realizaron una espectacular exhibición aérea durante el México vs Corea del Sur del Mundial 2026