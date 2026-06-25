Hallan cuerpo sin ojos ni lengua en Sinaloa: autoridades atribuyen muerte “natural por infarto”

La ilustración en acuarela muestra una escena nocturna de investigación criminal en una zona rural de Paso Tempisque, Guanacaste, con agentes y paramédicos junto a una persona en el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía de Sinaloa concluyó que el hombre hallado muerto en Los Mochis murió por infarto y no por homicidio, aunque los primeros reportes, testimonios y fotografías del caso describieron mutilaciones en el rostro y una aparente lesión de bala en la cabeza. La determinación oficial implicó que no se abriera una carpeta por homicidio doloso tras el hallazgo ocurrido el martes 23 de junio en un predio baldío de la colonia Tabachines 2, en el municipio de Ahome.

Hasta las 14:00 horas del miércoles 24 de junio, más de 24 horas después del hallazgo, la víctima seguía sin ser identificada ni reclamada por familiares. Las autoridades informaron que no había coincidencias con reportes de personas desaparecidas o ausentes en Ahome y otros municipios del norte de Sinaloa.

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El cuerpo correspondía a un hombre de aproximadamente 35 años, de tez morena, complexión regular, cabello negro y escasa barba en la barbilla. Vestía una camiseta verde de manga larga y un pantalón de mezclilla azul que estaba a la altura de los tobillos; junto a sus pies estaban unos tenis negros.

El reporte al C4 describió presuntas mutilaciones en el rostro

Agentes de policía inspeccionan una escena del crimen en Sonora, donde se registra una caída histórica de la violencia con tres homicidios menos por día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo ocurrió al mediodía del martes 23 de junio en un terreno ubicado en el cruce de Doroteo Arango y Lázaro Cárdenas, frente a la privada Rubí y a un costado de una tienda de conveniencia en la colonia Heriberto Valdez Romero, conocida como Tabachines 2. Una de las primeras versiones indicó que un menor vio el cuerpo alrededor de las 8:30 de la mañana, pero el hecho se reportó hasta las 11:20 horas, cuando regresó de su plantel y avisó a varios adultos.

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Poco después, una llamada al 911 activó la movilización. A la persona que hizo el reporte le pidieron enviar fotografías al sistema de emergencias para corroborar la situación y dar seguimiento al caso.

En el sistema C4 Norte quedó registrado el folio MOCH/20260045545 a las 11:29:59 horas. Ese reporte describió a una persona sin vida con aparentes signos de violencia y consignó la frase: “LE SACARON LOS OJOS Y LA LENGUA, SIGNOS DE VIOLENCIA”.

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Vecinos y personas que observaron el cuerpo dijeron que había sangre en el rostro y una lesión visible en la cabeza. Las fotografías tomadas en los primeros momentos también mostraban, a simple vista, un aparente tiro de gracia del lado derecho del cráneo, en la zona frontal, además de sangre en ambos ojos y en la boca.

Policía mexicana realiza arrestos en una escena del crimen acordonada, durante operativo de seguridad en una zona de alto riesgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escena provocó asombro entre habitantes de la zona y entre las corporaciones que llegaron al sitio. Elementos de la Guardia Nacional que realizaban recorridos preventivos pasaron por el lugar, observaron la situación, acordonaron el área y notificaron a personal del Ejército Mexicano.

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Minutos después llegaron integrantes de distintas corporaciones de seguridad para resguardar la zona. También dieron aviso a la autoridad ministerial para que el personal investigador realizara las diligencias correspondientes.

La vicefiscalía sostuvo que no hubo signos de violencia

Con el avance de las diligencias comenzaron a circular versiones distintas a las iniciales. La Fiscalía estatal sostuvo en su informe diario de incidencia que durante el martes 23 de junio no inició carpetas de investigación por homicidio doloso en Sinaloa, incluido el municipio de Ahome.

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La postura oficial fue que el fallecido no presentaba lesiones atribuibles a un hecho violento. Tras la necropsia de ley, la institución determinó que la causa de muerte fue un evento cardiaco agudo, es decir, un infarto.

El vicefiscal regional de Justicia en la Zona Norte, Jesús Arnoldo Serrano Castelo, afirmó: “El procesamiento que nosotros hicimos ya terminó; no se trata de una persona con signos de violencia, no tuvo signos de violencia, fue un infarto”. En otra declaración añadió: “No es considerado un homicidio. Si yo le estoy diciendo que es una muerte natural, es porque el médico legista ya trabajó en ello y ese es el reporte oficial que tenemos”.

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Sobre las fotografías y testimonios que alimentaron la versión de un posible asesinato, Serrano Castelo dijo: “Yo no conozco esas imágenes. Siempre estoy a la espera de la información que recaba el equipo de la Policía de Investigación y de los peritos que acudieron al lugar. Nosotros somos quienes contamos con la información más apegada a los hechos”.

Fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional también fueron informadas de que la causa de muerte había sido catalogada como natural. Esa comunicación confirmó que la conclusión ministerial fue compartida con instancias federales de seguridad.

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El cuerpo siguió sin nombre y sin coincidencias en registros de búsqueda

La identidad del hombre no pudo establecerse porque presuntamente no llevaba documentos entre sus pertenencias. La víctima permaneció en calidad de desconocida durante la revisión de bases oficiales y en espera de que algún familiar acudiera a reclamar el cuerpo.

La titular de la Oficina de Apoyo a Búsqueda de Personas Desaparecidas del Municipio de Ahome, Dulcina Parra González, informó que existía coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda y que continuaba la confronta de información con registros de personas desaparecidas en la región. Explicó que entre mayo y junio revisaron diversos reportes de desaparición en la zona norte, pero ninguno coincidió con las características del hombre localizado.

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Parra González señaló: “No hay coincidencias que puedan señalar o establecer que esta persona tenía algún reporte de desaparecido, ausente o alguna denuncia en la fiscalía, por algún hecho, ya sea que haya sufrido algún delito o que haya participado en algún delito”. Ante ese escenario, las autoridades no descartaron que la víctima fuera originaria de otra región de Sinaloa o incluso de otro estado del país.

La Fiscalía de Sinaloa determinó que el hombre hallado en Tabachines 2 murió por un infarto y no abrió carpeta por homicidio doloso.

El reporte al C4 Norte, con folio MOCH/20260045545 , describió presuntas mutilaciones en ojos y lengua, además de signos de violencia.

La víctima, de aproximadamente 35 años, seguía sin ser identificada ni presentaba coincidencias con registros de personas desaparecidas en Ahome y la zona norte de Sinaloa.