Banxico mantiene la tasa en 6.50% y ajusta a la baja su pronóstico de inflación general

Imagen de archivo. El logotipo del banco central mexicano, Banxico, se ve en su edificio en el centro de Ciudad de México, México 24 de abril 2024. REUTERS/Henry Romero

La Junta de Gobierno del Banco de México mantiene la tasa de interés interbancaria en 6.50%, con el pronóstico de que la inflación general converja a la meta en el segundo trimestre de 2027.

La decisión se toma en un contexto de menor inflación general y ajustes a la baja en los pronósticos, informó el banco central en su más reciente comunicado.

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Según Banxico, entre abril y la primera quincena de junio la inflación general disminuyó de 4.45% a 3.55%, resultado de menores niveles tanto en la inflación subyacente como en la no subyacente.

Detalló que la inflación subyacente pasó de 4.26% a 4.12% en el mismo periodo, por lo que ajustó a la baja el pronóstico para la inflación general del segundo trimestre de 2026, debido a menores niveles de inflación no subyacente.

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