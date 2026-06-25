México

Banxico mantiene la tasa en 6.50% y ajusta a la baja su pronóstico de inflación general

El Banco de México indicó que la inflación general bajó de 4.45% a 3.55% entre abril y la primera mitad de junio de este año

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Imagen de archivo. El logotipo del banco central mexicano, Banxico, se ve en su edificio en el centro de Ciudad de México, México 24 de abril 2024. REUTERS/Henry Romero
Imagen de archivo. El logotipo del banco central mexicano, Banxico, se ve en su edificio en el centro de Ciudad de México, México 24 de abril 2024. REUTERS/Henry Romero

La Junta de Gobierno del Banco de México mantiene la tasa de interés interbancaria en 6.50%, con el pronóstico de que la inflación general converja a la meta en el segundo trimestre de 2027.

La decisión se toma en un contexto de menor inflación general y ajustes a la baja en los pronósticos, informó el banco central en su más reciente comunicado.

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Según Banxico, entre abril y la primera quincena de junio la inflación general disminuyó de 4.45% a 3.55%, resultado de menores niveles tanto en la inflación subyacente como en la no subyacente.

Detalló que la inflación subyacente pasó de 4.26% a 4.12% en el mismo periodo, por lo que ajustó a la baja el pronóstico para la inflación general del segundo trimestre de 2026, debido a menores niveles de inflación no subyacente.

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