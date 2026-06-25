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Julio César Chávez reaparece y revela cómo se encuentra su hijo tras la detención

El exboxeador se refirió a su familia y defendió a sus hijos tras las recientes controversias

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Julio César Chávez informa que Omar Chávez atraviesa una etapa estable tras su detención en Culiacán por una denuncia de violencia familiar y lesiones. FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
Julio César Chávez informa que Omar Chávez atraviesa una etapa estable tras su detención en Culiacán por una denuncia de violencia familiar y lesiones. FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Julio César Chávez volvió a pronunciarse sobre la situación de su hijo Omar Chávez, quien hace unas semanas fue detenido en Culiacán tras una denuncia por violencia familiar y lesiones. El exboxeador aprovechó un reciente encuentro con medios de comunicación para actualizar el estado del pugilista y reiterar que actualmente las cosas marchan con tranquilidad dentro de su entorno familiar.

No es la primera vez que aborda el tema. En declaraciones anteriores, explicó que el conflicto se originó a partir de problemas con la pareja de Omar, una relación que describió como “tóxica” y que, a su consideración, terminó convirtiéndose en “una bola de nieve que estalló”. Chávez reconoció que la situación escaló hasta llegar a instancias legales, aunque insistió en que su hijo decidió enfrentar el proceso porque sentía que “no tenía nada que temer”.

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Después de permanecer algunas horas detenido, Omar recuperó su libertad y regresó a su domicilio. En aquel momento, Julio César Chávez también admitió que su hijo carga con resentimiento y enojo, algo que considera perjudicial. “Eso no es bueno”, expresó entonces, al tiempo que manifestó su deseo de que este episodio funcione como un “escarmiento” que lo ayude a tomar mejores decisiones en el futuro.

“No hay nada de eso”: Julio César Chávez asegura que Omar está enfocado en salir adelante

El excampeón explica que el conflicto con la pareja de Omar Chávez escaló hasta instancias legales, según sus declaraciones previas. (La Saga/Captura de pantalla)
El excampeón explica que el conflicto con la pareja de Omar Chávez escaló hasta instancias legales, según sus declaraciones previas. (La Saga/Captura de pantalla)

Ahora, el excampeón volvió a enviar un mensaje de tranquilidad al asegurar que Omar atraviesa una etapa mucho más estable y que se mantiene concentrado en sus actividades personales y deportivas.

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Al ser cuestionado sobre el estado emocional del boxeador, respondió de forma contundente: “No, Omar está bien, está entrenando, está mi hijo muy bien y todo”. La declaración buscó poner fin a las especulaciones surgidas en torno a la situación del integrante de la familia Chávez.

Julio César Chávez también descartó que existan nuevos conflictos relacionados con el caso. “No, todo está bien, no hay nada, no hay nada de eso. Omar está en su casita ahorita él, a gusto el cabr@n”, afirmó, dejando ver que el joven pugilista intenta retomar la normalidad después de semanas complicadas.

Julio César Chávez confía en que este episodio deje una enseñanza para su hijo

Julio César Chávez confía en que el proceso deje una enseñanza y ayude a Omar Chávez a reconstruir su estabilidad emocional y profesional. (@equis727/Instagram)
Julio César Chávez confía en que el proceso deje una enseñanza y ayude a Omar Chávez a reconstruir su estabilidad emocional y profesional. (@equis727/Instagram)

Aunque actualmente transmite calma, el exboxeador no ha ocultado su preocupación por las experiencias que han marcado la vida de Omar. En sus declaraciones previas, reconoció que su hijo ha mostrado sentimientos de resentimiento y odio, emociones que considera dañinas y que espera pueda superar con el tiempo.

Para Chávez, el proceso legal enfrentado por Omar puede representar una oportunidad de aprendizaje. Por ello, ha insistido en que desea ver a su hijo reconstruir su estabilidad emocional y tomar decisiones que favorezcan su bienestar personal y profesional.

Por ahora, el histórico campeón asegura que la familia atraviesa un momento de mayor serenidad. “No tengo problemas ahorita con nada, gracias a Dios”, comentó recientemente, convencido de que Omar se encuentra en una mejor etapa y con la posibilidad de enfocar su energía en el entrenamiento y en recuperar plenamente la tranquilidad.

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