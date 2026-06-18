A casi 11 años de su desaparición, Ceci Flores anuncia nueva semana de búsqueda por su hijo Alejandro

Angel Guadalupe Islas Flores el hijo de Ceci Flores, madre buscadora, que sigue desaparecido

Cecilia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, compartió a través de su cuenta oficial en ‘X’ que realizará una jornada de búsqueda durante una semana a partir del próximo 26 de junio hasta el jueves 2 de julio del 2026 para buscar a su hijo Alejandro Guadalupe Islas Flores.

De acuerdo con Flores Armenta, esta acción se realizará sin el apoyo del gobierno de Sinaloa; por ello solicita donaciones y el “apoyo, solidaridad y empatía de la ciudadanía” para llevar a cabo la búsqueda de su hijo y otros.

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Aunque, el pasado 25 de abril, la Fiscalía de Sinaloa habría pactado con Ceci Flores atender el caso de desaparición de Guadalupe Islas Flores.

Entonces, “quien guste apoyarnos con sus donaciones voluntarias para que nuestras búsquedas sean posibles, porque como humanos nuestros desaparecidos tienen el derecho de ser buscados hasta encontrarlos”, publicó la buscadora.

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El punto de encuentro para acompañar en la búsqueda de campo es en la gasolinera de Juan José Ríos, de la puerta de entrada, a las 8:00 horas de la mañana.

Islas Fueres desapareció el pasado 30 de octubre del 2015, cuando tenía 21 años. Fue privado de la libertad en la carretera de Juan José Ríos, en el estado de Sinaloa, cuando se dirigía al trabajo en Los Mochis.

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Ceci Flores inició con la búsqueda de su hijo Alejandro en cuanto supo de su desaparición; durante esta llegó a pagar rescate por él, sin conseguir resultados.

Rumbo a la justicia por la desaparición de Marco Antonio Sauceda

Marco Antonio Sauceda fue el segundo hijo de la activista sonorense Ceci Flores. Desapareció el 4 de mayo de 2019 en Sonora. En marzo de 2026, Flores localizó restos óseos que, tras una prueba de ADN, la Fiscalía estatal confirmó como pertenecientes a su hijo.

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El lugar donde se hallaron los restos pertenecía a un sujeto presuntamente implicado en la desaparición de Marco Antonio. Las autoridades identificaron a un total de ocho personas que estarían relacionadas con el caso.

El 7 de junio de 2026, la madre buscadora denunció haber recibido amenazas tras la detención de siete personas presuntamente implicadas en la desaparición y asesinato de su hijo. Flores relató que, desde que la Fiscalía estatal dio a conocer las capturas, tanto ella como su familia comenzaron a recibir intimidaciones constantes.

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Las amenazas la obligaron a cambiar de domicilio y a mantenerse en movimiento, temiendo por su seguridad y la de sus hijos.

(Facebook/Madres Buscadoras De Sonora)

Flores señaló que había autoridades involucradas en la campaña de amedrentamiento. Reclamó que la persecución a madres buscadoras se debía a que realizaban una labor que correspondía al Estado.

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Insistió en que ni las amenazas ni la violencia detendrían la búsqueda de justicia para su hijo Marco Antonio ni para su otro hijo Alejandro, quien seguía desaparecido.

La activista exigió protección al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Reiteró que no estaba dispuesta a vivir huyendo y que su lucha no se detendría.

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