Atacan a balazos al expresidente municipal de Miahuatlán, Oaxaca: Fiscalía confirma escolta muerto

(X/Draagon Oaks﻿)

Durante el 22 de junio fue atacado a balazos José Alberto Martínez Luna, quien su momento fungió como presidente municipal de Miahuatlán, Oaxaca. Durante el ataque un escolta murió.

Los hechos fueron confirmados por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), institución que destacó que dos personas resultaron heridas, entre ellas el exfuncionario, quienes son reportadas como estables.

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“Un integrante de la escolta, de iniciales J. C. P., perdió la vida al interior del vehículo al recibir disparos de arma de fuego. Posteriormente, dos personas ingresaron a un centro hospitalario para recibir atención médica: el expresidente municipal de la demarcación, identificado con las iniciales J. A. M. L., y un segundo escolta”, es parte del mensaje de la Fiscalía de Oaxaca en sus redes sociales.

Los hechos fueron registrados sobre la Carretera Federal 175, a la altura del crucero de San Juan Bosco. Por las acciones violentas, las autoridades desplegaron un operativo conjunto con el objetivo ubicaron a los responsables.

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El mencionado dispositivo de seguridad fue desplegado en Miahuatlán de Porfirio Díaz y sus alrededores. Además, la Fiscalía de Oaxaca destacó que fueron activados los protocolos ministeriales, por lo que peritos y efectivos de investigación para recabar los indicios que permitan identificar a los agresores.

Asimismo, en el operativo participan elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Policía Estatal y la Guardia Nacional, quienes colocaron puntos de revisión estratégicos para ubicar a los atacantes.

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