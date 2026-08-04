Pollo agridulce estilo chino con fideos: la receta casera que lleva el sabor oriental directo a tu mesa

Un bol de pollo en salsa agridulce con trozos de piña, pimientos y cebolla se sirve sobre una mesa de madera, adornado con sésamo y cebolleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pollo agridulce estilo chino con fideos chinos es una receta que mezcla lo mejor de la cocina oriental: una salsa con equilibrio entre dulce y ácido, vegetales frescos y una proteína jugosa que se combina perfectamente con los clásicos fideos.

Este platillo destaca por su contraste de sabores, donde el toque dulce de la salsa se une con la intensidad de ingredientes como la salsa de soya y el vinagre, creando una preparación con aroma irresistible y una presentación llena de color.

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Ideal para una comida especial o para sorprender a la familia con una receta diferente, esta versión casera permite disfrutar un clásico inspirado en la gastronomía china sin complicaciones y con ingredientes fáciles de encontrar.

El secreto del pollo agridulce estilo chino: una mezcla de sabores que conquista

Un plato de pollo en salsa agridulce, adornado con pimientos, piña y cebolla, se sirve con arroz blanco en un ambiente de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El éxito de esta receta está en conseguir un pollo dorado por fuera y suave por dentro. La clave está en cortar las piezas en trozos pequeños para que absorban mejor los sabores y logren una textura perfecta al mezclarse con la salsa.

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La salsa agridulce es la protagonista del plato, ya que combina notas dulces, ácidas y saladas en una sola preparación. Su consistencia brillante cubre cada pieza de pollo y convierte cada bocado en una experiencia llena de sabor.

Los fideos chinos completan la receta al aportar una base ligera que combina con la intensidad del pollo. Al mezclarlos con los vegetales y la salsa, se obtiene un plato equilibrado, colorido y con un toque oriental.

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Ingredientes y preparación del pollo agridulce estilo chino con fideos

Un plato de pollo en salsa agridulce, pimientos de colores, cebolla y trozos de piña se sirve con arroz blanco y cebollino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

500 gramos de pechuga de pollo cortada en cubos

200 gramos de fideos chinos

1 pimiento rojo cortado en tiras

1 pimiento verde cortado en tiras

1 zanahoria cortada en tiras finas

1 cebolla cortada en trozos

2 dientes de ajo picados

3 cucharadas de salsa de soya

4 cucharadas de salsa cátsup

3 cucharadas de azúcar

2 cucharadas de vinagre blanco

1 cucharada de maicena

1 huevo

Aceite vegetal para freír

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Preparación:

Sazonar los cubos de pollo con sal y pimienta. Agregar el huevo y mezclar hasta cubrir bien cada pieza. Pasar el pollo por maicena para conseguir una capa ligera que ayude a darle una textura crujiente. Calentar aceite en una sartén y freír el pollo hasta que esté dorado. Retirar y reservar. Cocinar los fideos chinos siguiendo las instrucciones del paquete. Escurrir y reservar. En otra sartén, agregar un poco de aceite y sofreír el ajo junto con la cebolla, los pimientos y la zanahoria hasta que estén ligeramente cocidos. Incorporar la salsa de soya, la cátsup, el azúcar y el vinagre. Mezclar hasta formar una salsa uniforme. Agregar el pollo dorado a la sartén y cocinar unos minutos para que absorba el sabor de la salsa. Servir los fideos chinos como base y colocar encima el pollo agridulce con los vegetales y la salsa.

Un platillo oriental para disfrutar en casa con un toque especial

Pollo con salsa agridulce (Adobe Stock)

El pollo agridulce estilo chino con fideos es una opción perfecta para quienes buscan una comida diferente sin pasar horas en la cocina. Su combinación de colores, aromas y sabores lo convierte en una receta atractiva desde el primer vistazo.

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Además de ser una preparación deliciosa, permite adaptar algunos ingredientes según el gusto personal. Se pueden añadir más vegetales, ajustar el nivel de dulzor o darle un toque más intenso con especias.

Con una presentación llamativa y una mezcla que combina lo crujiente con lo suave, esta receta transforma una comida cotidiana en un momento especial con inspiración oriental.

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