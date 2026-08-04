Chucky Lozano estaría muy cerca del LA Galaxy tras el rechazo de los clubes mexicanos

El exjugador del Napoli busca seguir activo luego de no concretar su regreso a México. (Credit: Julia Kapros-Imagn Images)

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El mercado de transferencias en el fútbol norteamericano vuelve a colocar a Hirving “Chucky” Lozano en el centro del debate internacional. Tras varios meses envuelto en la incertidumbre deportiva y alejado de la actividad oficial con el San Diego FC, la carrera del atacante mexicano podría reactivarse en una de las franquicias con mayor tradición de la Major League Soccer (MLS): el LA Galaxy.

De acuerdo con ESPN, la cúpula directiva del conjunto de Los Ángeles ha comenzado a analizar la viabilidad de incorporar al canterano del Pachuca mediante una cesión a préstamo.

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Dado que Lozano mantiene un vínculo contractual de largo plazo y de alto costo financiero con San Diego FC —con vigencia hasta 2028—, la fórmula del préstamo surge como la alternativa más viable para destrabar un panorama deportivo que parecía completamente estancado.

La directiva californiana dejó claro que la relación entre ambas partes quedó fracturada. (AP Foto/Denis Poroy, archivo)

De fichaje franquicia al aislamiento en San Diego

La llegada de Hirving Lozano al San Diego FC se concibió como un fichaje histórico para la entidad californiana. Presentado como la gran figura estelar y el rostro comercial e institucional del proyecto para su desembarco en la MLS, el exfutbolista del Napoli y del PSV Eindhoven estaba destinado a liderar al equipo dentro y fuera de la cancha.

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Sin embargo, lo que comenzó como una relación profesional terminó por fracturarse de forma drástica en el tramo final de la campaña. Diversas diferencias en el vestidor y roces de disciplina terminaron por colmar la paciencia del cuerpo técnico encabezado por el entrenador Mikey Varas.

El punto de quiebre definitivo se produjo justo en las vísperas de la postemporada, cuando la estratega y la directiva tomaron la determinación radical de apartar a Lozano de la convocatoria para los playoffs.

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A pesar de que el futbolista ofreció disculpas de manera pública y privada, siendo reinstalado temporalmente en los entrenamientos del primer equipo, la decisión de la directiva quedó sellada: no volvía a contar en los planes deportivos del club.

El último encuentro oficial disputado por el “Chucky” se remonta al 29 de noviembre de 2025, duelo en el que marcó un gol frente al Vancouver Whitecaps antes de ser marginado de la plantilla. Desde entonces, el seleccionado nacional no ha sumado un solo minuto de juego de competencia oficial, lo que ha generado preocupación sobre su ritmo futbolístico.

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Lozano buscaría retomar su nivel futbolístico luego de tampoco ser considerado para el pasado Mundial 2026. (Credit: Abe Arredondo-Imagn Images)

Las puertas cerradas en la Liga MX

Ante la imposibilidad de tener minutos en San Diego, el entorno del jugador exploró alternativas para repatriarlo al fútbol mexicano durante el mercado estival. Representantes del atacante entablaron contactos informales con instituciones de peso en la Liga MX, entre las que destacaron las Chivas y Cruz Azul.

Sin embargo, las negociaciones no prosperaron. Factores como pretensiones salariales elevadas, el largo contrato vigente en los Estados Unidos y la inactividad prolongada del jugador llevaron a las directivas de ambos clubes mexicanos a desestimar su incorporación. Esta negativa dejó a Lozano con un margen de maniobra reducido en el circuito azteca, obligándolo a voltear nuevamente la mirada hacia el mercado estadounidense.

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Varios equipos buscaron su fichaje, pero el alto costo lo mantuvo lejos de la Liga MX. (REUTERS)

LA Galaxy: un salvavidas deportivo y mediático

En este escenario de urgencia competitiva, la opción de recalar en el LA Galaxy se presenta como un salvavidas estratégico para todas las partes involucradas. Para el futbolista de 31 años, vestir la camiseta del equipo angelino representa la oportunidad perfecta para recuperar protagonismo en una plaza con una amplia base de aficionados mexicanos y mantenerse en el radar competitivo de la Selección Mexicana.

Por su parte, para San Diego FC, ceder a Lozano a préstamo permitiría liberar una parte sustancial de la masa salarial y evitar que un activo de alto costo continúe depreciándose en las tribunas. Mientras que para el LA Galaxy, la llegada de un jugador del recorrido internacional del “Chucky” aportaría un elemento desequilibrante en el ataque de cara a la fase decisiva de la temporada.

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En los próximos días se anticipa un periodo de intensas gestiones entre las directivas de ambos conjuntos californianos. De concretarse el acuerdo, Hirving Lozano iniciará un nuevo capítulo en la MLS con la encomienda de dejar atrás las controversias del pasado reciente y redimirse dentro del terreno de juego.