La trampa contra el gusano barrenador que creó la Universidad Veracruzana: así funciona la tecnología mexicana que protege al ganado

El dispositivo fue desarrollado por especialistas de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (FCByA) de la Universidad Veracruzana, campus Tuxpan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La lucha contra el gusano barrenador del ganado ha impulsado el desarrollo de nuevas herramientas científicas en México. Investigadores de la Universidad Veracruzana (UV) diseñaron una trampa especializada para capturar a la mosca Cochliomyia hominivorax, insecto responsable de depositar los huevos que originan esta peligrosa plaga.

El proyecto representa una alternativa tecnológica desarrollada en el país para reforzar las labores de monitoreo que realizan las autoridades sanitarias y los productores pecuarios, especialmente en estados donde existe mayor riesgo de propagación del insecto.

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La propuesta cobra relevancia en un momento en el que México mantiene una estrategia nacional para contener y erradicar el gusano barrenador del ganado, una plaga que puede provocar severas pérdidas económicas al sector pecuario y afectar también a animales silvestres, mascotas e incluso seres humanos en casos excepcionales.

¿Cómo funciona la trampa creada por la Universidad Veracruzana?

El dispositivo fue desarrollado por especialistas de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (FCByA) de la Universidad Veracruzana, campus Tuxpan.

Su funcionamiento se basa en la utilización de un atrayente biológico que imita los olores que buscan las hembras de la mosca Cochliomyia hominivorax para depositar sus huevos.

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Una vez que el insecto entra al dispositivo, queda atrapado y puede ser identificado por especialistas. Esta información permite conocer si la plaga está presente en determinada región y actuar de forma inmediata antes de que se multiplique.

Su funcionamiento se basa en la utilización de un atrayente biológico que imita los olores que buscan las hembras de la mosca Cochliomyia hominivorax para depositar sus huevos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las principales características de la trampa destacan:

Diseño de bajo costo , pensado para facilitar su producción.

Elaboración con materiales de fácil adquisición.

Instalación sencilla en ranchos y zonas ganaderas.

Permite monitorear la presencia de la mosca transmisora.

Facilita la recolección de muestras para análisis sanitarios.

De acuerdo con la Universidad Veracruzana, el objetivo es que esta tecnología pueda ser utilizada en campañas permanentes de vigilancia y prevención, complementando las estrategias implementadas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

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La UV participa en la estrategia nacional contra el gusano barrenador

Además del desarrollo de esta tecnología, la Universidad Veracruzana fue designada como centro de colección y elaboración de material biológico para apoyar las acciones de prevención, control y monitoreo del gusano barrenador en el norte de Veracruz.

Entre las tareas que realiza la institución se encuentran:

Capacitación de productores pecuarios.

Formación de estudiantes y técnicos.

Elaboración y revisión de trampas.

Recolección de muestras biológicas.

Análisis de información epidemiológica.

Promoción de buenas prácticas para el manejo de heridas en el ganado.

Estas acciones se realizan en coordinación con el Senasica, asociaciones ganaderas y autoridades estatales para fortalecer la vigilancia zoosanitaria en una de las regiones con mayor actividad pecuaria del país.

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Innovación de bajo costo para proteger al campo

El desarrollo de esta trampa demuestra el papel que desempeñan las universidades públicas en la solución de problemas que afectan directamente a sectores estratégicos como la ganadería.

Además de representar una innovación de bajo costo, la herramienta creada por la Universidad Veracruzana puede facilitar la detección temprana de la mosca transmisora, mejorar los programas de monitoreo y fortalecer las acciones nacionales para proteger la producción pecuaria.

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¿Por qué es importante detectar a la mosca antes que al gusano?

El llamado gusano barrenador del ganado no es un gusano como tal, sino la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax.

La hembra deposita cientos de huevos sobre heridas abiertas de los animales. Al eclosionar, las larvas penetran el tejido vivo y comienzan a alimentarse de él, generando lesiones profundas que pueden provocar:

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Infecciones graves.

Pérdida de peso del ganado.

Disminución en la producción de carne y leche.

Costosos tratamientos veterinarios.

Muerte del animal cuando la infestación no se atiende oportunamente.

Por ello, localizar la presencia de la mosca adulta antes de que existan animales infestados resulta una de las herramientas más eficaces para contener la enfermedad.

Una de las plagas pecuarias de mayor impacto económico en México

El gusano barrenador del ganado (GBG) es considerado una de las plagas pecuarias de mayor impacto económico debido a que afecta principalmente a bovinos, aunque también puede infestar ovinos, caprinos, equinos, porcinos, fauna silvestre e incluso personas cuando existen heridas expuestas.

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Tras permanecer erradicado durante décadas en gran parte del territorio nacional, el insecto volvió a representar un riesgo sanitario, lo que obligó a reforzar las medidas de vigilancia, inspección y control en distintas entidades del país.

Las autoridades sanitarias recomiendan a los productores revisar constantemente a sus animales, desinfectar cualquier herida y reportar inmediatamente cualquier caso sospechoso para evitar la propagación del parásito.

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