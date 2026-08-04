Ariadna Montiel acusa de agresivo y violento a Alito Moreno tras revivir audios contra la prensa

Una portavoz de Morena se dirige a una audiencia con una pantalla que presenta a Alejandro Moreno y un mensaje sobre libertad de expresión. (Morena | Yotube)

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La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acusa a Alito Moreno, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de ser “un personaje agresivo y violento”, esto tras recordar la polémica declaración donde el priista se expresó contra los periodistas en el 2022, diciendo que a este gremio se les “mata de hambre y no a balazos”. La morenista señaló la incongruencia de su opositor, quien actualmente afirma ser víctima de censura.

La disputa entre ambos políticos surge luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Alito Moreno bajar de sus redes sociales personales y del partido, contenido en donde llame ‘narcopartido’ al Movimiento de Regeneración Nacional. De acuerdo con el líder, esta medida representa censura que limita la crítica política de cara a las elecciones 2027.

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Ante esto, el líder del tricolor ha expresado que impugnará la resolución ante organismos internacionales, señalando que el INE actúa en beneficio del partido oficialista, aseguró que nadie va a poder silenciarlo.

Alejandro Moreno y sus amenazas contra periodistas

El pasado mes de mayo del 2022, circuló en redes sociales un audio en el que presuntamente Alejandro Moreno Cárdenas, quien fungía como gobernador de Campeche, lanzó amenazas verbales contra el empresario Alexandro Arceo y emitió expresiones dirigidas a la prensa, n las que plantea usar la precariedad laboral como mecanismo de censura.

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Alejandro Moreno exhibe los presuntos nexos de Morena con el crimen organizado. Crédito: X/@alitomorenoc

El material, según versiones, es difundido por Layda Sansores, actual gobernadora de Campeche, a través de su programa ‘Martes del Jaguar’.

Después de que el audio se hace público, Alejandro Moreno sostuvo que la grabación es falsa y niega que corresponda a su voz. Además, acuso a la gobernadora Sansores y al gobierno de Morena de manipular audios como parte de una estrategia política, luego de que el PRI se opusiera a la reforma eléctrica.

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Lineamientos sobre los derechos de las audiencias: PRI advierte censura y proyecto de dictadura

A petición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se hará una consulta pública para los nuevos lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, hecho que ha generado polémica, pues desde las fuerzas priistas se ha rechazado esta iniciativa, argumentando que representan un riesgo para la libertad de expresión y otorga facultades excesivas a una autoridad administrativa.

Respecto a este tema, Alejandro Moreno señaló que la libertad de expresión “no se pide y no se negocia”. Acusó al gobierno de Morena de buscar controlar la conversación pública y censurar a los medios de comunicación.

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El esquema de sanciones de hasta el 1% de los ingresos reaviva temores sobre incentivos al autocontrol editorial, aunque la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones afirma que no habrá castigos discrecionales ni interferencia gubernamental

Por su parte, Rubén Moreira, coordinador de los diputados priistas, señala que los nuevos lineamientos alteran el equilibrio entre Estado, medios y ciudadanía, y advierte que podrían emplearse como mecanismo de presión contra periodistas.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado que los lineamientos no buscan censurar a nadie y que serán los medios de comunicación los encargados de proteger los derechos de las audiencias a través de la creación de un código de ética, definir a un defensor de audiencias y aclarando qué contenido es publicidad. Además, la jefa del Ejecutivo, celebró la decisión del INE de prohibir que su partido sea nombrado como ‘narcopartido’ por Moreno Cárdenas.

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