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¿Por qué le quitaron una medalla de oro a México en tiro deportivo dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Goretti Zumaya, Eréndira Barba y Andrea Palafox fueron despojadas de la presea dorada que habían obtenido en la modalidad de rifle 3 posiciones a 50 m

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Goretti Zumaya, Eréndira Barba y Andrea Palafox fueron despojadas de la presea dorada que habían obtenido en la modalidad de rifle 3 posiciones a 50 m. (X / Olimpismo Mexicano)
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El equipo mexicano integrado por Goretti Zumaya, Eréndira Barba y Andrea Palafox había logrado la medalla de oro en su prueba, tras sumar un total de 1,711 puntos. Sin embargo, el comité organizador anunció que no se repartirían medallas en esa disciplina, ya que no se cumplió con el requisito mínimo de países inscritos.

De acuerdo con el reglamento de la competencia, para que una prueba sea válida y cuente en el medallero general, deben participar al menos cinco países diferentes. En esta ocasión, solo compitieron México, Guatemala, Cuba y Nicaragua, por lo que faltó una nación para que la prueba pudiera ser reconocida oficialmente.

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Como resultado, el equipo tricolor perdió una medalla respecto al conteo oficial publicado la noche anterior. Esta decisión afecta directamente al medallero general y pone en predicamentos la posibilidad de romper la marca histórica de medallas de oro para una delegación mexicana, obtenida en San Salvador 2023 con 145.

Desarrollo de la competencia

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La tiradora mexicana logró avanzar a la Final de Tiro de Rifle con Aire 10 metros (X - @Conade)

La tercia mexicana, integrada por Goretti Zumaya, Eréndira Barba y Andrea Palafox, dominó de principio a fin la competencia por equipos en la prueba de rifle a 50 metros en tres posiciones, celebrada en el Parque Palmarejo.

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El conjunto tricolor finalizó la prueba con un total de 1,711 puntos, distribuidos en 562 unidades en la modalidad de rodillas, 585 en tendido y 564 en la serie de pie. Guatemala ocupó el segundo puesto con 1,690 puntos gracias a Gloria Rivas, Ingrid Vela y Jazmine Matta, mientras que Cuba se quedó con el tercer lugar tras los 1,662 puntos conseguidos por Lisbet Hernández, Paula Yanes y Dianelys Pérez.

Pese al resultado, al cierre de la competencia surgió controversia. El comité organizador informó que, según el reglamento, la prueba no sería válida para el medallero debido a que no se alcanzó el mínimo de cinco países inscritos.

Además de México, Guatemala y Cuba, solo participó Nicaragua, por lo que faltó una nación para cumplir el requisito y se anuló la repartición de medallas en la prueba por equipos.

En la final individual, Goretti Zumaya terminó en la cuarta posición con 317.5 puntos, mientras que Eréndira Barba logró el bronce al sumar 326.9 unidades.

Dentro de la misma prueba, el oro fue para la puertorriqueña Yarimar Mercado, con 339.0 puntos, y la plata para la guatemalteca Jazmine Matta, con 338.0. Andrea Palafox concluyó en el séptimo puesto con 286.5 puntos.

Goretti Zumaya todavía tiene participación pendiente en la modalidad de rifle de aire a 10 metros, donde competirá tanto en pruebas individuales, por equipos y en la modalidad mixta.

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