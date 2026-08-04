Beca Leona Vicario 2026: fecha límite para registrarse y recibir más de mil pesos al mes

La Beca Leona Vicario prioriza la atención a menores que enfrentan condiciones de pobreza y exclusión social Foto: Gob. CDMX

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La Beca Leona Vicario 2026 mantendrá abierta su convocatoria para nuevo ingreso hasta el 31 de agosto, lo que permitirá que familias de la Ciudad de México registren a niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable para recibir un apoyo superior a mil pesos mensuales.

El programa, gestionado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF CDMX), busca proteger a menores que enfrentan pobreza, violencia o la pérdida de algún tutor, además de brindar servicios integrales para el bienestar familiar.

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De acuerdo con el Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México (FIBIEN), el monto mensual que otorga la beca varía según la edad, siendo de 1,032 pesos para menores de 0 a 2 años y de 15 a 17 años. Para quienes tienen entre 3 y 5 años, el apoyo es de 432 pesos, y para los beneficiarios de 6 a 14 años, la cifra asciende a 382 pesos mensuales.

De 0 a 2 años: mil 32 pesos mensuales.

De 3 a 5 años: 432 pesos mensuales.

De 6 a 14 años: 382 pesos mensuales.

De 15 a 17 años: mil 32 pesos mensuales.

Cabe señalar que el programa no solo se limita a la entrega de este recurso económico, sino que también contempla servicios gratuitos de salud, orientación jurídica y actividades culturales para la población atendida.

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El registro permanece abierto hasta el 31 de agosto

El periodo de inscripción a la Beca Leona Vicario se llevará a cabo desde el 1 hasta el 31 de agosto de 2026. Durante este lapso, las familias de la capital pueden iniciar el trámite a través del portal oficial del DIF CDMX. Uno de los requisitos principales es que la persona beneficiaria resida en la Ciudad de México y que la familia acredite estar en condiciones económicas vulnerables, con ingresos que no superen los 4,763 pesos mensuales.

Es indispensable presentar documentos que acrediten la edad, el domicilio y, en caso de menores en edad escolar, su inscripción en una escuela pública de la capital. Para los menores de cero a tres años, este último requerimiento es opcional, pues la prioridad es garantizar el acceso al apoyo desde la primera infancia. El programa también atiende a hijos de personas privadas de la libertad, víctimas de violencia, menores huérfanos y quienes tienen padres con discapacidad permanente que les impide trabajar.

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Apoyo económico y servicios integrales para menores vulnerables

La Beca Leona Vicario prioriza la atención a menores que enfrentan condiciones de pobreza y exclusión social. A diferencia de otros programas, la dispersión de recursos está acompañada de un modelo de acompañamiento integral que incluye atención médica preventiva, consultas odontológicas y salud mental. El objetivo es fortalecer el desarrollo físico y emocional de las y los beneficiarios, así como de sus familias.

Un documento oficial con la inscripción Beca Leona Vicario 2026, los logos de DIF CDMX y FIBIEN, y materiales de dibujo simbolizan un programa de apoyo infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa también contempla además actividades recreativas, asesoría legal y acciones enfocadas en el desarrollo social, buscando responder a múltiples dimensiones de la vulnerabilidad infantil en la capital del país. La convocatoria vigente indica que los interesados deben consultar tanto la información oficial como las reglas de operación actualizadas antes de iniciar su registro.

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Finalmente, para más detalles, requisitos y el formato de registro pueden consultarse en el sitio web www.dif.cdmx.gob.mx.