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Gobierno pedirá que bienes decomisados a narcos o a políticos mexicanos detenidos en EEUU se entreguen a México

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su administración analizará cada caso de incautación para reclamar recursos cuando provengan de delitos que afectaron principalmente al país; adelanta que fueron recuperados 500 mil dólares del caso García Luna

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este martes. (Crédito: Gobierno de México)
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este martes. (Crédito: Gobierno de México)
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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México solicitará que los bienes decomisados en Estados Unidos a narcotraficantes o políticos mexicanos vinculados con delitos sean entregados al país, siempre que los procedimientos legales de cooperación entre ambas naciones lo permitan.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, la mandataria se refirió al caso de Ismael “El Mayo” Zambada y a los 15 mil millones de dólares que autoridades estadounidenses solicitaron confiscar como parte del proceso judicial contra el fundador del Cártel de Sinaloa.

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Sheinbaum aclaró que dicha cantidad no corresponde a recursos que ya hayan sido ubicados por las autoridades de Estados Unidos, sino a una estimación realizada por el Departamento de Justicia estadounidense sobre el daño económico que habría generado el capo durante los años en que operó dentro del tráfico de drogas.

“No es que ya los tengan identificados, es una estimación del daño que pudo haber provocado ‘El Mayo’ Zambada durante todo el periodo que ejerció como delincuente, mientras fue parte del tráfico de drogas”, explicó.

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La presidenta señaló que en los casos donde exista una incautación de bienes derivados de actividades criminales, México buscará que esos recursos sean entregados al país conforme a las leyes y acuerdos internacionales vigentes.

Si hay incautación, que sea entregado. Vamos a hacer todo lo que sea benéfico para el pueblo de México, esa es nuestra función y nuestra tarea”, afirmó.

Dos imágenes: una mujer con expresión seria en un podio con bandera de México al fondo; un hombre con bigote y camisa polo azul.
La presidenta señaló que México solicitará que los bienes incautados en Estados Unidos a criminales sean entregados al país conforme a los acuerdos legales de colaboración. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

La mandataria sostuvo que la administración federal revisará cada caso de aseguramiento de activos en Estados Unidos, tanto de integrantes del crimen organizado como de personas acusadas de delitos de cuello blanco, para determinar si existe la posibilidad de reclamar esos recursos.

“Si hay incautación de bienes a cualquier narcotraficante o delincuente de cuello blanco que está en Estados Unidos, vamos a solicitar que sea entregado a México en el marco de las leyes de colaboración”, indicó.

Sheinbaum agregó que el argumento del Gobierno mexicano es que gran parte del impacto generado por estas actividades ilícitas ocurrió en territorio nacional, por lo que se buscará que los recursos recuperados tengan un beneficio para la población.

Se recuperaron 500 mil dólares del caso García Luna

La presidenta adelantó que Omar Reyes, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acudirá a una próxima conferencia para explicar el proceso de recuperación de 500 mil dólares relacionados con el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

“Vamos a traer a Omar Reyes, que es el titular de la UIF, porque acaban de ser recuperados 500 mil dólares del caso García Luna, que lo vamos a dedicar a algo en particular”, señaló.

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