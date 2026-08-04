Cambios en TV Azteca: Ana María Alvarado asegura que periodistas serán removidos de sus noticieros

Ana María Alvarado aparece en un video de formato vertical, grabándose a sí misma mientras habla directamente a la cámara. La presentadora comenta sobre modificaciones en los noticieros de TV Azteca, con subtítulos en pantalla que resaltan información clave como "FUERTES CAMBIOS EN LOS NOTICIEROS DE AZTECA" y nombres de programas como "PRIMERA EN LÍNEA". Este contenido se presenta como una actualización o comentario sobre el ámbito periodístico y de entretenimiento en la televisión mexicana. Un banner inferior morado incluye texto informativo.

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En medio de rumores de cambios dentro de los noticieros de TV Azteca, una publicación de Ana María Alvarado, periodista de Imagen Televisión, ha desatado controversia al dar detalles sobre cómo quedarían los espacios informativos de la televisora del Ajusco de ser oficial.

El video compartido este 4 de agosto de 2026, responde a la inquietud sobre la permanencia de Javier Alatorre y los movimientos en la barra matutina y nocturna de noticias de la señal principal -Azteca Uno- y ADN40, así como el relevo generacional en los conductores.

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La periodista y presentadora del matutino Sale El Sol señaló que, por el momento, Javier Alatorre permanece como la figura principal de Hechos Noche, el noticiero estelar. Además, indicó que “él es la cara de las noticias en la noche”, y que los ajustes recientes no afectan su espacio. “Ahorita no mueven a Javier Alatorre porque él es la cara de las noticias en la noche”, afirma el video replicado en redes.

Ajustes en conductores y horarios: Romina Ramos, Leo Arriaga y Manuel López San Martín

La publicación describe el nuevo esquema de noticieros matutinos en TV Azteca. Desde las 5:50 de la mañana, Romina Ramos y Leo Arriaga estarán al frente de “Hechos: primera en Línea”, el espacio que abre la jornada informativa. A las 7:00, Jorge Zarza continuará con la conducción del siguiente noticiero. A las 8:00, el relevo se concreta con Manuel López San Martín y Christian Lara al frente, desplazando a Roberto Ruiz de ese horario.

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El video aclara que Roberto Ruiz no sale de la televisora, sino que se mueve a Canal 40 en el horario nocturno, donde actualmente estaba Manuel López San Martín con “ADN 40” de diez a once de la noche. El ajuste implica un intercambio de horarios y roles entre ambos conductores, manteniendo a Christian Lara en ambos bloques, todo esto de acuerdo a Ana María Alvarado.

Cambios en TV Azteca: Ana María Alvarado asegura que periodistas serán removidos de sus noticieros (RS)

El relevo generacional y la presencia de figuras históricas

La ex colaboradora de Maxine Woodside en su mensaje aseguró que la televisión mexicana atraviesa una etapa de “generaciones” en la conducción de noticieros. Explicó que en TV Azteca y otras televisoras nacionales como Televisa e Imagen Televisión, cada canal apuesta por rostros distintos para encabezar sus espacios informativos.

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“De fuertes cambios en los noticieros de TV Azteca. Aquí les tengo los detalles. Ahorita no mueven a Javier Alatorre porque él es la cara de las noticias en la noche. Así como, pues van agarrando a cada quien, Enrique Acevedo -Televisa- antes acá era Ciro Gómez Leyva -Imagen Televisión- , ahora es Nacho Lozano. Cada canal va poniendo su cara fuerte de las noticias”, expresó.

Alatorre se mantiene como referente en la franja nocturna, mientras que los cambios se concentran en los bloques matutinos y vespertinos. En la estructura actual, la diversidad de perfiles busca atraer a distintas audiencias y consolidar la oferta informativa de la televisora.

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Noticieros y conductores principales en Azteca Uno

Actualmente, Azteca Uno concentra los principales noticieros de la empresa bajo la marca Fuerza Informativa Azteca. Los espacios y sus conductores reconocidos son los siguientes:

En la madrugada, “Hechos Primera Línea” tiene como titulares a Viridiana Hernández y Anna Lu, quienes en ocasiones rotan con Nina Andrade y Daniela Obregón. El noticiero “Hechos AM” lo presentan Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga. El espacio “Nosotros, Ustedes y Hechos” está a cargo de Roberto Ruiz y Christian Lara.

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En la tarde, “Hechos Meridiano” lo conducen Alejandro Villalvazo y Lucy Bravo. Por la noche, el estelar “Hechos Noche” mantiene a Javier Alatorre al frente. Los fines de semana, “Hechos Sábado” cuenta con Carolina Rocha y “Hechos Domingo” con Jorge Zarza.

Opinión dividida en redes sociales sobre los conductores de TV Azteca

En redes sociales, la percepción sobre los conductores de noticieros de TV Azteca muestra posturas encontradas. Hay audiencias que consideran que algunos presentadores mantienen credibilidad, mientras otros expresan desconfianza debido a la cercanía percibida entre ciertos comunicadores y el contexto político nacional.

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Ajustes en conductores y horarios: Romina Ramos, Leo Arriaga y Manuel López San Martín (RS)

El actual gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha polarizado opiniones entre sectores de la audiencia. Mientras algunos usuarios respaldan el trabajo de periodistas como Javier Alatorre por su trayectoria y estilo, otros señalan sesgos en la cobertura informativa, especialmente en temas relacionados con el oficialismo.