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Aldo Rendón estalla contra Lupita Villalobos y Quesito en La Casa de los Famosos: “Solo hablan del marido... qué hueva”

El diseñador de imagen generó conversación entre los seguidores del reality tras lanzar una crítica sobre el contenido de las influencers

Aldo Rendón explota en contra de Marina Ochoa
Aldo Rendón opina sobre Las Alucines durante una charla en La Casa de los Famosos México 2026. - (Captura de pantalla )
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Aldo Rendón volvió a convertirse en protagonista de la conversación dentro de La Casa de los Famosos México 2026 luego de expresar su opinión sobre Las Alucines, proyecto encabezado por Lupita Villalobos y Quesito, durante una charla con otros habitantes del programa.

El diseñador de imagen habló sobre el tipo de historias que comparten las creadoras de contenido y no dudó en mostrar su postura. “Me da hueva que cuenten del marido, de la Lupita, como que...”, comentó mientras sus compañeros hablaban sobre el fenómeno que han generado en redes sociales.

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Aldo continuó con su crítica al señalar que, desde su perspectiva, una historia personal no puede ser el único tema de una carrera. “No puedes hablar de tu divorcio toda la vida”, expresó, provocando una conversación sobre la forma en que algunos creadores construyen su contenido.

¿Quiénes son Las Alucines y de qué hablan en sus videos?

Las Alucines San Valentín
El diseñador de imagen critica que las historias sobre el marido y la vida personal dominen el contenido de Las Alucines. Crédito:YT/Las Alucines

Las Alucines son un proyecto de contenido digital formado por Lupita Villalobos y Quesito, quienes han ganado popularidad en redes sociales por sus conversaciones basadas en experiencias personales, anécdotas y temas de la vida cotidiana.

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En sus videos suelen abordar situaciones relacionadas con relaciones amorosas, amistades, experiencias familiares y momentos de su vida, utilizando un estilo de conversación relajado y con humor para conectar con su audiencia.

Dentro de los temas que han llamado la atención de sus seguidores están relatos sobre relaciones, separaciones e infidelidades. Precisamente ese tipo de historias fueron las que Aldo Rendón mencionó durante la conversación, al considerar que las creadoras necesitan ampliar los temas que presentan al público.

Aldo Rendón se convierte en uno de los habitantes más comentados de La Casa de los Famosos México

Aldo Rendón y su alcoholismo
Aldo Rendón - (Captura de pantalla )

Aldo Rendón forma parte de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, donde su personalidad directa y sus comentarios han generado reacciones entre los espectadores del reality.

Durante la conversación sobre Las Alucines, el diseñador dejó clara su opinión al decir: “Ya qué oso”, después de escuchar que gran parte de las historias estaban relacionadas con divorcios e infidelidades. También aclaró que no conoce completamente el trabajo de las creadoras.

“No las conozco más”, mencionó Aldo antes de continuar con sus comentarios, dejando ver que su crítica estaba enfocada en la imagen pública que percibe de ellas y no necesariamente en una relación personal con las influencers.

En redes sociales, Aldo Rendón se ha convertido en uno de los habitantes que más conversación genera entre los seguidores del programa. Su personalidad, ocurrencias y comentarios dentro de la casa han provocado que muchos usuarios lo mencionen como uno de los participantes más queridos y llamativos de esta edición.

La opinión de Aldo divide a los seguidores del reality

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La personalidad de Lupita Villalobos y Kass Quezada han tocado los oídos de las personas y se posicionan en el primer lugar con su podcast Crédito: YT/Las Alucines

Las declaraciones del diseñador provocaron diferentes reacciones entre los fanáticos del programa. Algunos usuarios coincidieron con su punto de vista y consideraron que los creadores deben renovar sus contenidos para mantenerse vigentes.

Otros seguidores defendieron a Las Alucines y señalaron que sus historias personales forman parte del estilo que las llevó a conectar con millones de personas en plataformas digitales.

Mientras la conversación continúa, Aldo Rendón mantiene su lugar como una de las figuras que más generan comentarios dentro de La Casa de los Famosos México 2026, una temporada donde cada opinión y enfrentamiento se convierte rápidamente en tema de debate entre la audiencia.

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