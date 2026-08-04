Morena abre investigación contra Nay Salvatori y Grace Palomares tras polémicos comentarios sobre adultos mayores

Ariadna Montiel informa que la solicitud se presenta tras la polémica por comentarios sobre hombres adultos mayores en el podcast “Descasadas”, y aclara que la resolución y las sanciones quedan en ese órgano interno

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La secretaria general de Morena, Ariadna Montiel, informó que el partido solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia abrir un procedimiento contra las diputadas locales de Puebla, Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, a raíz de la polémica generada por sus comentarios sobre hombres adultos mayores en el podcast “Descasadas”.

Lo que dijo Montiel en conferencia

Durante una conferencia de prensa, Montiel señaló que, “desde el día de ayer”, se solicitó a la Comisión que estudie el caso y proceda conforme a lo que dicho órgano determine. La funcionaria fue clara al precisar que la decisión final no depende de ella, sino del organismo interno del partido.

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“Para mí se les deberían suspender los derechos, pero ya es una decisión de la Comisión”, expresó Montiel, dejando ver su postura personal frente al caso, aunque remarcó que corresponde a la instancia partidista determinar las sanciones aplicables.

Ariadna Montiel informa que la solicitud se presenta tras la polémica por comentarios sobre hombres adultos mayores en el podcast “Descasadas”, y aclara que la resolución y las sanciones quedan en ese órgano interno

Llamado a los militantes de Morena

La secretaria general aprovechó el pronunciamiento para hacer un llamado a todas y todos los militantes del partido a dirigirse con respeto hacia las personas, argumentando que se trata de una lucha histórica del movimiento. En ese sentido, recordó que “hay mucha gente que nos antecedió” y que ofreció su vida por esa causa, por lo que consideró que lo ocurrido “no es trivial”.

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Respeta la libertad de expresión, pero no la comparte

Montiel puntualizó que respeta las decisiones de las legisladoras respecto a lo que publican en sus redes sociales, aunque “evidentemente no lo comparto”. Añadió que, de no sancionarse este tipo de conductas, existe el riesgo de que se repitan en otros espacios.

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Lo que sigue: la decisión está en la Comisión

Con este pronunciamiento, el caso de Salvatori y Palomares pasa a una etapa distinta dentro de la estructura interna de Morena: la de un procedimiento formal ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, instancia encargada de resolver conflictos internos y aplicar sanciones a la militancia.

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Hasta el momento no se ha informado un plazo para que la Comisión emita su resolución, ni se ha precisado si el procedimiento podría derivar en la suspensión de derechos partidistas, una amonestación u otro tipo de sanción. Tampoco existe, hasta el momento, un pronunciamiento por parte de Salvatori o Palomares en respuesta a este anuncio.

Contexto

La polémica se originó tras la viralización de un fragmento del podcast “Descasadas”, publicado el 21 de julio en YouTube, en el que Salvatori afirmó que los hombres mayores “huelen a baúl del recuerdo”, mientras que Palomares agregó: “es que ya se están pudriendo”, además de comentarios sobre arrugas, piel y padecimientos asociados a la vejez. Un segundo fragmento del mismo programa amplió la controversia con comentarios sobre la salud y la vida sexual de los hombres de edad avanzada.

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En un primer momento, Salvatori se negó a retirar el contenido o a ofrecer disculpas, argumentando libertad de expresión, hasta que el consejero estatal de Morena, Agustín Guerrero, se deslindó públicamente de los comentarios y ofreció una disculpa institucional a nombre del partido. Tras ello, tanto Salvatori como Palomares publicaron disculpas por separado, alegando que sus dichos fueron “descontextualizados”; Palomares incluso acusó a la oposición de “politizar” el tema.

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La controversia escaló hasta que Salvatori anunció su salida temporal de un programa de televisión y el cierre definitivo de “Descasadas”, mientras que otra participante del programa, Nadia de la Rosa, habría anunciado también su salida de un espacio televisivo, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. El actor Sergio Mayer se sumó a los pronunciamientos públicos, cuestionando la “doble moral” en torno al caso. Ahora, con el anuncio de Ariadna Montiel, el caso pasa a manos de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, sin que hasta el momento exista un plazo definido para su resolución.

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