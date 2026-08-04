Los familiares exigen avances en las investigaciones y la identificación de cuerpos. Archivo 2024. Crédito: Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas

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Cuatro colectivos de familiares de personas desaparecidas pusieron en marcha este lunes la Avanzada de la Brigada Nacional de Búsqueda en comunidades de la sierra de Chilpancingo, Guerrero. La jornada arrancó alrededor de las 11:00 horas en la comunidad de Amojileca ante la denuncia explícita de los participantes sobre la ausencia de apoyo del gobierno estatal, encabezado por Evelyn Salgado, y del gobierno federal para las labores de localización de personas desaparecidas.

La acción se desarrolló en dos frentes simultáneos: uno en la sierra y otro frente a la Fiscalía General del Estado en la capital guerrerense, donde integrantes del Colectivo Lupita Rodríguez exigieron avances en las investigaciones y la identificación de cuerpos sin nombre.

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El recorrido de la brigada abarcó las comunidades de Amojileca, Xocomatlán, Coapango, San Vicente, Chautipan y Omiltemi. En cada poblado, los participantes colocaron fichas de personas desaparecidas y realizaron actividades de sensibilización con los habitantes de la región.

En Amojileca, el párroco Baltazar Vega Ramos recibió a los integrantes de los colectivos. El sacerdote los describió como “la voz de la conciencia social” y expresó su deseo de que encuentren la verdad y alcancen paz para sus familias.

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Vega Ramos también instó a las madres buscadoras a no perder la fe y a mantener su lucha. A los habitantes de la comunidad les pidió brindar solidaridad a quienes buscan a sus familiares.

Colectivos inician brigada de búsqueda en Chilpancingo, Guerrero: exigen avances de desaparecidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juan Carlos Trujillo, coordinador de la Brigada Nacional de Búsqueda, precisó el propósito de la avanzada: “fortalecer la localización de personas desaparecidas desde las propias comunidades y con el respaldo de las familias”. La iniciativa surge, explicó, ante la falta de apoyo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

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En las actividades participan integrantes de los colectivos Guerrero No Más Desaparecidos, María Herrera, Hasta Encontrarlos y la propia Brigada Nacional de Búsqueda. También se sumaron organizaciones provenientes de otras entidades del país, de acuerdo con La Jornada.

El Colectivo Lupita Rodríguez protesta ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada

De forma paralela a la jornada en la sierra, integrantes del Colectivo Lupita Rodríguez se concentraron frente a la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la FGE en Chilpancingo. La protesta tuvo como eje central la exigencia de respuestas concretas sobre los casos abiertos.

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Los manifestantes demandaron información sobre las indagatorias en curso y los resultados de las confrontas genéticas realizadas hasta la fecha. También exigieron la identificación de los cuerpos resguardados por la Fiscalía y el Servicio Médico Forense.

Gerarda Martínez lleva siete años en la búsqueda de su hija, María Magdalena Alonso Martínez, desaparecida el 17 de agosto de 2019. Durante la protesta, denunció que personal de la Fiscalía le recomendó “ya no moverle” al caso y cuidar de su familia porque, según le advirtieron, quienes se llevaron a su hija “son peligrosas”.

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Colectivos inician brigada de búsqueda en Chilpancingo, Guerrero: exigen avances de desaparecidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El testimonio de Martínez ilustra una queja generalizada entre los colectivos: la omisión institucional frente a casos de alto riesgo. La denuncia pone en evidencia que las familias enfrentan, además de la ausencia de sus seres queridos, presiones para abandonar la búsqueda.

Guerrero registra alrededor de 7 mil personas desaparecidas y más de 3 mil cuerpos sin identificar

Los colectivos participantes proporcionaron las cifras que dimensionan la crisis en el estado: alrededor de 7 mil personas desaparecidas en Guerrero y 3,181 cuerpos sin identificar en poder de las autoridades. Estas cifras son la base de las demandas que los colectivos sostienen ante los gobiernos estatal y federal.

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La magnitud de esos números explica por qué la brigada optó por una estrategia de búsqueda comunitaria en la sierra, donde la presencia institucional es escasa. Los colectivos apuestan por la red de apoyo entre vecinos y familias como mecanismo de localización ante el vacío de las autoridades.

La jornada del lunes 4 de agosto representa la primera acción de campo de esta avanzada en la región serrana de Chilpancingo. Los colectivos no informaron sobre la duración total del operativo ni sobre las fechas de las siguientes etapas.

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Una cinta policial amarilla con la inscripción "Escena del crimen" demarca una zona investigada en el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doble acción —búsqueda en la sierra y protesta ante la Fiscalía— muestra la estrategia de los colectivos: presión institucional y trabajo territorial de forma simultánea. Ambos frentes apuntan al mismo objetivo: visibilizar la crisis de desapariciones en Guerrero y forzar una respuesta de los gobiernos que, hasta ahora, los familiares califican de inexistente.