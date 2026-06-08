Aseguran más de 800 kilos de cocaína frente a las costas de Guerrero y detienen a cinco personas

Con este decomiso, el gobierno federal informó que los aseguramientos de cocaína en el mar durante la actual administración ya superan las 72 toneladas. (Crédito: Gabinete de Seguridad)

Más de 800 kilogramos de cocaína fueron asegurados frente a las costas de Guerrero durante un operativo que también dejó cinco personas detenidas, informó el Gabinete de Seguridad de México.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades interceptaron una embarcación que transportaba el cargamento de droga en aguas nacionales. Durante la intervención fueron detenidos los cinco tripulantes, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

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El Gabinete de Seguridad señaló que el aseguramiento representa una afectación a las capacidades operativas y financieras de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, además de evitar que el cargamento llegara a los canales de distribución ilegal.

Según las estimaciones oficiales, la droga decomisada equivale a aproximadamente 1.6 millones de dosis que no llegarán al mercado ilícito.

La operación fue realizada de manera coordinada por personal de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República como parte de las acciones de vigilancia y combate al narcotráfico en aguas nacionales.

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Las autoridades no detallaron la ruta de la embarcación ni el destino previsto para el cargamento, aunque señalaron que continúan las investigaciones relacionadas con el caso.

El Gobierno federal informó que, durante la actual administración, las fuerzas de seguridad han asegurado más de 72 toneladas de cocaína en operaciones marítimas realizadas en distintas regiones del país.

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El Pacífico mexicano es una de las principales rutas utilizadas para el traslado de droga procedente de Sudamérica. (Crédito: Gabinete de Seguridad)

El Gabinete de Seguridad reiteró que las acciones coordinadas entre instituciones federales continuarán con el objetivo de inhibir actividades ilícitas en el espacio marítimo mexicano y reforzar las estrategias de combate al narcotráfico.

Guerrero acumula una serie de decomisos marítimos de cocaína durante 2026

El aseguramiento de más de 800 kilogramos de cocaína frente a las costas de Guerrero se suma a una cadena de operativos realizados por fuerzas federales en el Pacífico mexicano durante los últimos meses, una de las principales rutas utilizadas para el traslado de droga procedente de Sudamérica.

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El caso más reciente ocurrió el 7 de junio, cuando personal de la Secretaría de Marina localizó 29 bultos flotando en el mar frente a la comunidad de Boca Chica, en el municipio de Tecpan de Galeana. Las autoridades aseguraron aproximadamente 1.36 toneladas de cocaína y estimaron una afectación económica de 283 millones de pesos para las organizaciones criminales. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la acción evitó que alrededor de 2.6 millones de dosis llegaran al mercado ilegal.

Meses antes, en marzo de 2026, fuerzas federales interceptaron una embarcación en aguas cercanas a Acapulco y decomisaron cerca de dos toneladas de cocaína. En aquella operación participaron la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. El aseguramiento fue considerado entonces uno de los más relevantes del año en el litoral guerrerense.

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Ese decomiso formó parte de una serie de acciones consecutivas contra el tráfico marítimo de drogas. De acuerdo con reportes oficiales, en febrero fueron aseguradas alrededor de media tonelada de cocaína en Oaxaca tras la detección de vuelos clandestinos, mientras que un día después autoridades federales decomisaron aproximadamente cuatro toneladas transportadas en una embarcación semisumergible frente a las costas de Colima.

Además, durante mayo se reportaron nuevos aseguramientos de cocaína en operaciones desarrolladas en el Pacífico, incluidas acciones frente a las costas de Guerrero que derivaron en la localización de decenas de bultos con droga y la detención de personas vinculadas con su transporte marítimo.

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Con el decomiso realizado esta semana en Guerrero, el Gobierno federal informó que los aseguramientos de cocaína en el mar durante la actual administración ya superan las 72 toneladas, una cifra que refleja la intensidad de las operaciones de vigilancia desplegadas en el Pacífico mexicano.