México
Agregar Infobae enGoogle

México apuesta por la economía circular: esta es la estrategia que busca transformar los residuos en recursos

Los primeros debates sobre este modelo sustentable se remontan a las décadas de los setenta y ochenta

Economía circular
Ley General de Economía Circular en México (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Ley General de Economía Circular fue promulgada en México con el objetivo de transformar la gestión de residuos y recursos en todo el país. Esta legislación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2026, busca incentivar una transición hacia modelos productivos que prioricen la reutilización y la reducción del impacto ambiental.

A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales manifestó que la nueva normativa establece mecanismos para alargar la vida útil de los productos y aprovechar los desechos. Además, asigna funciones específicas para que tanto autoridades como empresas impulsen modelos de producción responsables y sostenibles.

PUBLICIDAD

El investigador Jorge Alberto Witker Velásquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, reconoció el creciente interés social por esta materia, resaltando que la elaboración de la iniciativa involucró a sectores productivos, sociedad civil, académicos y legisladores, lo que ha permitido una base de apoyo amplia y un enfoque gradual y progresivo en su implementación.

Evolución de la economía circular

Los primeros debates sobre la economía circular se remontan a las décadas de los setenta y ochenta. En ese periodo, surgieron advertencias sobre los riesgos del crecimiento económico ilimitado en un planeta con recursos finitos. El libro “Los límites del crecimiento” fue una de las primeras obras que alertó sobre la insostenibilidad del modelo lineal, basado en extraer, producir, consumir y desechar.

PUBLICIDAD

Desde entonces, comenzó a cuestionarse el patrón de consumo y producción vigente. El especialista puntualizó que la industrialización ha llevado a la humanidad a consumir recursos equivalentes a una vez y media la capacidad total del planeta, lo que demuestra la urgencia de modificar la estructura financiera tradicional.

Infografía de la Ley de Economía Circular en México, con mapa del país, símbolos de reciclaje, fábrica, dinero, personas, reloj, gráfico y logo de Infobae.
Una infografía detalla la Ley General de Economía Circular en México, promulgada en enero de 2026, y sus objetivos para transformar la gestión de residuos y recursos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este modelo propone una alternativa al ciclo lineal, con el propósito de evitar la acumulación de desechos y reducir el uso de materias primas vírgenes, transformando los residuos en recursos con valor de mercado. Este enfoque busca prevenir la contaminación desde el diseño del proceso productivo y no solo sancionar los daños después de que ocurren.

La línea de investigación en derecho económico circular del IIJ ha analizado legislaciones internacionales para identificar mecanismos efectivos. Por ejemplo, China implementa un sistema centralizado con fuerte intervención estatal, la Unión Europea un modelo mixto, Japón un esquema híbrido y América Latina comienza a consolidar propuestas en la materia. México en este contexto, cuenta con una base constitucional que permite avanzar hacia la circularidad.

Principales características de la Ley General de Economía Circular

La legislación contempla aspectos clave para el desarrollo de esta normativa en el país. Uno de sus pilares es la armonización de lineamientos existentes, ya que actualmente existen múltiples leyes estatales que deberán alinearse a los principios del marco general.

También se prevé la creación de un Programa Nacional de Economía Circular, que orientará las políticas públicas y fomentará acuerdos entre empresas y autoridades. Estos convenios buscarán promover prácticas como la reutilización, reparación, rediseño y reciclaje en diferentes cadenas productivas.

El objetivo es incentivar la participación voluntaria de las compañías en la adopción de prácticas circulares, evitando inicialmente la imposición de sanciones. El esquema permite que los productores y empresarios se sumen gradualmente a la transición, a través de compromisos formales y programas registrados.

La economía circular plantea tres interrogantes esenciales: qué producir, cómo hacerlo y para quién. Estas preguntas guían la transformación hacia procesos más eficientes, el uso racional de recursos y la promoción del consumo responsable. De acuerdo con Witker Velásquez, el conocimiento y la investigación son fundamentales, así como la formación de una nueva cultura orientada al aprovechamiento de residuos y a la responsabilidad ambiental.

Con la entrada en vigor de la Ley General de Economía Circular, México da un paso decisivo para enfrentar los desafíos en materia de sustentabilidad, promoviendo una visión integral en la gestión de recursos y residuos.

Temas Relacionados

economía circularmedio ambientereutilizacionreciclajeresiduosUNAMmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Turista denuncia que casi pierde la vida en turibus de CDMX por un cable: video se vuelve viral

Usuarios en redes sociales cuestionaron la falta de mantenimiento urbano tras difundirse las imágenes del accidente

Turista denuncia que casi pierde la vida en turibus de CDMX por un cable: video se vuelve viral

Morena vuelve a denunciar al PRI ante el INE: ‘sigue mintiendo pese a las sanciones’

La denuncia ingresada el pasado 3 de agosto acusa al líder priista de continuar con señalamientos contra el partido guinda

Morena vuelve a denunciar al PRI ante el INE: ‘sigue mintiendo pese a las sanciones’

Un muerto y 39 heridos fue el saldo de un choque entre autobús y tractocamión en Sonora

La unidad de pasajeros viajaba en una ruta que iba de Sinaloa a Tijuana, el chofer falleció ante el impacto

Un muerto y 39 heridos fue el saldo de un choque entre autobús y tractocamión en Sonora

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Karina Torres recibe pastel y sorpresas por su cumpleaños

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Karina Torres recibe pastel y sorpresas por su cumpleaños

Estudiante de la Universidad Veracruzana logra hazaña: se lleva el oro para México en competencia mundial de matemáticas

La competencia fue organizada por la University College London en la Universidad Americana de Bulgaria, en Blagoevgrad

Estudiante de la Universidad Veracruzana logra hazaña: se lleva el oro para México en competencia mundial de matemáticas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Colectivos inician brigada de búsqueda en Chilpancingo, Guerrero: exigen avances de desaparecidos

Colectivos inician brigada de búsqueda en Chilpancingo, Guerrero: exigen avances de desaparecidos

Violencia en Tijuana: hallan restos humanos en automóvil estacionado en un supermercado

SSC detiene a 54 de La Unión Tepito y Anti-Unión Tepito en operativos de CDMX

Gobierno pedirá que bienes decomisados a narcos o a políticos mexicanos detenidos en EEUU se entreguen a México

Fin de semana sangriento en Morelos: 14 personas fueron asesinadas y ninguna detenida en 6 municipios

ENTRETENIMIENTO

TV Azteca ya trabaja en el relevo de Javier Alatorre, según Ana María Alvarado, y el elegido es Manuel López San Martín

TV Azteca ya trabaja en el relevo de Javier Alatorre, según Ana María Alvarado, y el elegido es Manuel López San Martín

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Karina Torres recibe pastel y sorpresas por su cumpleaños

Aldo Rendón estalla contra Lupita Villalobos y Quesito en La Casa de los Famosos: “Solo hablan del marido... qué hueva”

Cambios en TV Azteca: Ana María Alvarado asegura que periodistas serán removidos de sus noticieros

¡Entre Gema y Yanet! Fede desata rumores de romance en La Casa de los Famosos México 2026: “No sé que hacer”

DEPORTES

Chelsea vs Juventus: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido amistoso internacional desde México

Chelsea vs Juventus: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido amistoso internacional desde México

AEW Grand Slam México 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el evento desde la Arena México

Chucky Lozano estaría muy cerca del LA Galaxy tras el rechazo de los clubes mexicanos

¿Gabriel Milito deja a Chivas? River Plate busca DT tras la crisis del ‘Chacho’ Coudet

México vs Colombia: Esto se sabe sobre el primer partido amistoso que dirigirá Rafa Márquez