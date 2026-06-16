México

Dos mexicanos enfrentan cargos en Australia por presunto tráfico de 200 kilos de metanfetamina

Las autoridades australianas estimaron que el cargamento, oculto en un envío procedente de México, tendría un valor cercano a los 185 mdd; equivaldría a alrededor de dos millones de dosis

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Autoridades australianas informaron que el cargamento tendría un valor estimado de 185 millones de dólares en el mercado ilícito. (Crédito: Policía Federal Australiana)
Autoridades australianas informaron que el cargamento tendría un valor estimado de 185 millones de dólares en el mercado ilícito. (Crédito: Policía Federal Australiana)

Dos ciudadanos mexicanos comparecerán este 16 de junio ante un tribunal de Nueva Gales del Sur, Australia, señalados por su presunta participación en una operación para introducir más de 200 kilogramos de metanfetamina al país oceánico.

De acuerdo con las autoridades australianas, el cargamento tendría un valor estimado de 185 millones de dólares en el mercado ilícito y equivaldría a cerca de dos millones de dosis de la droga.

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El caso salió a la luz después de que agentes de la Fuerza Fronteriza Australiana detectaran irregularidades en un envío procedente de México. Durante la inspección, los funcionarios localizaron metanfetamina presuntamente oculta en una capa de pintura aplicada dentro de la carga.

A partir de ese hallazgo, las autoridades iniciaron una investigación que condujo a un operativo en una vivienda de Sídney, donde fueron asegurados diversos dispositivos electrónicos y equipo que, según las pesquisas, habría sido utilizado para recuperar el narcótico oculto en el cargamento.

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Padre e hijo enfrentan cargos

Durante las diligencias fueron detenidos tres ciudadanos mexicanos. Sin embargo, únicamente dos hombres, de 49 y 25 años de edad, fueron acusados formalmente por las autoridades australianas.

Según la información difundida por la Policía Federal Australiana, ambos tienen una relación de parentesco y enfrentarán el proceso judicial por delitos vinculados con la importación de drogas ilícitas.

Una mujer mexicana de 25 años también fue arrestada durante el operativo, aunque posteriormente recuperó su libertad mientras continúan las investigaciones sobre su posible participación en los hechos.

La droga habría llegado desde México

Las autoridades señalaron que la metanfetamina fue localizada en un contenedor enviado desde territorio mexicano, uno de los elementos que forman parte de la investigación para reconstruir la ruta utilizada por la organización detrás del cargamento.

Los investigadores también analizan los materiales asegurados durante el cateo para determinar el alcance de la presunta red involucrada en el traslado y recepción de la droga en Australia.

Podrían enfrentar cadena perpetua

La legislación australiana contempla severas sanciones para los delitos relacionados con la importación de sustancias prohibidas.

Por ello, los dos mexicanos acusados enfrentarán un proceso judicial que podría derivar en penas de hasta cadena perpetua en caso de que sean declarados culpables.

Mientras avanza el caso, las autoridades australianas sostienen que el decomiso representa una afectación significativa para las organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas, debido al volumen de la sustancia asegurada y al valor económico que habría alcanzado en el mercado ilegal.

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