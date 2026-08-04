Tragedia en boda de Guanajuato: pelea dejó un muerto y el novio huyó tras ser señalado

Autoridades acudieron al sitio tras llamadas de auxilio, sin embargo la persona ya había muerto Foto: SSC

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La celebración de una boda en Las Mojoneras, comunidad de Dolores Hidalgo, terminó la noche del domingo 2 de agosto de 2026 con un muerto, un herido y la fuga del novio, quien habría estado implicado en la agresión que ya investigaba la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

El caso ocurrió frente a decenas de invitados que asistían al festejo en un inmueble de esa comunidad, ubicada en los límites de Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión. La autoridad municipal conoció el hecho por una llamada al 911 y activó un operativo con elementos de la Policía Municipal.

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En el lugar, paramédicos confirmaron la muerte de un hombre con heridas de arma blanca. Otro lesionado fue trasladado por sus familiares al Hospital General antes de la llegada de los servicios de emergencia.

La riña comenzó tras la llegada de dos hombres a caballo

Un pastel de bodas destrozado con figurillas de novios caídas y llorando, rodeado de copas volcadas y pétalos, representa el colapso de una unión matrimonial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las primeras versiones indicaron que el conflicto empezó cuando dos hombres llegaron montando a caballo y presuntamente comenzaron a causar desorden durante la fiesta. Organizadores y asistentes les pidieron que se retiraran, pero permanecieron en el sitio.

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Después vino un intercambio de palabras que escaló a golpes entre varios asistentes. En esa pelea participó el recién casado, identificado como Jordy, quien después escapó antes de que llegaran los policías.

Las versiones recabadas en el lugar señalaron que los hombres que llegaron a caballo presuntamente eran hermanos. También apuntaron a que el novio se acercó junto con más familiares para reclamarles por su comportamiento y exigir que abandonaran la celebración.

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La discusión subió de tono en pocos minutos. De los insultos pasó a una agresión con arma blanca que dejó a dos personas heridas; una murió en el lugar y la otra alcanzó a ser llevada al hospital.

Una pareja de novios genéricos de espaldas en un altar al aire libre celebra su boda de destino en El Salvador, mientras sus invitados brindan con copas de champán y un volcán emblemático se eleva majestuoso en el fondo, creando un ambiente festivo y elegante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía estatal confirmó el fallecimiento de un hombre y reportó que otras personas presentaban lesiones. La dependencia abrió una carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrió la riña y cuál fue la participación de cada involucrado.

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El festejo terminó entre patrullas, peritajes y resguardo de la escena

Lo que había sido anunciado por los contrayentes en redes sociales como una fiesta amenizada por la banda “Negrete” terminó antes de concluir. La música se detuvo, las mesas y sillas quedaron tiradas y el sitio pasó de ser salón de fiesta a escena bajo resguardo policial.

Los primeros respondientes fueron policías municipales, quienes aseguraron el área hasta la llegada de agentes de Investigación Criminal y peritos. Más tarde también acudieron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para apoyar en la seguridad del perímetro.

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Una novia llora con el rostro cubierto mientras el novio y los invitados observan la puerta cerrada de la iglesia, que no fue alquilada para la boda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas realizaron el procesamiento del lugar y recabaron indicios. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

La comunidad de Las Mojoneras se localizó sobre la carretera que conduce a San Diego de la Unión, con acceso por Soledad Nueva. Se trató de una de las últimas comunidades pertenecientes al municipio de Dolores Hidalgo, lo que explicó el despliegue en una zona limítrofe entre dos demarcaciones.

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Hasta ese momento no se había informado sobre personas detenidas. Tampoco se había confirmado de manera oficial el móvil de la agresión, por lo que las versiones sobre el origen de la pelea quedaron sujetas a la investigación ministerial.

El señalamiento más delicado recaía sobre el novio. Las primeras líneas de investigación apuntaban a que habría participado directamente en la agresión y que presuntamente lesionó a los dos hombres, aunque esa versión aún debía ser corroborada por la autoridad.

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La escena dejó además a la novia sola en medio del operativo, mientras familiares de ambas partes permanecían cerca del lugar a la espera del avance de las diligencias. La boda, que inició como una reunión social con invitados de comunidades vecinas, acabó convertida en una investigación por homicidio y lesiones.

La Fiscalía no había precisado la identidad de la persona fallecida ni el estado de salud detallado del herido. También mantenía abierta la búsqueda del recién casado para determinar si tuvo alguna responsabilidad penal en los hechos ocurridos esa noche.

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La boda en Las Mojoneras, Dolores Hidalgo, terminó con un hombre muerto y otro herido por arma blanca.

El novio, identificado como Jordy , huyó del lugar y habría estado implicado en la riña.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una carpeta de investigación y no había reportado detenidos.