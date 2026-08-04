Así puedes opinar sobre las nuevas reglas para radio y TV: la consulta está abierta hasta el 21 de agosto

El Gobierno de México ejerce supervisión sobre los medios de comunicación, representado por una mano que sostiene una lupa sobre una radio y un televisor, con normativas de la CRT visibles en un documento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emitió los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, con los que se establecen “mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas que reciben contenidos de la radio y la televisión”.

El tema ha generado críticas en contra del gobierno federal, al cual se le señala de buscar censurar a los medios de comunicación y de controlar los contenidos que se publiquen en dichas plataformas.

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En respuesta, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha asegurado en varias ocasiones que con los lineamientos no se busca censurar ni sancionar a la prensa, al aclarar que incluso serían los mismos medios quiénes vigilen su contenido.

No obstante, también ha señalado que los lineamientos aún están sometidos a una consulta pública, por lo que no están vigentes ni se han publicado en el Diario Oficial de la Federación.

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Es decir, se pueden modificar conforme a las opiniones o propuestas de los ciudadanos en general, que se obtengan con la consulta pública. Te decimos como participar.

Consulta pública sobre los Lineamientos para los Derechos de las Audiencias

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la consulta pública se realiza por internet, a través de la página: https://portal.crt.gob.mx/ConsultaPublica/Detalle/15

En la página encontrarás los documentos oficiales sobre la convocatoria a la consulta pública, los lineamientos para los derechos de las audiencias, así como un Anexo para conocer las consideraciones técnicas.

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Para participar necesitas registrarte en la misma página, dando clic en la frase iniciar sesión, ubicada en el recuadro amarillo que aparece en el recuadro amarillo del lado derecho.

Si no tienes una cuenta, elige la opción “Regístrate aquí” e ingresa tu nombre y correo electrónico. Cuando inicies sesión lee los tres documentos de referencia.

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Consulta Pública Lineamientos sobre Derechos de las Audiencias. | CRT

Una vez que hayas analizado el contenido del proyecto, regresa a la página principal de la consulta y redacta tu comentario en la parte inferior.

La consulta estará abierta al público hasta las 23:59 horas del día 21 de agosto del 2026.

¿Qué dicen los lineamientos para los Derechos de las Audiencias?

La consejera jurídica Luisa María Alcalde explicó que los lineamientos son obligatorios para concesionarias de radio y televisión abierta, servicios de paga y programadoras de uso comercial, público o social.

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El objetivo es definir con precisión los conceptos legales para evitar interpretaciones laxas o discrecionales y establecer mecanismos claros para la defensa de los derechos de las audiencias.

Los medios de comunicación deben contar con un Código de Ética que mencione de manera explícita los derechos de las audiencias.

Este código debe incluir procedimientos para presentar quejas, criterios editoriales que aseguren la veracidad en la información y mecanismos para designar a la persona defensora de las audiencias.

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Esta figura debe actuar con imparcialidad, independencia y transparencia, y no tener conflictos de interés.

Entre los derechos que se buscan proteger están: recibir información veraz y oportuna, no difundir información falsa o descontextualizada, distinguir entre información noticiosa y opinión, diferenciar publicidad y contenido, y el derecho de réplica para corregir información inexacta.

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También se contempla la accesibilidad para audiencias con discapacidad y el uso de representaciones visuales inclusivas.

Luisa María Alcalde advirtió que los medios deben garantizar la distinción entre noticia y opinión mediante menciones claras, mensajes en pantalla o cortinillas.

Kenia López Rabadán pide participar en consulta

Kenia López Rabadán, legisladora del PAN y presidenta de la Cámara de Diputados, hizo un llamado a que la ciudadanía y a los sectores involucrados a participen en la consulta pública sobre la regulación de los derechos de las audiencias.

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La legisladora sostuvo que el diseño de las reglas debe proteger esos derechos sin debilitar la libertad de expresión, la pluralidad informativa ni la autonomía editorial, y recuerda que el ejercicio permanece abierto hasta el 21 de agosto.

Luego de señalar que defender los derechos de las audiencias es una obligación constitucional, López Rabadán pide que la consulta se aproveche “plenamente” por tratarse de una decisión que, afirma, tiene efectos directos en la vida democrática del país.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados advierte que el proyecto debe revisarse con cuidado en tres puntos.

El primero es el uso de conceptos amplios como “información falsa”, “descontextualizada”, “veraz” u “oportuna”.

Afirmó que, sin definiciones “objetivas y precisas”, esos términos podrían abrir la puerta a que una autoridad administrativa revise contenidos periodísticos y sancione diferencias frente a la versión oficial.

El segundo punto, señaló, es aclarar las atribuciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, ante la intención de que esa autoridad revise la actuación de los Defensores de las Audiencias, lo que —asegura— iría más allá de lo previsto en la Constitución y en la ley.

Añadió que el tercer aspecto es que las reglas den certeza a ciudadanos y medios sobre sanciones, procedimientos y criterios para determinar multas.

“No puede ser este tema un inhibidor de la libertad expresión”, alertó, y reiteró que la protección a las audiencias debe fortalecer —y no debilitar— la libertad de expresión, la pluralidad informativa y la autonomía editorial.

Por ello convocó a ciudadanía, audiencias, organizaciones civiles, universidades, académicos, investigadores, especialistas, periodistas, comunicadores, concesionarios, programadores y personas defensoras de las audiencias, así como a otros sectores interesados, a revisar el proyecto y enviar observaciones.