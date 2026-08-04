Cuánto cuesta un departamento en Manhattan, el segundo lugar más caro para vivir en todo el mundo, donde Yanet García compró vivienda (RS)

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La conductora e influencer Yanet García se suma a la lista de personalidades que invierten en esta zona, tras adquirir una propiedad en el complejo residencial One Manhattan Square. La mexicana explicó en La Casa de los Famosos México que el cambio en su vida financiera le permitió acceder a uno de los mercados inmobiliarios más costosos del mundo.

El precio de un departamento en Manhattan alcanza cifras récord en 2026, con un promedio de 2.1 millones de dólares y valores base desde 1.2 millones para unidades de una habitación.

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Precios de compra y renta en Manhattan, 2026

El costo de un departamento en Manhattan varía según el número de habitaciones y la ubicación dentro del distrito. Según datos recientes publicados en sitios de renta y venta, la compra de una vivienda con una recámara inicia en 1,216,000 dólares y puede superar los 1,625,000 dólares dependiendo del edificio y la vista panorámica. Las unidades de dos habitaciones arrancan en 1,895,000 dólares y llegan hasta 2,500,000 dólares. Los departamentos de tres habitaciones o más inician en 3,500,000 dólares y pueden superar los 6,500,000 dólares en zonas exclusivas, alcanzando decenas de millones en algunos casos.

Para quienes buscan rentar, los precios promedio mensuales son de 4,252 dólares para estudios, 5,621 dólares para departamentos de una recámara y 7,413 dólares para dos habitaciones.

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‘La Chica del Clima’ explicó en “La Casa de los Famosos México” que el cambio en su vida financiera le permitió acceder a uno de los mercados inmobiliarios más costosos del mundo (Captura de pantalla)

El caso de One Manhattan Square y la experiencia de Yanet García

La propiedad de Yanet García se ubica en One Manhattan Square, uno de los complejos más exclusivos frente al East River. Los condominios en este edificio tienen precios que rondan o superan los 2,700,000 dólares, según la altura y las vistas disponibles. El departamento de la conductora cuenta con una recámara, sala y comedor integrados, cocina con barra, baño y acceso a amenidades exclusivas, como spa, gimnasio y áreas recreativas.

La influencer compartió en La Casa de los Famosos México que reside en el Lower East Side, con una vista directa al río y los edificios de la ciudad. Negó que se trate de un penthouse con vista a Central Park, como se especuló, y aclaró que la ubicación exacta es frente al Manhattan Bridge, cerca de Chinatown, el Empire State Building y Central Park.

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Contraste de orígenes: de Monterrey a Manhattan

Durante su participación en el reality, Yanet García relató que su infancia en Santiago, Nuevo León, estuvo marcada por recursos limitados. Recordó: “Sacaba agua de una noria, la calentaba en una estufa y me bañaba en botecitos”. Este contraste, dijo, le permite valorar el presente y reconocer el camino recorrido hasta su vida actual en Estados Unidos.

La conductora se popularizó como “La Chica del Clima” en la televisión mexicana y, con el tiempo, consolidó su presencia en redes sociales y plataformas digitales. Según su testimonio en el programa, los ingresos obtenidos durante cinco años en OnlyFans le permitieron financiar la compra del departamento en Manhattan y lanzar nuevos proyectos empresariales en Estados Unidos.

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Contraste de orígenes: de Monterrey a Manhattan (Infobae/Jenifer Nava)

El mercado inmobiliario más caro después de Hong Kong

Manhattan es considerado el segundo lugar más caro para vivir en todo el mundo, solo por detrás de Hong Kong, de acuerdo con diversas evaluaciones internacionales. La demanda de propiedades de lujo y la ubicación privilegiada del distrito continúan elevando los precios en 2026.

El valor de las viviendas y la renta en Manhattan mantiene una tendencia al alza. El acceso a vistas panorámicas, amenidades exclusivas y la proximidad a puntos icónicos, como el Manhattan Bridge y Central Park, son factores que explican el elevado costo en la zona.

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Yanet García y la gratitud por su presente

En la conversación con Fede Vigevani y Ximena Herrera, la conductora expresó: “Me siento muy agradecida, la verdad”. Destacó que conocer ambos extremos de la vida, desde la infancia en un pequeño pueblo de México hasta la residencia en uno de los edificios más exclusivos de Nueva York, representa un motivo de gratitud más que de presunción.

Las declaraciones de Yanet García generaron sorpresa entre sus compañeros y volvieron tendencia el contraste entre su origen y el presente que vive en Manhattan, donde el precio de la vivienda sigue marcando récords en el mercado internacional.

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