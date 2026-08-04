Violencia en Tijuana: hallan restos humanos en automóvil estacionado en un supermercado

Peritos de la Fiscalía de Baja California procesaron el vehículo abandonado donde fueron encontrados restos humanos en Tijuana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un nuevo hecho de violencia sacudió a Tijuana luego de que autoridades localizaran restos humanos dentro de la cajuela de un automóvil abandonado en el estacionamiento del supermercado Calimax Hipódromo, ubicado sobre el bulevar Agua Caliente, en la colonia 20 de Noviembre.

El hallazgo ocurrió la tarde del pasado lunes 3 de agosto, cuando una llamada de emergencia alertó sobre un vehículo sospechoso estacionado en el área de carga y descarga del establecimiento. Al inspeccionar la unidad, agentes de seguridad encontraron diversas partes de un cuerpo humano distribuidas en una maleta, bolsas de plástico y mochilas.

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Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha confirmado si los restos corresponden a una sola víctima o a varias personas, por lo que las investigaciones continúan.

Restos fueron hallados dentro de una maleta y bolsas

El reporte fue atendido alrededor de las 17:52 horas en el supermercado localizado sobre el bulevar Agua Caliente.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo abandonado corresponde a un Honda Civic color verde, con placas del estado de California 4UDV950.

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Las autoridades investigan si los restos localizados en la cajuela del automóvil corresponden a una o varias víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la inspección, los agentes localizaron en la cajuela una maleta que contenía restos humanos, entre ellos lo que aparentemente corresponde a una cabeza cercenada y extremidades superiores.

Asimismo, fue encontrada una bolsa de plástico negra con extremidades inferiores, además de dos mochilas en las que había otras partes anatómicas.

Debido a la forma en que fueron distribuidos los restos, las autoridades trabajan para establecer si pertenecen a una sola persona o si existe más de una víctima.

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La zona fue acordonada por corporaciones de seguridad, mientras peritos y agentes ministeriales realizaron el procesamiento de la escena, recabaron indicios e iniciaron las diligencias para lograr la identificación de la o las víctimas.

Hasta el cierre de esta edición no se habían reportado personas detenidas relacionadas con el caso.

El hallazgo ocurrió en la colonia 20 de Noviembre, donde días antes fueron detenidas personas armadas durante operativos estatales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La colonia 20 de Noviembre ya había sido escenario de operativos recientes

El hallazgo ocurrió en una zona que apenas unos días antes había sido escenario de acciones de seguridad por parte de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

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El pasado 29 de julio, elementos estatales realizaron una serie de operativos preventivos en Tijuana, Mexicali y Tecate que concluyeron con la detención de cuatro hombres armados y el aseguramiento de cinco armas de fuego, las cuales quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Uno de los casos más relevantes ocurrió precisamente sobre la avenida Baños de Agua Caliente, en la colonia 20 de Noviembre, donde fue detenido Alexis Yair “N”, ciudadano estadounidense de 23 años.

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Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, el hombre conducía de manera errática un automóvil con placas fronterizas cuando fue interceptado por los agentes estatales.

Durante la revisión del vehículo localizaron dos armas cortas, una pistola Glock calibre 9 milímetros y otra calibre .380, ambas abastecidas con cartuchos útiles.

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Los arrestos derivaron de acciones en diferentes municipios de la entidad. Crédito: SSBC

Ese mismo día también fue detenido Luis Alberto “N”, en la colonia Ejido Francisco Villa, en posesión de un arma de fuego y 98 envoltorios de metanfetamina, mientras que en Mexicali y Tecate fueron capturados otros dos hombres que portaban armas de distintos calibres.

Las cuatro personas fueron puestas a disposición de la autoridad federal debido a la naturaleza de los delitos relacionados con armas de fuego.

Tijuana supera los 540 homicidios en 2026

El hallazgo de restos humanos ocurre en un contexto de violencia persistente en Tijuana.

Con este caso, la ciudad acumula 544 homicidios dolosos durante 2026, de acuerdo con los registros oficiales, manteniéndose entre los municipios con mayor incidencia de asesinatos en el país.

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Las autoridades estatales y federales mantienen operativos permanentes en distintos puntos del municipio para combatir la presencia de grupos delictivos y reducir los índices de violencia. Sin embargo, hechos como el ocurrido en el estacionamiento del Calimax Hipódromo reflejan que las investigaciones por homicidios y desapariciones continúan representando uno de los principales desafíos para las corporaciones de seguridad en Baja California.

Mientras avanzan los trabajos periciales, la Fiscalía estatal buscará establecer la identidad de la o las víctimas, así como determinar quién abandonó el vehículo y cuál sería el móvil detrás de este crimen.

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