Seis recetas fáciles y rápidas con huevo para el verano

Con la llegada del verano, muchas personas buscan alternativas culinarias que se adapten a jornadas calurosas y rutinas agitadas. Las recetas con huevo se posicionan como una de las opciones más versátiles y accesibles para resolver comidas y cenas en pocos minutos.
La facilidad para combinarlo con vegetales, panes, pescados y quesos lo convierte en un aliado para quienes necesitan soluciones prácticas, nutritivas y económicas durante los meses de altas temperaturas.
1. Ensalada fresca de huevo y palta
La ensalada de huevo y palta representa una alternativa liviana y refrescante para los días en los que el calor limita las ganas de encender el fuego. La combinación de texturas y el contraste de sabores la vuelven una opción recurrente.
Ingredientes:
- 2 huevos
- 1 palta mediana
- 1 tomate grande
- ½ cebolla morada
- Hojas verdes (rúcula, espinaca o lechuga)
- Sal, pimienta y aceite de oliva
Paso a paso:
- Cocinar los huevos en agua hirviendo durante 10 minutos para obtenerlos duros. Enfriarlos y pelarlos.
- Cortar la palta, el tomate y la cebolla en cubos pequeños.
- Mezclar todos los ingredientes en un bol junto con las hojas verdes.
- Sazonar con sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva.
2. Omelette caprese
Inspirada en la clásica ensalada italiana, esta versión de omelette permite aprovechar productos frescos y realzar su sabor sin complejidad. La mozzarella fundida, el tomate y la albahaca fresca aportan un perfil aromático distintivo y veraniego.
Ingredientes:
- 2 huevos
- 50 g de queso mozzarella
- 1 tomate chico
- Hojas de albahaca fresca
- Sal, pimienta y aceite de oliva
Paso a paso:
- Batir los huevos con sal y pimienta.
- Calentar una sartén con un poco de aceite.
- Verter la mezcla de huevos y dejar que comience a cuajar.
- Incorporar la mozzarella, el tomate cortado en rodajas finas y las hojas de albahaca.
- Doblar el omelette y cocinar un minuto más hasta que el queso se funda.
3. Tostadas con huevo poché y espinaca
Las tostadas con huevo poché y espinaca ofrecen una alternativa nutritiva y saciante para desayunos o meriendas. Esta preparación resulta apta para quienes desean incorporar más vegetales a su dieta sin sacrificar sabor.
Ingredientes:
- 2 rebanadas de pan integral
- 2 huevos
- 100 g de espinaca fresca
- 1 diente de ajo
- Sal, pimienta y aceite de oliva
Paso a paso:
- Lavar y escurrir la espinaca. Saltearla en una sartén con el ajo picado y un poco de aceite hasta que pierda volumen.
- Tostar el pan y reservar.
- Llevar agua a ebullición en una olla pequeña. Romper los huevos en recipientes y sumergirlos en el agua, cocinándolos durante 3 minutos para obtener una clara firme y una yema cremosa.
- Disponer la espinaca sobre las tostadas y colocar encima el huevo poché.
4. Huevos rellenos con atún
Los huevos rellenos con atún figuran entre los clásicos de las reuniones familiares y los picnics de verano. Su presentación resulta atractiva y permite variar el relleno según preferencias.
Ingredientes:
- 4 huevos
- 1 lata de atún al natural
- 2 cucharadas de mayonesa
- Sal y pimienta
Paso a paso:
- Cocinar los huevos durante 10 minutos en agua hirviendo. Enfriarlos y pelarlos.
- Cortar los huevos por la mitad en sentido longitudinal y retirar las yemas.
- Mezclar las yemas con el atún escurrido y la mayonesa hasta formar una pasta homogénea.
- Rellenar las claras con la mezcla y enfriar antes de servir.
5. Tortilla de papas exprés
La tortilla de papas exprés ofrece una solución para quienes desean disfrutar del sabor tradicional sin invertir mucho tiempo en la cocina. Esta versión conserva la esencia del plato original y se adapta a la vida moderna.
Ingredientes:
- 2 huevos
- 1 papa mediana
- ¼ de cebolla
- Sal, pimienta y aceite de oliva
Paso a paso:
- Pelar y cortar la papa y la cebolla en láminas finas.
- Cocinar ambas en un recipiente apto para microondas con un poco de aceite hasta que estén blandas (aproximadamente 4 minutos).
- Batir los huevos y mezclar con la papa y la cebolla cocidas.
- Calentar una sartén con aceite y verter la mezcla. Cocinar unos minutos de cada lado hasta dorar.
6. Huevos revueltos con tomate y albahaca
Los huevos revueltos con tomate y albahaca presentan una alternativa colorida y aromática para quienes buscan variar sus desayunos o cenas. Esta propuesta destaca por su sencillez y su resultado vistoso.
Ingredientes:
- 2 huevos
- 1 tomate grande
- Hojas de albahaca fresca
- Sal, pimienta y aceite de oliva
Paso a paso:
- Lavar y cortar el tomate en cubos pequeños.
- Batir los huevos y sazonar con sal y pimienta.
- Cocinar el tomate en una sartén con un poco de aceite hasta que libere jugo.
- Añadir los huevos y remover hasta que cuajen.
- Incorporar la albahaca fresca antes de servir.