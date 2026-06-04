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Sheinbaum firma acuerdo para garantizar venta de jitomate en México

El convenio fue hecho con agricultores de 18 entidades y con distribuidores de centrales de abasto y cadenas de autoservicio

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El convenio fue hecho con agricultores de 18 entidades y con distribuidores de centrales de abasto y cadenas de autoservicio
Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo para priorizar la producción de jitomate para el mercado nacional. Crédito: X/@Claudiashein

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este 3 de junio un acuerdo con productores de 18 estados y con comercializadores de centrales de abasto y tiendas de autoservicio para priorizar la producción de jitomate para el mercado nacional antes que la exportación.

Sheinbaum señaló que el convenio incluye “un esquema de ordenamiento para bajar el precio del jitomate. “Por el bien de todos, primero los pobres, concluyó en su mensaje.

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Sheinbaum reconoció semanas antes el aumento del jitomate

Ilustración acuarela de Claudia Sheinbaum flanqueada por un tomate y un chile rojo, con signos de dólar y flechas azules ascendentes.
Claudia Sheinbaum afirmó que el jitomate y el chile subieron mucho por afectaciones en la producción en México y Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el pasado 7 de mayo que el jitomate y el chile subieron mucho por afectaciones en la producción en México y Estados Unidos, un encarecimiento que coincide con la presión que esos alimentos mantienen sobre la inflación al consumidor, de acuerdo con datos del Inegi.

El dato aparece en un contexto en el que la inflación anual en México se ubicó en 4.45% durante abril de 2026, según el Inegi. Esa tasa fue menor al 4.69% de marzo y quedó por debajo de la estimación de 4.53% anticipada por analistas del sector.

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Sheinbaum explicó en su conferencia matutina que Estados Unidos está importando porque “hubo helada en Florida, y no hubo la producción que esperaban”. Sobre el mercado mexicano, la presidenta agregó que en la producción de jitomate también hubo un problema de plaga y remató: “Hay menos productos y eso encarece.

Durante abril, el jitomate tuvo un aumento mensual de 19.25% y un alza anual de 121.06%, según los datos del Inegi.

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