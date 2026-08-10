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Así fue el emotivo encuentro de Harry Styles con fans en sus últimos días en CDMX

El cantante británico también regaló churros como detalle

Harry Styles en primer plano, con suéter amarillo y gafas. Fondo de escenario de concierto con pantallas de arcoíris. Pegatinas de guitarras, estrellas y entradas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Después de sus conciertos, el cantante Harry Styles sigue en México, fue visto corriendo cerca de Avenida Paseo de la Reforma y le regaló churros a sus fans, pero también se detuvo a saludarlos.

El encuentro ocurrió en una taquería de la colonia Condesa, en la Ciudad de México, el video mostró a Harry cargando bolsas de compras y también saludando a un bebé.

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Inmediatamente muchas personas compartieron el momento tierno, pues el intérprete de As it was también le dio la mano a otros de sus admiradores antes de cruzar la calle y seguir su camino.

Anteriormente ya había sido visto por muchas personas mientras se ejercitaba en las calles de la CDMX.

Por el momento no se sabe cuántos días más permanecerá el cantante en la capital de México.

(laila.moba/TikTok)

Harry Styles visitó un restaurante

“Fue un verdadero placer recibir a un artista de talla internacional como tú, Harry Styles.Gracias por visitarnos y por darte la oportunidad de descubrir y disfrutar los sabores de la cocina de Hidalgo. Siempre será un honor recibirte en El Hidalguense!”

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(elhidalguense_restaurante)
(elhidalguense_restaurante)

Los churros que regaló Harry Styles

Decenas de seguidores de Harry Styles formaron largas filas frente a una tradicional churrería de la Ciudad de México para conseguir un peculiar obsequio: churros gratuitos, cortesía del cantante británico.

El gesto responde a la gratitud de Styles hacia su público mexicano tras realizar seis conciertos con entradas agotadas en el Estadio GNP, como parte de su gira Together, Together.

La iniciativa consiste en entregar churros sin costo a quienes acudan a la sucursal de El Moro en avenida Michoacán 27, colonia Hipódromo, durante el domingo 9 y lunes 10 de agosto de 2026, en un horario de 9:00 a 23:00 horas.

Para recibir el regalo, los interesados deben decir en la caja que participan en la promoción de la gira y mostrar una historia o captura de pantalla relacionada con la dinámica.

X/@moondly_
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No es necesario realizar una compra mínima; la cortesía se otorga hasta agotar existencias.

En respuesta a la pregunta sobre el motivo de la acción, la entrega de churros gratuitos es una forma de agradecimiento de Harry Styles hacia sus fans por el respaldo recibido en sus conciertos recientes en la capital mexicana.

El cantante ha realizado gestos similares en otras ciudades, como regalar flores en Londres, café en Ámsterdam y cintas de Bonfim en Brasil.

El detalle cobró especial relevancia para los seguidores, ya que en el ticket de la compra aparecía el nombre de Harry Styles en lugar del habitual registro de pago.

Una mano sostiene una bolsa blanca con churros y un parche de Harry Styles sobre la bolsa; detrás, filas de personas en una calle con un paso de cebra.
El gesto del cantante para sus fans en CDMX se entrega hasta agotar existencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos asistentes decidieron conservar el ticket como recuerdo del evento, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Durante los conciertos en la Ciudad de México, algunos asistentes soportaron lluvias y granizo mientras esperaban, lo que generó aún más empatía entre el artista y sus seguidores.

La colaboración con la churrería se interpreta como un reconocimiento a la hospitalidad y entusiasmo demostrados por el público mexicano.

Las redes sociales no tardaron en llenarse de imágenes y videos de la experiencia, con usuarios mostrando las largas filas que se formaron alrededor del establecimiento.

La promoción generó un ambiente de celebración, con fanáticos y curiosos participando en la dinámica.

La cortesía de churros representa un nuevo capítulo en la relación cercana que mantiene Harry Styles con su base de seguidores, quienes ya han recibido otros detalles del artista en diferentes partes del mundo. El público mexicano, en particular, ha sido protagonista de diversas muestras de afecto por parte del cantante durante sus giras.

El dato distintivo de la experiencia fue la aparición del nombre de Styles en el ticket, detalle que, según algunos miembros del fandom, posteriormente se modificó por el de la gira, pero que continuó identificando la cortesía con el artista.

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