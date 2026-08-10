Fátima Bosch, Miss Universo, posa con su sticker favorito de un particular personaje animado

Fátima Bosch quiere ver triunfar a la Selección en su partido contra Ecuador (Ig/fatimaboschfndz)

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Durante uno de sus eventos con fans, Fátima Bosch, la Miss Universo de origen mexicano, tuvo un momento de simpatía en el que posó con su sticker favorito.

Muchas personas utilizan estas imágenes graciosas de personajes famosos para expresarse en redes sociales, y aunque la vida de la modelo está llena de glamour y pasarelas, también tiene un momento para el humor.

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En dicha reunión, la Miss Universo alzó una cartulina con un Ferb musculoso que decía “¡Viva Cristo Rey!" e incluso coreó esta frase. Muchas personas aplaudieron la alegre acción en Quetzaltenango, Guatemala.

La ex Miss Universo Fátima Bosch participa en un evento público en Quetzaltenango, Guatemala con su sticker favorito

¿Fátima Bosch está soltera?

Las declaraciones de Fátima Bosch en el aeropuerto de la Ciudad de México despejaron cualquier duda sobre su vida sentimental.

Ante la insistencia mediática, la actual Miss Universo subrayó que se mantiene soltera y sin interés en relaciones públicas, pese a los rumores que la han vinculado con Natanael Cano y Miguel Gallego Arámbula, hijo de Luis Miguel.

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En los últimos meses, las redes sociales alimentaron especulaciones sobre un posible vínculo con el joven Gallego Arámbula.

El foco mediático se encendió tras la difusión de imágenes suyas por el programa Ventaneando y la circulación de supuestos mensajes privados entre ambos.

Bosch fue clara: nunca ha tenido relación con el hijo de Luis Miguel, a quien ni siquiera conoce personalmente.

La modelo detalló que los mensajes y capturas de pantalla viralizadas en Instagram y TikTok son creaciones falsas, generadas con inteligencia artificial.

En palabras de Bosch:

“No lo conozco, no lo he convivido y yo creo que también hay que respetar su privacidad, porque… hay que respetarlo a él, a su mamá, a sus hijos, sus decisiones y todo eso es fake, lo hicieron con inteligencia artificial”.

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Las versiones sobre Natanael Cano y la respuesta de Fátima Bosch

Otro de los nombres que apareció en el radar fue el de Natanael Cano, conocido cantante de corridos tumbados, quien ha dejado comentarios y emojis en las publicaciones de la Miss Universo.

Ante los reporteros, Bosch restó importancia a esta interacción y explicó que, como figura pública, recibe comentarios de muchas personas sin que esto implique una relación sentimental.

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Para ella, la exposición constante en redes sociales viene acompañada de rumores y dramas a los que prefiere no prestar atención.

La pregunta directa de los periodistas fue si estos emojis significaban algo más. Bosch respondió entre risas y reiteró que su actitud es relajada ante este tipo de especulaciones.

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Insistió en que no tiene ningún compromiso afectivo y que su prioridad es su carrera y su labor filantrópica.

Rumores desmentidos y la posición de los involucrados

El caso del hijo de Luis Miguel se intensificó cuando comenzaron a circular supuestos mensajes privados entre Bosch y Miguel Gallego Arámbula.

La modelo negó categóricamente cualquier relación y pidió respeto tanto para el joven como para su familia.

Aracely Arámbula, madre de Miguel, también intervino para desmentir los rumores y aseguró que sus hijos no tienen perfiles públicos en redes sociales.

La periodista Martha Figueroa corroboró que las cuentas desde las que se originaron los mensajes son falsas y que la familia Gallego Arámbula ha protegido a sus hijos del escrutinio mediático.

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