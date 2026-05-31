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¿Por qué tomar un vaso de agua al despertar puede proteger tu estómago y prevenir infecciones intestinales?

Un pequeño cambio en la rutina matutina puede influir en cómo el cuerpo combate bacterias y mantiene el equilibrio intestinal

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Ilustración 3D de un torso humano translúcido con esqueleto azul brillante, sistema digestivo verde-azulado, microbioma luminoso y un escudo protector sobre el abdomen.
El microbioma intestinal puede alterarse incluso sin que el cuerpo presente signos visibles de deshidratación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al despertar, el organismo lleva entre seis y ocho horas sin recibir líquidos. Ese periodo de ayuno nocturno ralentiza el tránsito intestinal, concentra las bacterias en el colon y deja al sistema digestivo en un estado de mayor vulnerabilidad.

Lo que ocurre en el cuerpo durante esas primeras horas del día tiene más consecuencias de las que se suelen imaginar.

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La capa de moco que protege el intestino se adelgaza cuando el cuerpo no recibe suficiente agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de agua dispara las bacterias en el intestino

Un estudio publicado en la revista científica iScience, por investigadores de las universidades de Kitasato y Keio en Japón, demostró que la restricción de agua altera de forma significativa el microbioma intestinal.

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El estudio demostró que la ingesta reducida de agua presentó un aumento en el número total de bacterias en las heces y cambios en la composición de las comunidades microbianas del colon.

Ilustración de un sistema digestivo humano sano, con estómago, intestinos rosados y colon azul semitransparente. Bacterias de colores brillantes se ven dentro del colon.
El agua influye en el equilibrio del microbioma por mecanismos que van más allá de ablandar las evacuaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con una restricción del 50% del agua habitual, las bacterias lograron penetrar el tejido epitelial del colon, una barrera que en condiciones normales las mantiene fuera del organismo. La capa de moco que recubre y protege el intestino se adelgazó visiblemente.

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El tránsito gastrointestinal también se vio afectado. Con esa misma restricción del 50%, el tiempo que los alimentos tardan en recorrer el intestino se duplicó, lo que prolonga el contacto entre los agentes infecciosos y las paredes del colon.

Las células que defienden el intestino necesitan agua para funcionar

El estudio identificó que la restricción de agua reduce las células Th17 en el colon, un tipo de célula inmune que el organismo utiliza para combatir bacterias dañinas para la salud.

Cuando estas células disminuyen, el intestino pierde parte de su capacidad de respuesta ante infecciones.

El mecanismo detrás de este proceso involucra a la Aquaporina 3, una proteína que transporta agua al interior de las células y que resulta indispensable para que las células Th17 se diferencien y funcionen correctamente.

Silueta frontal de un torso humano con abdomen iluminado, mostrando una colorida microbiota intestinal y un halo de luz que sugiere protección.
El equilibrio del microbioma intestinal depende, en parte, de cuánta agua consume el organismo cada día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin hidratación suficiente, esa proteína no puede cumplir su función y las defensas intestinales se debilitan.

Los investigadores realizaron el estudio en ratones y comprobaron que los ejemplares con restricción hídrica tardaron significativamente más en eliminar bacterias dañinas que los que bebieron agua con normalidad.

Por qué tomar agua al despertar protege el estómago y previene infecciones

Cuando el cuerpo lleva horas sin agua, el tránsito intestinal se enlentece y la concentración bacteriana en el colon sube.

Tomar agua al despertar reactiva ese tránsito, contribuye a restablecer el equilibrio del microbioma y prepara las defensas intestinales antes de que el sistema digestivo reciba los primeros alimentos.

Primer plano de un hombre caucásico de mediana edad bebiendo agua de un vaso transparente. Usa una camisa vaquera y está sentado frente a un portátil con una taza de café
Un intestino bien hidratado mantiene en mejores condiciones la barrera que separa las bacterias del torrente sanguíneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advirtió a través de un comunicado de salud, que la deshidratación favorece los trastornos gastrointestinales y recomienda mantener una hidratación constante con agua simple potable como medida preventiva.

La institución señala que niños, personas adultas mayores y quienes viven con enfermedades crónicas son los grupos más vulnerables ante la falta de líquidos, ya que pueden deshidratarse con mayor rapidez ante síntomas como vómito o diarrea.

La composición del microbioma cambia según cuánta agua se bebe

La investigación de las universidades japonesas encontró que la restricción hídrica alteró familias bacterianas específicas con impactos directos el organismo.

Aumentó Verrucomicrobiaceae y Prevotellaceae, causantes de daños en la salud si aumentan sus niveles, mientras que disminuyó Lachnospiraceae, una familia vinculada al mantenimiento de la salud intestinal.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Beber agua de forma constante a lo largo del día es una de las medidas preventivas más accesibles contra las infecciones gastrointestinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos cambios ocurrieron de forma independiente al contenido de agua en las heces, lo que indica que el efecto del agua sobre el microbioma va más allá de la consistencia de las evacuaciones.

La ingesta adecuada de agua es indispensable para mantener el equilibrio bacteriano e inmunológico del intestino y fortalecer las defensas del organismo frente a agentes dañinos, de acuerdo con las conclusiones de los especialistas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Mantener una hidratación adecuada es una de las formas más simples de apoyar al sistema inmune desde el sistema digestivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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