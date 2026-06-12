México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de junio: matan a agente tras llamado por feminicidio

Mantente informado con Infobae México sobre los acontecimientos más importantes del país

Guardar
Google icon
Cinta amarilla de 'Policía — No Pasar' en primer plano frente a un portón blanco de motel dañado bajo la lluvia nocturna. Una patrulla ilumina el fondo con luces.
Una cinta amarilla de 'Policía — No Pasar' restringe el acceso a un portón dañado de un motel, mientras una patrulla con luces encendidas ilumina la escena nocturna y lluviosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
13:07 hsHoy

Muere agente de la FGJEM durante enfrentamiento en operativo por feminicidio en Cuautitlán Izcalli

El presunto agresor fue abatido y seis personas fueron detenidas tras balacera

Feminicidio Homicidio FGJEM Izcalli Edomex (ContinuamosMX/FB)
Feminicidio Homicidio FGJEM Izcalli Edomex (ContinuamosMX/FB)

Un elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) perdió la vida durante un enfrentamiento armado registrado la tarde de este jueves en la colonia El Parque, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, cuando participaba en un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión contra un hombre investigado por el delito de feminicidio.

Leer la nota completa
13:07 hsHoy

Muere comandante de la Policía de Tabasco durante operativo que dejó cuatro detenidos

Otro uniformado resultó herido y fue llevado a un hospital

Fue desplegado un operativo en la zona (Especial)
Fue desplegado un operativo en la zona (Especial)

Un agente de seguridad de Tabasco murió y otro más resultó lesionado como consecuencia de un operativo que derivó en la detención de cuatro personas. Reportes periodísticos indican que se tata de un comandante policiaco.

Leer la nota completa
13:05 hsHoy

Detienen en Baja California a dos objetivos criminales ligados a Los Rusos del Cártel de Sinaloa

Estarían relacionado con un sujeto apodado ”El Mike", quien fue capturado en abril pasado

Los sujetos capturados (SSC-BC)
Los sujetos capturados (SSC-BC)

Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC)de Baja California detuvieron a dos objetivos delictivos presuntamente vinculados a una estructura criminal que opera en la colonia Venustiano Carranza de Mexicali, en una operación desarrollada poco después de las 12:00 horas del lunes 8 de junio.

Leer la nota completa
13:04 hsHoy

Sentencian a hombres que llevaba más de 900 kilos de marihuana ocultos entre sillas en un camión de mudanzas

Los sujetos ahora condenados llevaban 72 cajas de cartón con la sustancia

Los sujetos fueron capturados en Tabasco (FGR)
Los sujetos fueron capturados en Tabasco (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre una sentencia condenatoria de más de ocho años de prisión en contra de dos personas que fueron asegurados con casi una tonelada de marihuana, en Tabasco.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

mexico-noticiasNarco en Méxicocrimenasaltosinseguridad

Últimas noticias

Lista completa de pensionados IMSS e ISSSTE que quedan libres de impuestos este 2026

Estos son los pensionados que la ley mexicana protege y que pueden recibir su ingreso completo sin que el SAT les retenga un solo peso

Lista completa de pensionados IMSS e ISSSTE que quedan libres de impuestos este 2026

¿INAPAM o CURP biométrica sirven para registrar tu celular? Esto dice la Comisión Reguladora

La comisionada presidenta Norma Solano Rodríguez confirmó que todas las líneas activas en México deben vincularse a una identificación oficial antes del 30 de junio de 2026 o serán bloqueadas, sin excepción ni ampliaciones

¿INAPAM o CURP biométrica sirven para registrar tu celular? Esto dice la Comisión Reguladora

EN VIVO | La Mañanera de Claudia Sheinbaum hoy viernes 12 de junio

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de Claudia Sheinbaum hoy viernes 12 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 12 de junio

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 12 de junio

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

ÚLTIMAS NOTICIAS

Murió David Hockney, maestro del arte pop británico

Murió David Hockney, maestro del arte pop británico

‘México 86′ pone a Diego Luna como un vendedor de sueños entre la FIFA, el dinero y el poder

Verónica Llinás y Peter Lanzani encabezan “Villaflor”, la nueva película de Santiago Mitre para Netflix

7 plantas comestibles que ayudan a ahuyentar mosquitos y decoran el hogar de manera natural

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

INFOBAE AMÉRICA

Murió David Hockney, maestro del arte pop británico

Murió David Hockney, maestro del arte pop británico

‘México 86′ pone a Diego Luna como un vendedor de sueños entre la FIFA, el dinero y el poder

Verónica Llinás y Peter Lanzani encabezan “Villaflor”, la nueva película de Santiago Mitre para Netflix

Los conductores de transporte compartido se preparan para el pico de demanda por la Copa Mundial en Atlanta

Murió un niño de 12 años atragantado con una dona: investigan si fue por un reto viral de TikTok

DEPORTES

EN VIVO, Canadá debutará contra Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026: hora, TV y formaciones

EN VIVO, Canadá debutará contra Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026: hora, TV y formaciones

La tercera ceremonia del Mundial 2026, EN VIVO: Estados Unidos cerrará la fiesta de inauguraciones

Tres leyendas de Sudáfrica quedan mudas en televisión tras la derrota ante México en el Mundial y el momento se vuelve viral

Franco Colapinto cerró una buena práctica al quedar 10° en el GP de Barcelona de Fórmula 1

Sorpresiva decisión de la F1: le quitó las sanciones a Alpine y le devolvió el podio que Pierre Gasly logró en el GP de Mónaco