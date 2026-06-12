EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de junio: matan a agente tras llamado por feminicidio

Un elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) perdió la vida durante un enfrentamiento armado registrado la tarde de este jueves en la colonia El Parque, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, cuando participaba en un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión contra un hombre investigado por el delito de feminicidio.
Un agente de seguridad de Tabasco murió y otro más resultó lesionado como consecuencia de un operativo que derivó en la detención de cuatro personas. Reportes periodísticos indican que se tata de un comandante policiaco.
Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC)de Baja California detuvieron a dos objetivos delictivos presuntamente vinculados a una estructura criminal que opera en la colonia Venustiano Carranza de Mexicali, en una operación desarrollada poco después de las 12:00 horas del lunes 8 de junio.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre una sentencia condenatoria de más de ocho años de prisión en contra de dos personas que fueron asegurados con casi una tonelada de marihuana, en Tabasco.