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Estos son los usuarios de telefonía que no necesitan registrar sus líneas porque ya se hizo automáticamente

El proceso de registro obligatorio de líneas telefónicas móviles en México tiene excepciones

Los operadores móviles deberán resguardar la información de los usuarios conforme a la legislación de privacidad vigente
El proceso de registro obligatorio de líneas telefónicas móviles en México tiene excepciones (Cuartoscuro)
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El proceso de registro obligatorio de líneas telefónicas móviles en México tiene excepciones: millones de usuarios no deben realizar ningún trámite adicional porque su línea ya está vinculada de forma automática. José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, afirmó en conferencia matutina en Palacio Nacional este 28 de julio que los clientes de servicio post pago quedan exentos, ya que la validación ocurre desde la contratación.

Según datos oficiales, de los 68 millones de líneas vinculadas, 22.8 millones pertenecen a esquemas de post pago. Este segmento no requiere nueva gestión porque al firmar un contrato de plan tarifario, el usuario entrega nombre e identificación oficial a la empresa telefónica, lo que cumple con la normatividad vigente. La información fue confirmada por Merino en el encuentro con medios, donde explicó el mecanismo implementado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

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José Peña Merino explicó en qué consiste el registro de celulares en México. | Presidencia
José Peña Merino explicó en qué consiste el registro de celulares en México. | Presidencia

Las líneas de pospago ya están vinculadas por contrato

El gobierno federal instruyó a todas las compañías de telefonía móvil a garantizar que las líneas asociadas a planes tarifarios mantuvieran sus datos personales actualizados y registrados de forma automática. Esta obligación recae en operadoras como Telcel, AT&T y Movistar, que vinculan la línea al usuario desde la firma del contrato. Es decir, la empresa valida la identidad del titular y procesa la vinculación ante la CRT sin requerir pasos adicionales del cliente.

Merino detalló: “Todas las líneas de pospago, es decir, quienes tienen un plan, ya están vinculadas, porque al momento de realizar la adquisición con su empresa pues dan el nombre y demás. Este es un esfuerzo que se ha centrando más en líneas de prepago en donde nosotros estimamos alrededor de 40 millones de líneas de prepago que ya están registradas, y faltarían otro tanto por concluir con la vinculación”.

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México Invita
CIUDAD DE MÉXICO, 21MAYO2026.- Josefina Rodriguez, secretaría de turismo del Gobierno de México y José Antonio Peña Merino, secretario de la Agencia de transformación Digital y Telecomunicaciones ofrecieron conferencia de prensa para presentar la aplicación México invita, una app que ayudará a turistas a encontrar la guía de partidos, rutas, restaurantes, ayuda en itinerario de viaje, contactos de seguridad, profeco entró otros, se encuentra disponible en español e inglés. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La CRT ha reportado que la estrategia se dirige principalmente a las líneas de prepago, donde existe mayor anonimato y, por tanto, riesgo de uso indebido. El funcionario recalcó que la automatización del registro en post pago responde a la naturaleza contractual de estos servicios, lo que excluye a este grupo de usuarios de la obligación adicional.

El registro sí es obligatorio para líneas de prepago y SIM para voz

El registro de líneas sigue vigente para todos los usuarios de prepago, que conforman el grupo mayoritario pendiente de vinculación. Hasta el momento, 40.2 millones de líneas de este tipo ya han completado el trámite, de acuerdo con la CRT. La fecha límite para registrar depende del último dígito del número celular, con plazos escalonados entre agosto y diciembre de 2026, conforme a la disposición oficial.

No están obligadas a registrarse las tarjetas SIM diseñadas únicamente para transmisión de datos, sin funciones de llamada o mensaje SMS. Los titulares de estas SIM quedan exentos del proceso, siempre y cuando el chip no permita llamadas de voz ni envío de mensajes.

El trámite para los usuarios de prepago puede realizarse en línea o presencial, con CURP e identificación oficial vigente. Las compañías envían mensajes con el enlace directo al portal de registro, donde el usuario debe confirmar su identidad y recibir el folio de confirmación. Si el usuario no completa el proceso en línea tras tres intentos, debe acudir a un centro de atención.

La CRT promociona el registro obligatorio de líneas celulares en México. Crédito: X/ @CRTGobMX
La CRT promociona el registro obligatorio de líneas celulares. Crédito: X/ @CRTGobMX

El gobierno federal advierte que una vez vencido el plazo de registro asignado por dígito, la línea será suspendida en 72 horas. Solo podrán realizarse llamadas a números de emergencia, atención ciudadana y a la compañía telefónica. El servicio se restablece cuando el titular concluye la vinculación.

Usuarios exentos y derecho a amparo

El universo de usuarios exentos se limita entonces a los clientes de post pago y a las SIM de datos sin funciones de voz. Para el resto de los usuarios, el registro es obligatorio. Existe la posibilidad de solicitar un amparo judicial para quienes consideren que la medida vulnera derechos de protección de datos personales y privacidad, recurso que puede tramitarse ante un juez federal.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones calcula que el proceso de vinculación debe concluir este mismo año, conforme a las fechas establecidas en el calendario oficial. El objetivo es que cada línea móvil esté asociada a una persona identificada, medida que según la CRT busca eliminar el anonimato y reducir delitos como fraude y extorsión, una política ya aplicada en más de 160 países.

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