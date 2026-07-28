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Terremoto en Japón: SRE confirma que no hay mexicanos afectados tras sismo de 7.1 en Kumamoto

La Cancillería señala que el gobierno mexicano acompaña a la población de Kyushu luego del movimiento telúrico

La representación diplomática mantiene el monitoreo del escenario en Kyushu desde el primer momento y pone a disposición asistencia consular las 24 horas para la comunidad mexicana al (+81) 80-9980-8022
La representación diplomática mantiene el monitoreo del escenario en Kyushu desde el primer momento y pone a disposición asistencia consular las 24 horas para la comunidad mexicana al (+81) 80-9980-8022
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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México lamentó este martes los daños ocasionados por un sismo de magnitud 7.1 que sacudió la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, al sur de Japón, y expresó al pueblo japonés la solidaridad del gobierno mexicano “en estos momentos difíciles”.

No hay reportes de mexicanos afectados, según la SRE

De acuerdo con el comunicado publicado por la cuenta oficial de la dependencia, @SRE_mx, hasta el momento no existen reportes de connacionales heridos o afectados por el movimiento telúrico. La Embajada de México en Japón (@EmbamexJP) informó que permanece atenta al desarrollo de la situación desde el primer momento.

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La representación diplomática puso a disposición de la comunidad mexicana en Japón su línea de emergencias, disponible las 24 horas, para quienes requieran asistencia o protección consular:

  • Teléfono: (+81) 80-9980-8022
La policía de Kumamoto busca a personas cuyo paradero se desconoce, mientras medios locales informan del descarrilamiento de un tren, cortes de luz, incendios y afectaciones en el Castillo de Kumamoto, con cifras provisionales
La policía de Kumamoto busca a personas cuyo paradero se desconoce, mientras medios locales informan del descarrilamiento de un tren, cortes de luz, incendios y afectaciones en el Castillo de Kumamoto, con cifras provisionales

Así fue el sismo en Kumamoto

Según reportes de medios japoneses e internacionales, el sismo se registró la tarde de este martes 28 de julio, con un epicentro ubicado a unos 10 kilómetros de profundidad en la prefectura de Kumamoto. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) mantuvo la magnitud preliminar en 7.1, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos ajustó posteriormente su estimación a 6.8.

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De acuerdo con la cadena pública NHK, el movimiento alcanzó el nivel 7 de la escala Shindo, el grado máximo de intensidad del sistema japonés. Tras el sismo, la JMA emitió una alerta de tsunami para las costas de Ariake y Yatsushiro, en las prefecturas de Kumamoto, Nagasaki, Fukuoka y Saga, la cual fue levantada aproximadamente dos horas después al no registrarse actividad anómala en el nivel del mar.

La Cancillería señala que el gobierno mexicano acompaña a la población de Kyushu luego del movimiento telúrico de magnitud 7.1 y difunde que, hasta ahora, no hay connacionales lesionados ni afectados
La Cancillería señala que el gobierno mexicano acompaña a la población de Kyushu luego del movimiento telúrico de magnitud 7.1 y difunde que, hasta ahora, no hay connacionales lesionados ni afectados

Daños, heridos y personas atrapadas

Según informó NHK, al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales tras el sismo, y la policía de la prefectura trabaja para localizar a un número de personas cuyo paradero se desconoce.

Uno de los puntos con mayores afectaciones fue un centro comercial en la localidad de Kashima, donde, de acuerdo con reportes locales, se registró una explosión que provocó el colapso parcial de una sección del inmueble. Hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente el número de personas atrapadas ni si hubo víctimas mortales en ese sitio; la cadena TV Asahi, citada por CNN, reportó que fuentes policiales hablaron de fallecidos, información que continúa sin confirmación oficial.

Entre los daños reportados por Kyodo también se encuentran:

  • El descarrilamiento de un tren en la estación de Yatsushiro.
  • Afectaciones en los muros de piedra del histórico Castillo de Kumamoto.
  • Cortes de electricidad en miles de hogares.
  • Al menos siete incendios registrados en la prefectura.
La advertencia para varias costas de Kyushu se desactivó sin cambios anómalos del mar, pero los reportes de incendios, cortes de energía y personas no localizadas evidencian cómo el balance de daños sigue abierto
La advertencia para varias costas de Kyushu se desactivó sin cambios anómalos del mar, pero los reportes de incendios, cortes de energía y personas no localizadas evidencian cómo el balance de daños sigue abierto

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, confirmó daños en carreteras, puentes y edificios, y advirtió a la población sobre la posibilidad de nuevos sismos de magnitud similar en los próximos días. La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón, por su parte, indicó que no se detectaron anomalías en las plantas nucleares cercanas a la zona.

Las autoridades japonesas continúan las labores de búsqueda y rescate, mientras las cifras de heridos y daños se mantienen como provisionales.

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