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Asesinan al periodista Luis Ángel López en Poza Rica: contaba con protección por amenazas previas

El comunicador de nota roja trabajaba para Vanguardia de Veracruz y tenía medidas cautelares otorgadas por la CEAPP

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El periodista era colaborador del medio La Vanguardia de Veracruz. (Crédito: Imagen generada con IA | Infobae México)
El periodista era colaborador del medio La Vanguardia de Veracruz. (Crédito: Imagen generada con IA | Infobae México)

Luis Ángel López Valdez, periodista especializado en cobertura policiaca y colaborador del periódico Vanguardia de Veracruz, fue asesinado durante la madrugada de este jueves en el municipio de Poza Rica, al norte de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió sobre la avenida 20 de Noviembre, en la cabecera municipal. El comunicador recibió disparos de arma de fuego y perdió la vida en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer el posible móvil de la agresión.

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Además de su labor periodística, López Valdez se desempeñaba como subdelegado de la organización de auxilio Cruz Ámbar en esa región veracruzana.

El reportero contaba con medidas de protección vigentes otorgadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP). De acuerdo con versiones difundidas por colegas y personas cercanas al comunicador, dichas medidas fueron implementadas tras denuncias relacionadas con amenazas que habría recibido en el ejercicio de su actividad profesional.

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Tras conocerse el homicidio, el periódico Vanguardia de Veracruz expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo mediante un mensaje difundido en redes sociales, donde confirmó el fallecimiento de su colaborador.

El asesinato ocurrió en un municipio que recientemente registró otros hechos de violencia contra integrantes del gremio periodístico. En enero de este año fue privado de la vida Carlos Castro, director del portal digital Código Norte, quien fue atacado dentro de un establecimiento de su familia en Poza Rica. De acuerdo con reportes difundidos entonces, el comunicador había abandonado temporalmente la región tras recibir amenazas y regresó tiempo después, cuando ocurrió la agresión.

La muerte de Luis Ángel López también se suma a la preocupación generada por la desaparición de la reportera Roxana Ramírez, ocurrida en el sur de Veracruz. El caso fue documentado mediante grabaciones de cámaras de seguridad que captaron el momento en que un grupo de hombres armados ingresó a su domicilio y se la llevó por la fuerza. Hasta ahora, su paradero continúa sin ser esclarecido.

Organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión han identificado a Veracruz como una de las entidades con mayores riesgos para el ejercicio periodístico. Datos de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas indican que entre 2005 y 2024 fueron registrados 31 asesinatos de comunicadores en la entidad, además de cuatro casos de desaparición.

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