México

Aprueban juicio político contra Samuel García por presunta triangulación de recursos públicos

La decisión estuvo a cargo de la Comisión Anticorrupción del Congreso Local de Nuevo León

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La Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación basada en reportes que señalan posibles movimientos de recursos entre diversas empresas relacionadas con la administración de Nuevo León y el despacho fundado por el mandatario. (Infobae-Itzallana)
La Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación basada en reportes que señalan posibles movimientos de recursos entre diversas empresas relacionadas con la administración de Nuevo León y el despacho fundado por el mandatario. (Infobae-Itzallana)

La Comisión Anticorrupción del Congreso Local de Nuevo León resolvió avanzar en el proceso de juicio político contra Samuel García Sepúlveda.

Con una votación de seis a uno, los legisladores decidieron que la denuncia por presunta triangulación de cerca de mil millones de pesos hacia despachos vinculados con sus familiares continúe su curso formal.

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La decisión implica que García Sepúlveda tendrá un plazo de 15 días hábiles para ofrecer su declaración. Podrá hacerlo en persona, por escrito o a través de un representante legal.

El procedimiento responde a una denuncia impulsada el 8 de junio por la dirigente estatal de Morena, Anabel del Roble Alcocer, quien acudió acompañada de otros miembros del partido para formalizar la acusación de corrupción y manejo irregular de fondos estatales.

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Morenistas se ausentan de la sesión para iniciar el juicio político contra Samuel García

Tres de cuatro legisladores de la llamada 4T se ausentaron de la Comisión de Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, donde se inició el trámite del juicio político promovido por Morena contra el gobernador Samuel García.

La dirigencia estatal de Morena presentó la solicitud el pasado lunes en la Oficialía de Partes: la firma la presidenta estatal Anabel Alcocer como ciudadana y acusa presuntos actos de corrupción; además, el partido también lo denunció ante la FGR por los mismos hechos.

En la sesión se presentaron diputados del PRI y PAN, junto con la morenista Grecia Benavides y la diputada de Movimiento Ciudadano Sandra Pámanes, mientras que el coordinador de Morena Mario Soto, el morenista Rodrigo Montemayor y la diputada del Partido Verde Claudia Chapa, se ausentaron.

La acusación contra Samuel García en la FGR

El partido Morena, por medio de su dirigencia estatal, formalizó una acusación ante la Fiscalía General de la República el martes 26 de mayo en la Ciudad de México, apuntando directamente contra el gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez.

Según el documento presentado, la acusación se centra en una supuesta red de transferencias irregulares. Los recursos habrían sido extraídos de diversas áreas del Gobierno de Nuevo León y de organismos estatales, a través de pagos a empresas proveedoras. Posteriormente, ese dinero habría circulado entre compañías privadas hasta llegar al despacho Jurídica y Fiscal Abogados S.C., señalado como centro de concentración de los fondos.

La dirigenta estatal de Morena, Anabel Alcocer, acudió personalmente a las oficinas de la Fiscalía, presidida por Ernestina Godoy, para entregar la denuncia. Alcocer remarcó que “por esta triangulación de pagos que ha hecho el gobernador Samuel García a través de proveedores del Gobierno y que terminan en un despacho fiscal y de abogados donde su padre es socio”, el caso merece investigación exhaustiva.

El escrito sostiene que al menos cuatro rutas de transferencias relacionadas con contratos y pagos públicos estatales facilitaron el flujo de dinero. Según los señalamientos, tras pasar por varias empresas, parte de esos recursos habría sido enviado a Estados Unidos para dificultar su rastreo.

Durante su conferencia matutina del 19 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema al ser consultada sobre la investigación. Al respecto, afirmó: “Si se tiene que investigar, pues que se investigue. El servidor público tiene que servir al pueblo, todos. Y si hay algo de cualquiera, no importa de qué partido sea, tiene que investigarse”.

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