México

Narcocorrido irrumpe en el Congreso de Michoacán: diputado del PT invita a banda al Pleno

El grupo interpretó “Se les peló Baltazar”, una canción dedicada a Baltazar Díaz Vega, señalado como uno de los primeros socios de Ismael “El Mayo” Zambada

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Primer plano de un hombre con traje gris y corbata roja mirando a la derecha, con un letrero de extintor detrás y discos de narcocorridos en la esquina superior derecha.
Un político mexicano mira pensativo mientras se debate la influencia de los narcocorridos en la cultura, representados por discos en la esquina superior derecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado miércoles 10 de junio, durante la sesión del Congreso de Michoacán, se suscitó una polémica cuando se presentó un grupo musical mexicano interprendo narcocorridos.

Esta actuación del pleno, organizada por Baltazar Gaona, diputado del Partido del Trabajo (PT), fue difundida por redes sociales, donde se generaron diversos comentarios acerca de este show, al tratarse de un género habitualmente vinculado a historias de crimen organizado.

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A lo largo del video se puede observar a varios funcionarios políticos acompañados de los integrantes de la banda, quienes interpretaban “Se les peló Baltazar”, una canción dedicada a Baltazar Díaz Vega, alias “El Balta”, señalado como uno de los primeros socios de Ismael “El Mayo” Zambada.

La situación evidenció el alcance de la música popular en espacios institucionales y abrió el debate sobre los límites de las expresiones culturales en el ámbito político local.

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¿Quién es Baltazar Díaz Vega?

Durante más de cinco décadas, Ismael “El Mayo” Zambada ha sido una de las figuras más representativas del narcotráfico en México, manteniéndose por mucho tiempo fuera del alcance de las autoridades gracias a sobornos millonarios, hasta su captura en 2024 en El Paso, Texas.

En sus inicios, su primer socio no fue “El Chapo” Guzmán, sino Baltazar Díaz Vega, conocido como “El Balta”. La relación entre ambos se fortaleció cuando un hijo de su aliado se casó con una hija del narcotraficante, convirtiéndolos en compadres.

Baltazar Díaz Vega, el primer socio de 'El Mayo' Zambada
Baltazar Díaz Vega, el primer socio de 'El Mayo' Zambada (Infobae)

Originario de Badiraguato, Sinaloa, Díaz Vega alternaba sus negocios ilícitos con la ganadería y la cría de caballos pura sangre. Se le atribuye una considerable fortuna, aunque parte de sus ingresos provenían también de actividades legales. Su historia inspiró el narcocorrido “Se les peló Baltazar”, que narra un fallido intento de captura y se popularizó en la cultura mexicana.

La suerte de “El Balta” cambió en 1995, cuando hombres armados lo asesinaron en su domicilio en la Ciudad de México. Su muerte y la de su yerno, ambos víctimas de vendettas mafiosas, marcaron el fin de una era para la vieja guardia sinaloense.

Banda El Limón llega Senado y recibe reconocimiento por trayectoria

Los salones del Senado de la República recibieron a La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga para celebrar sus más de seis décadas de trayectoria artística. Esta ceremonia, impulsada por el senador Luis Alfonso Silva Romo del PVEM, reunió a legisladores y figuras de la música, con la presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo Juárez, entregando el reconocimiento oficial.

Durante el evento, la legisladora resaltó la contribución del grupo a la difusión de las tradiciones mexicanas dentro y fuera del país. Por su parte el funcionario Silva Romo, resaltó el carácter universal de la banda, cuya fusión de talento mexicano e instrumentos europeos ha trascendido fronteras estatales y nacionales.

La agrupación, originaria del pueblo Limón de los Peraza, Sinaloa, se consolidó en Mazatlán y desde ahí proyectó su música al mundo. Juan Luis Barbosa Lizárraga, actual director y descendiente del fundador, recordó que la combinación de pasión y esfuerzo colectivo es la clave de la longevidad del grupo.

Durante la ceremonia, se interpretaron canciones emblemáticas como “El Sinaloense”, “Derecho de Antigüedad” y “Bésame Mucho”, reafirmando el arraigo popular de su repertorio.

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