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Paola Gárate cuestiona medidas de protección tras corona fúnebre en su casa: gobernadora de Sinaloa asegura que la diputada está protegida

El PRI exigió medidas de protección para la diputada local y exigió investigación inmediata a la Fiscalía de Sinaloa

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Paola Gárate Valenzuela, diputada del PRI, denunció la colocación de una corona fúnebre en su domicilio.
Paola Gárate Valenzuela, diputada del PRI, denunció la colocación de una corona fúnebre en su domicilio.

Luego de que se diera a conocer la colocación de una corona fúnebre en el domicilio de la diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, el pasado 10 de junio, la gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, aseguró que ya se le brindan medidas de protección a nivel federal y estatal:

“A nosotros no nos había pedido medidas de protección, sin embargo, como gobierno del estado reprobamos este tipo de amenazas e intimidaciones a cualquier servidor público... Invitamos a denunciar en la Fiscalía para que se esclarezcan los hechos y se siga una línea de investigación”.

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La mandataria estatal comentó que elementos de la Guardia Nacional (GN), Sedena y de la Secretaría de Seguridad del Estado han estado realizando rondines en sus domicilios, “se encuentran resguardados los traslados que ella realiza para su trabajo y su vida cotidiana”.

Paola Gárate cuestiona medidas de protección

La diputada priista aclaró que después de las declaraciones de Yeraldine Bonilla frente a medios de comunicación, fue contactada por la Guardia Nacional para brindarle mayor información sobre las medidas, “la respuesta fue muy distinta a lo que se dijo públicamente”.

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Amenazan a la diputada Paola Gárate con una corona fúnebre. (Redes sociales/Congreso de Sinaloa)
Amenazan a la diputada Paola Gárate con una corona fúnebre. (Redes sociales/Congreso de Sinaloa)

“Me informaron que únicamente habría acompañamiento en traslados oficiales o cuando existiera alguna situación específica de riesgo”, confirmó Paola Gárate, quien lanzó cuestionamientos sobre las medidas implementadas que podrían dejarla vulnerable ante el contexto denunciado:

  • ¿Cómo funciona eso?
  • ¿La amenaza existe solamente cuando voy camino al Congreso?
  • ¿Cuándo llego a mi casa deja de existir?
  • ¿Cuándo estoy con mi familia ya no hay riesgo?

La legisladora acusó que corre el mismo riesgo tanto en su hogar como en el Congreso, así como en su día a día, ya que “soy diputada las 24 horas del día, pero también soy ciudadana, mujer, hija, hermana y parte de una familia”, sentenció.

Acusó que la corona fúnebre representa una amenaza directa contra “alguien que ha dedicado su vida al servicio de este país y del estado… Que ha decidido hablar, señalar y exigir respuestas sobre lo que está pasando en Sinaloa”.

Pidió que se el tema de seguridad denunciado en días recientes sea atendido con la seriedad que amerita, “porque la seguridad no debe ser un discurso; debe ser una garantía para quienes ejercemos nuestro derecho a expresarnos libremente”.

CULIACÁN, SINALOA, JUNIO102026.– Una corona fúnebre con la leyenda “Fam. Gárate Valenzuela” fue abandonada la tarde de este miércoles en la entrada del domicilio de la diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, ubicado en la colonia Emiliano Zapata. La legisladora, al percatarse del hecho, notificó de inmediato a las autoridades, lo que derivó en el despliegue de elementos del Ejército y agentes de la Fiscalía General del Estado para resguardar la zona e iniciar las investigaciones. La diputada ha denunciado en reiteradas ocasiones amenazas e intimidaciones derivadas de su postura crítica contra gobiernos de Morena y de los señalamientos recientes hacia funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el crimen organizado. Cabe recordar que el 14 de octubre de 2025 fue víctima de un violento despojo de vehículo por parte de civiles armados, unidad que posteriormente apareció abandonada en “La Costerita”. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM
CULIACÁN, SINALOA, JUNIO102026.– Una corona fúnebre con la leyenda “Fam. Gárate Valenzuela” fue abandonada la tarde de este miércoles en la entrada del domicilio de la diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, ubicado en la colonia Emiliano Zapata. La legisladora, al percatarse del hecho, notificó de inmediato a las autoridades, lo que derivó en el despliegue de elementos del Ejército y agentes de la Fiscalía General del Estado para resguardar la zona e iniciar las investigaciones. La diputada ha denunciado en reiteradas ocasiones amenazas e intimidaciones derivadas de su postura crítica contra gobiernos de Morena y de los señalamientos recientes hacia funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el crimen organizado. Cabe recordar que el 14 de octubre de 2025 fue víctima de un violento despojo de vehículo por parte de civiles armados, unidad que posteriormente apareció abandonada en “La Costerita”. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

La corona fúnebre que encendió las alarmas

La noche del 10 de junio, una corona fúnebre de gran tamaño apareció en la entrada del domicilio de la diputada Paola Gárate, en Culiacán. El arreglo, montado sobre un caballete de madera, llevaba un listón con la leyenda “Fam. Gárate Valenzuela”. Gárate se encontraba en casa cuando notó la presencia del objeto y reportó el hallazgo a las líneas de emergencia minutos después de las 19:00 horas.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional y Ejército Mexicano acordonaron la zona con cinta amarilla. Personal de la Fiscalía General del Estado inició el levantamiento de evidencias y tomó testimonios. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas.

La diputada señaló ante medios locales que no había recibido amenazas directas previas y dijo desconocer la identidad de los responsables. Comentó que en otras ocasiones ha pedido protección a autoridades federales, sin obtener respuesta.

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El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue el primero en reaccionar, en su cuenta de X condenó el hecho y calificó el envío de la corona como un mensaje criminal y acto de intimidación, consecuencia -afirmó- de haber denunciado a narcopolíticos de Morena.

Moreno aseguró que el partido solicitó seguridad federal para Gárate antes del incidente, sin obtener respuesta, y advirtió: “Vamos a responsabilizar a quien tenga que responder si algo le ocurre”. Señaló que, en caso de una agresión, la responsabilidad recaería sobre “los narcopolíticos de Morena y los gobiernos federal y estatal”.

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