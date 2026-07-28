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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 28 de julio

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11:24 hsHoy

Agenda de movilizaciones para hoy 28 de julio

Se cierran calles.
Se cierran calles.

La Ciudad de México será escenario este martes 28 de julio de 2026 de una intensa jornada de movilizaciones sociales, marchas, concentraciones y diversos eventos culturales, deportivos y religiosos, que podrían afectar la circulación vehicular en distintos puntos de la capital.

<b>Movilizaciones y marchas principales</b>

La Gran Comisión Ferrocarrilera encabezará una de las marchas más relevantes del día, partiendo a las 9:30 de la mañana desde la Torre del Caballito (Av. Paseo de la Reforma No. 10, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc) hacia la Secretaría de Gobernación. Los trabajadores exigen la aprobación de un plan de justicia social para el sector ferrocarrilero y la inclusión de un presupuesto especial en el próximo ejercicio federal. Se espera la llegada de contingentes provenientes de otras entidades del país, lo que podría generar afectaciones viales importantes en Paseo de la Reforma y vialidades aledañas. Se estiman alrededor de 400 participantes.

En Ciudad Universitaria, alumnos seleccionados en el examen de licenciatura de la UNAM se concentrarán desde el mediodía en la Torre de Rectoría para exigir el respeto a los resultados del proceso de admisión 2026, oponiéndose a una posible re-evaluación presencial. No se descarta que la protesta llegue a Insurgentes Sur, incrementando las complicaciones de tráfico. El aforo calculado es de 200 personas.

A la misma hora, el colectivo Plataforma 4:20 tendrá actividades en el Monumento a la Madre, promoviendo los derechos cannábicos mediante recolección de firmas, talleres y charlas sobre reducción de riesgos.

El Movimiento de Regeneración Sindical, por su parte, mantendrá durante el día mesas de firmas frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en demanda de cambios al interior del Sindicato Mexicano de Electricistas.

<b>Otras actividades y concentraciones</b>

Entre las citas agendadas, destaca la presencia del Grupo Artesanal Indígena Triqui en la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica para solicitar apoyo jurídico por un caso de detención derivado de un accidente vial. Además, comerciantes de la Plaza Solidaridad acudirán a la Secretaría de Gobierno exigiendo permisos laborales, y el Frente Popular Francisco Villa asistirá para pedir servicios y seguridad en Iztapalapa.

El sector educativo también tendrá presencia: trabajadores del Colegio de Bachilleres se reunirán para tratar la situación contractual y curricular de su gremio.

<b>Rodadas ciclistas y eventos masivos</b>

En puntos emblemáticos de la ciudad se realizarán cuatro rodadas ciclistas, destacando salidas desde Polanco, Coyoacán, Benito Juárez y Xochimilco. Se espera también la filmación de un documental en diversas alcaldías, así como encuentros deportivos y festivales culturales en sedes como el Zócalo, el Estadio Alfredo Harp Helú y la Arena México.

En el ámbito religioso y tradicional, la CDMX vivirá grandes festividades patronales en Iztapalapa, Tlàhuac y Cuauhtémoc, con aforos que podrían alcanzar las 60,000 personas tan solo en la tradicional fiesta de luces y música en Santiago Zapotitlán.

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