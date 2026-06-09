Lo que el Infonavit les da a los mayores de 60 años que casi nadie sabe reclamar

La tasa de interés del crédito tradicional es fija durante toda la vida del financiamiento, según el Infonavit. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de trabajadores mayores de 60 años tienen acceso a créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) de más de 2 millones de pesos y a beneficios sobre su ahorro acumulado que pocas personas conocen con suficiente detalle para reclamarlos.

Llegar a esa edad con décadas de cotización al Infonavit no significa que el acceso al financiamiento se haya cerrado ni que el ahorro de toda una vida laboral esté perdido.

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Los créditos obtenidos después del 1 de mayo de 2024 no generan cuota de administración ni gastos financieros y de operación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más tiempo para pagar: Infonavit amplía el límite de edad

El plazo máximo del crédito se calcula de modo que la suma de la edad del solicitante más el plazo del crédito no exceda los 75 años para mujeres y 70 años para hombres.

Eso significa que un hombre de 62 años puede elegir un plazo máximo de 8 años; una mujer de la misma edad, hasta 13.

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A los 65, el hombre accede a un plazo de 5 años y la mujer a uno de 10.

El Infonavit ofrece crédito hipotecario a trabajadores mayores de 60 años con financiamiento superior a los 2 millones de pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A los 70, el hombre ya no puede tramitar el crédito tradicional bajo este esquema; la mujer conserva margen hasta los 75.

El plazo más corto implica mensualidades más altas, porque el mismo monto se distribuye entre menos tiempo.

Por eso el salario y la edad funcionan en conjunto: a mayor edad, menor plazo disponible y mayor peso mensual sobre el ingreso.

A los 70 años, el hombre ya no puede tramitar el crédito tradicional bajo este esquema; la mujer conserva margen hasta los 75. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acceder al crédito en 2026, el derechohabiente debe tener relación laboral vigente y al menos 100 puntos, además de acreditar seis meses consecutivos de empleo formal.

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Tasas fijas y sin cuotas de administración para ingresos bajos

La tasa de interés del crédito tradicional es fija durante toda la vida del financiamiento y oscila entre 3.69% y 10.45%, de acuerdo con el Instituto.

Las personas con ingresos menores a 9,241 pesos mexicanos mensuales obtienen las tasas más bajas.

Infonavit ofrece créditos hipotecarios con tasas fijas y sin cuotas de administración para personas de bajos ingresos, buscando facilitar el acceso a una vivienda digna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los créditos obtenidos después del 1 de mayo de 2024 no generan cuota de administración ni gastos financieros y de operación.

El crédito se puede unir con el de otra persona para acceder a un monto mayor

El esquema también permite unir el crédito con el de otra persona para aumentar el monto disponible.

Esa posibilidad aplica con el cónyuge —quien puede cotizar al Infonavit o al Fovissste—, un familiar o un corresidente, sin necesidad de matrimonio.

Para acceder al crédito en 2026 se requiere relación laboral vigente y al menos 100 puntos, según el Instituto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado es una copropiedad: ambos participantes adquieren derechos sobre la vivienda en proporción a la parte del crédito con la que participan, y comparten obligaciones como el pago de predial, agua y servicios.

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El monto máximo no es automático: se consulta en Mi Cuenta Infonavit, en la sección de precalificación y puntos, y depende de la capacidad de pago de cada derechohabiente.

El Infonavit permite unir el crédito con el de un familiar, pareja o amigo corresidente sin necesidad de matrimonio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crédito puede destinarse a comprar vivienda nueva o existente, adquirir un terreno, o remodelar y reparar.

El ahorro de la subcuenta genera rendimientos

El dinero acumulado en la subcuenta de vivienda no desaparece, según el Plan Estratégico y Financiero 2026 del Infonavit.

Cada quincena, el patrón aporta el 5% del salario base de cotización a esa subcuenta.

La infografía explica cómo el Infonavit invierte el ahorro de la subcuenta de vivienda, proyectando un rendimiento del 4% para 2026 y detallando los tipos de subcuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto tiene la obligación legal de cuidar que ese ahorro no pierda valor: para 2026 el rendimiento proyectado es de aproximadamente 4%, cifra equivalente a la inflación estimada para ese año.

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El Infonavit clasifica ese ahorro en tres periodos según las fechas de cotización: Fondo de Ahorro 1972-1992, Subcuenta de Vivienda 1992 y Subcuenta de Vivienda 1997.

El Infonavit reconoce que los ahorros de la subcuenta de vivienda no tienen fecha de vencimiento: la persona titular o sus beneficiarios pueden reclamarlos en cualquier momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una persona puede tener recursos en uno, dos o los tres conceptos sin saberlo.

El Instituto reconoce que esos ahorros no caducan: la persona titular o sus beneficiarios conservan el derecho a reclamarlos en cualquier momento, junto con los intereses generados, incluso si los fondos fueron transferidos a otro organismo.

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