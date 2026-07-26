¿Por qué la presión arterial puede descontrolarse en verano y cómo mantenerla estable?

¿Cómo afecta realmente el verano a la salud cardiovascular? Descubre lo que dicen las instituciones más reconocidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el verano, numerosos pacientes perciben que su presión arterial se descontrola, aunque la explicación reside en una compleja interacción entre el efecto directo del calor, los cambios en la rutina y la adherencia al tratamiento.

Instituciones como la American Heart Association y la Sociedad Europea de Hipertensión han demostrado que, en promedio, la presión tiende a ser más baja en verano, pero los riesgos cardiovasculares aumentan por la inestabilidad en el control y factores de comportamiento.

PUBLICIDAD

La presión arterial puede subir o volverse más inestable en verano por la combinación de deshidratación, olvido de la medicación, consumo excesivo de sal y alcohol, y exposición a olas de calor.

Los especialistas insisten en que es fundamental controlar la hidratación y seguir la medicación bajo supervisión médica para evitar tanto picos de hipertensión como descensos peligrosos.

PUBLICIDAD

Efectos del calor sobre la presión arterial según la Sociedad Europea de Hipertensión

La Sociedad Europea de Hipertensión ha documentado que la presión arterial suele experimentar un descenso moderado durante el verano a causa de la vasodilatación periférica inducida por el calor ambiental.

En una revisión coordinada por expertos, se subraya que esta tendencia es consistente en hombres y mujeres, tanto en personas sanas como en quienes reciben tratamiento para la hipertensión.

PUBLICIDAD

Sin embargo, los expertos advierten que el verano introduce una mayor variabilidad y riesgo de descontrol.

El descenso fisiológico de la presión puede verse contrarrestado por la deshidratación, el abandono de la medicación y el consumo excesivo de sodio.

La suma de estos factores puede dar lugar a oscilaciones bruscas entre hipotensión y picos hipertensivos, complicando el manejo clínico.

Presión arterial en verano: riesgos y manejo según Sociedad Europea de Hipertensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de la deshidratación y el abandono de la medicación

Organizaciones como la Mayo Clinic y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han señalado que el calor favorece la pérdida de líquidos a través del sudor, lo que puede reducir el volumen sanguíneo y provocar hipotensión.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, la deshidratación activa mecanismos hormonales que, en ciertas circunstancias, elevan la presión arterial de forma compensatoria.

Cardiólogos han observado que, durante las vacaciones, cerca del 20 % de los pacientes hipertensos dejan de tomar su tratamiento de manera regular.

Esta conducta expone a los pacientes a una mayor inestabilidad tensional y a un aumento del riesgo de complicaciones cardiovasculares.

El abandono parcial del tratamiento, sumado a una ingesta elevada de sal y alcohol típica de esta estación, puede revertir el efecto hipotensor del calor y favorecer la aparición de crisis hipertensivas o eventos cardiovasculares agudos.

PUBLICIDAD

Cambios en el estilo de vida y factores de riesgo según la American Heart Association

La American Heart Association ha publicado recomendaciones específicas para el verano, advirtiendo que el calor extremo obliga al corazón a bombear con más fuerza y frecuencia.

Cuando se acompaña de una hidratación insuficiente, la situación puede derivar en un “estrés significativo” para el sistema cardiovascular.

El aumento en el consumo de alimentos salados, alcohol y comidas fuera de casa, junto con la disminución de la actividad física estructurada, contribuye al descontrol de la presión arterial.

PUBLICIDAD

Esta combinación de factores comportamentales y fisiológicos convierte al verano en una época de mayor vulnerabilidad para los pacientes hipertensos.

El aumento en el consumo de alimentos salados, alcohol y comidas fuera de casa, junto con la disminución de la actividad física estructurada, contribuye al descontrol de la presión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Olas de calor y complicaciones cardiovasculares: evidencia científica reciente

Diversas investigaciones, incluyendo declaraciones científicas de la Sociedad Europea de Cardiología, han alertado sobre el impacto creciente de las olas de calor en la mortalidad cardiovascular.

PUBLICIDAD

Los estudios demuestran que el calor extremo incrementa la incidencia de infartos, arritmias y accidentes cerebrovasculares, especialmente en personas con hipertensión o enfermedades cardíacas previas.

El mecanismo se relaciona con la mayor demanda de oxígeno por parte del miocardio, la pérdida de electrolitos y la activación de respuestas inflamatorias. Todo ello genera un contexto en el cual la presión arterial puede fluctuar peligrosamente, incluso si la media poblacional es menor en verano.

PUBLICIDAD

Recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y la OPS

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha desarrollado el marco HEARTS, enfocado en mejorar el control comunitario de la presión arterial.

Este enfoque promueve la medición precisa, el acceso continuo a medicamentos y la educación sanitaria, especialmente relevante en contextos de olas de calor y cambios climáticos extremos.

El objetivo del marco es que el 80 % de las personas con hipertensión estén diagnosticadas, tratadas y controladas.

Para lograrlo, la OPS sugiere reforzar la atención primaria y adaptar los esquemas terapéuticos a las condiciones climáticas y sociales de cada región.

El calor extremo incrementa la incidencia de infartos, arritmias y accidentes cerebrovasculares, especialmente en personas con hipertensión o enfermedades cardíacas previas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias de control avaladas por instituciones internacionales

Las instituciones coinciden en que, para minimizar los riesgos durante el verano, es clave planificar el manejo de la hipertensión con el equipo de salud antes de la temporada estival.

Se recomienda revisar la medicación y adaptar la dosis solo bajo supervisión médica, especialmente en quienes toman diuréticos.

El monitoreo frecuente de la presión arterial en el domicilio, la hidratación adecuada y la limitación del consumo de sal y alcohol son pilares básicos del control.

Comer frutas frescas, preferir platos bajos en sodio y mantener la actividad física en horarios de menor exposición al calor ayudan a mantener la presión estable.

Los CDC y el NHS subrayan la importancia de evitar el sol en las horas centrales del día, buscar espacios frescos y estar atentos a signos de deshidratación o agotamiento por calor.

En caso de síntomas como mareos, confusión o debilidad, se recomienda buscar atención médica inmediata.

El rol de la educación sanitaria y la comunicación de riesgo

La educación sanitaria ocupa un lugar central en la prevención de complicaciones.

Las campañas coordinadas por sociedades cardiológicas insisten en que el calor no eleva directamente la presión arterial, pero sí amplifica las vulnerabilidades existentes.

Cómo cuidar la presión arterial en verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mensaje clave es que el control de la presión en verano requiere vigilancia, hábitos saludables y una comunicación constante con el equipo médico.

Las recomendaciones de la American Heart Association, la Sociedad Europea de Hipertensión, la OPS, la Mayo Clinic y los CDC constituyen la base de una estrategia segura y eficaz para mantener la presión arterial bajo control durante el verano.