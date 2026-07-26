Briggitte Bozzo es criticada por cambiar su acento: ¿de dónde es realmente la exintegrante de La Casa de los Famosos México?

Selfie de la actriz Briggitte Bozzo (Instagram/briggi_bozzo)

La actriz e influencer Briggitte Bozzo ha recibido críticas en los últimos días luego de repentino cambio de acento en los más recientes videos de sus redes sociales, principalmente en los que se refiere al conflicto con la también actriz Gala Montes, con quien compartió protagonismo en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

Ambas estarán presentes este domingo 26 de julio en la gala inaugural de La Casa de los Famosos 2026, y durante los días previo se enfrascaron en una serie de declaraciones por el tema de Lau Stylist, la polémica estilista extranjera que supuestamente era cercana a Briggitte Bozzo, aunque esta última lo negó.

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Durante ese pleito, Bozzo compartió un video en sus redes sociales hablando al respecto, y los usuarios notaron que su acento había cambiado con respecto al que se le escuchó en el pasado, principalmente en durante la temporada del reality de Televisa en el que participó.

El conflicto con Gala Montes y la crítica por el acento de Briggitte Bozzo

Briggitte Bozzo siempre dudó de su amistad con Gala Montes, reviven declaraciones en La Casa de los Famosos México (Redes Sociales)

Durante la pelea entre las actrices que fueron cercanas durante La Casa de los Famosos, Briggitte Bozzo compartió un video en sus redes sociales donde dio su postura sobre el caso de Lau Stylist, en el que Gala Montes la metió al asegurar que era cercana a la estilista.

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En el video, Briggitte pidió que no la metieran en esos temas negativos y le tiró a Gala por mencionarla en varios de sus publicaciones en redes: “Ve y busca donde comer o ponte a trabajar”. Pero lejos de sus palabras, lo que llamó la atención de los usuarios fue su acento venezolano.

Y es que Briggitte acostumbró a la audiencia mexicana por manejar un acento más “neutro”, es decir sin modismos, como se le escuchó en gran parte de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, por lo que este cambio llamó la atención de los fans.

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Briggitte Bozzo estalla en video que circula en redes sociales (Video/X )

La respuesta de Gala Montes no se hizo esperar, y además de responderle los ataques directos, también hizo mención de su acento, asegurando que “es venezolana cuando le conviene”.

Briggitte Bozzo nacionalidad: ¿De dónde es realmente la actriz?

Tras esta polémica, el público se ha preguntado en qué país nació la actriz e influencer. Algunos aseguran que es mexicana de padres venezolanos, y otros que es venezolana pero vive en el país azteca, y por ello el cambio de acento.

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La realidad es que Briggitte Bozzo es venezolana, nació en la ciudad de Maracay, capital del estado de Aragua en Venezuela. Su madre es Ligia Elena Arcila, también de origen venezolano; mientras que el nombre de su padre no se conoce, pero se sabe que también era venezolano y la actriz creció distanciado de él.

(IG: @briggi_bozzo)

La razón por la que Briggitte maneja también el acento mexicano es por su larga estadía en México, llegó a la corta edad de 4 años y participó desde muy pequeña en proyectos de televisión infantiles, y es en el país azteca donde ha realizado toda su vida personal y profesional, aunque no reniega de las raíces y cultura venezolana.

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Un video de 2024 mostró que Bozzo ya dudaba de ver a Gala fuera del reality

La fricción entre Briggitte Bozzo y Gala Montes no nació con el caso de Lau Styling. Durante La Casa de los Famosos México 2024, Bozzo ya había expresado reservas sobre la posibilidad de conservar esa relación cuando terminara el encierro.

En una conversación con Karime Pindter, la venezolana dijo: “Una elección estar contigo, ¿sabes? Pero aquí tengo que tener la elección de juntarme con todos. Y hay algunas personas que no vería”. Cuando Pindter le preguntó a quién se refería, Bozzo respondió: “Es que yo me encierro en un bucle. Me cuido mucho mi energía. O sea, quiero mucho a Gala. La adoro, la quiero, pero no sé si la vería afuera”.

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(Captura de pantalla)

La declaración cerró con una frase que hoy volvió a circular en redes: “Gala va a llegar a su realidad y va a ver, y yo voy a ver si realmente vamos a vernos allá afuera”. El video cobró nueva fuerza porque, a la luz del choque de este año, exhibe que las dudas sobre esa amistad ya existían desde el programa.