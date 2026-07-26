México

Sheinbaum felicita a Isaac del Toro por convertirse en el primer mexicano en el podio del Tour de France

La mandataria aseguró que el histórico resultado del ciclista es motivo de orgullo e inspiración para todo el país

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Isaac del Toro ya aseguró podio en el Tour de Francia 2026 (EFE)
La presidenta reconoció la histórica actuación del ciclista mexicano y destacó que su logro inspira a todo el país. (EFE)

El histórico tercer lugar obtenido por Isaac del Toro en el Tour de France generó una ola de felicitaciones en México, entre ellas la de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reconoció el logro del joven ciclista y destacó que se convirtió en el primer mexicano en subir al podio de la prestigiosa competencia.

A través de sus redes sociales, la mandataria celebró el desempeño del originario de Baja California y aseguró que su actuación representa un motivo de orgullo para el país.

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Además, resaltó que Del Toro es considerado una de las mayores promesas del ciclismo internacional por su talento y dedicación.

"México se siente muy orgulloso de tu esfuerzo, dedicación y de este gran momento que inspira a todo un país. ¡Felicidades, Isaac! Que sigan los éxitos“, escribió Sheinbaum al reconocer la hazaña deportiva del ciclista mexicano, quien hizo historia en la edición 2026 del Tour de France.

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