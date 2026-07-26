Cynthia Klitbo revela a quién nominará primero en La Casa de los Famosos México 2026

En vísperas de su ingreso a La Casa de los Famosos México 2026, Cynthia Klitbo dejó claras sus prioridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actriz Cynthia Klitbo anticipó sus estrategias y expectativas antes de ingresar a La Casa de los Famosos México 2026, durante una entrevista con Vaya Vaya TV.

En la charla, la actriz describió los desafíos personales que enfrentará dentro del reality, especialmente en torno a su salud y alimentación.

Klitbo explicó que debe llevar consigo todas sus medicinas para el Hashimoto, las cuales ocupan una maleta completa.

Además señaló que su dieta es muy restrictiva: “La mayoría de las cosas tienen gluten... yo no debo comer enlatados”. Por ello, anticipó que hará su propio súper y seleccionará cuidadosamente lo que consume.

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Sobre la convivencia, la intérprete advirtió que ayudará en las tareas domésticas, subrayando su gusto por el orden, pero también su disposición a adaptarse a la dinámica grupal de la casa.

Klitbo no dudó en revelar quién sería la primera persona que nominaría en la casa, dejando claro que su postura ante la flojera y la falta de colaboración no tendrá concesiones.

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A quién nominaría primero Cynthia Klitbo en La Casa de los Famosos México

La organización en la casa fue un tema central en sus declaraciones. La actriz mencionó que no puede consumir ni gluten ni azúcar, por lo que probablemente hará sus compras aparte.

“Bastante me voy a llevar tratando de hacer mi comida y eso de adueñarme de la cocina para que todos no voten por mí, o para que vean que hay alguien, pues tampoco”, señaló, afirmando que su propósito no es convertirse en el ama de llaves de la casa.

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“Ya Tita fue ama de llaves. Yo aquí no vengo a tenderle la cama a nadie. Tampoco vengo a echar la flojera. Sí voy a colaborar en la limpieza, eso sí, porque me gusta el orden y la limpieza. Tampoco voy a tratar de ser la más alivianada”, expresó.

La actriz reconoció que le gustan las cosas limpias, pero aclaró que no piensa “vivir con el trapeador en la mano” y que deberá ser tolerante con los hábitos de sus compañeros.

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“Entre todos tenemos que organizarnos. Eso es lo más padre”, afirmó. Dejó claro que su prioridad será identificar a quienes no colaboren: “Al que sea flojo es al primero que voy a nominar”.

Explicó que no tolera a quienes buscan evitar responsabilidades y se aprovechan de los demás.

“Hay unos que se vuelven bien coquetos y bien lindos para que les hagas de comer o para que limpies. Yo a ese, al primero que voy a nominar es al que no colabore”, enfatizó.

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Relación de Cynthia Klitbo con Aldo Rendón antes de ingresar al reality

Durante la charla, Cynthia Klitbo fue consultada sobre los rumores de un posible conflicto con Aldo Rendón, también confirmado como participante en La Casa de los Famosos México.

La actriz aclaró que no conoce personalmente a Aldo y que cualquier comentario sobre posibles roces es solo una interpretación errónea.

“No, hombre, ni conozco a Aldo. Lo que pasa es que yo me puse en medio de los que me caían bien. Además, lo puse abajo de su reflector”, explicó, refiriéndose a la dinámica previa al inicio del programa.

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La actriz insistió en que su decisión de colocarlo en cierta posición no tuvo ninguna intención oculta: “Lo puse en medio y abajo de un reflector solo de protagonista”.

Añadió, entre risas, que no busca malos entendidos y que no ha tenido trato previo con Aldo Rendón: “No he tenido el gusto de conocerlo todavía. Yo ni lo pensé. Yo vi a Karina y vi a Moisés y dije: estos son los que me caen mejor, a los que quiero”.

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Confirmación de Cynthia Klitbo en La Casa de los Famosos México y expectativas sobre su participación

Cynthia Klitbo fue confirmada el 12 de julio como la sexta habitante de La Casa de los Famosos México.

La producción reveló su incorporación tras una serie de pistas en redes sociales que generaron expectativa entre los seguidores del reality.

Su llegada destaca por la amplia trayectoria que ha construido en televisión, cine y teatro.

A partir de su confirmación como sexta integrante, las expectativas sobre su participación crecieron, ya que muchos anticipan que su carácter y experiencia serán factores clave en la convivencia y la dinámica de la casa.

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La nueva temporada de La Casa de los Famosos México se estrena hoy, domingo 26 de julio, a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) a través del canal Las Estrellas y la plataforma ViX.